Paraguay | Fepama cerró 2025 con un balance positivo y celebró 75 años de fortalecimiento gremial y proyección futura

En su tradicional encuentro de fin de año, la Federación Paraguaya de Madereros destacó los avances institucionales, el posicionamiento regional del sector y una agenda estratégica orientada al crecimiento sostenible, la innovación y el empleo.

Fuente: FEPAMA

PARAGUAY (16/12/2025).- En el marco de su tradicional encuentro de fin de año, la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) realizó el balance de gestión 2025 con la participación de directivos, asociados e invitados especiales, en un año calificado como “muy especial” por coincidir con el 75° aniversario de la entidad gremial empresaria.

Durante el encuentro, el presidente de Fepama, Manuel Jiménez Gaona, transmitió un mensaje centrado en el fortalecimiento institucional y en una visión clara de futuro para el sector.

“Nuestro sector tiene presente y futuro, tiene un crecimiento sostenible, de innovación, de empleo y de orgullo nacional”, afirmó, al subrayar el rol estratégico de la industria maderera en el desarrollo económico del Paraguay.

Entre los principales logros del año, Jiménez Gaona destacó la quinta edición de la Expo Madera, realizada en septiembre, que permitió dar visibilidad al sector forestal de Paraguay como un actor regional relevante en la región, con la participación de 42 expositores que representaron a toda la cadena productiva forestal.

En ese contexto, resaltó la firma del convenio entre el Forest Stewardship Council (FSC) y el Instituto Forestal Nacional (Infona), orientado a fortalecer los procesos de certificación y trazabilidad de la madera paraguaya, así como la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, quien ratificó la importancia económica y estratégica del sector forestal.

Otro de los puntos sobresalientes del balance fue la misión institucional a Finlandia, que permitió conocer buenas prácticas internacionales, establecer vínculos estratégicos y proyectar el potencial forestal del país en el ámbito global.

En el plano interno, el titular de Fepama valoró la incorporación de nuevas empresas y personas al gremio, con un reconocimiento especial a la Cooperativa Volendam, primera cooperativa en integrarse a la Federación.

Asimismo, anunció el inicio de un proceso de planificación estratégica participativa, orientado a consolidar el crecimiento institucional y sectorial en los próximos años.

Reconocimientos y nueva etapa

Durante la velada, el Consejo Directivo en pleno otorgó un reconocimiento a la Lic. Jenny Sanabria por su desempeño como gerente general de la institución, destacando su profesionalismo y compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo del sector forestal.

La distinción marcó además el inicio de una nueva etapa en la Federación, con la presentación de la ingeniera forestal Shirley Zavala, quien asumirá nuevos desafíos en la estructura de gestión.

El encuentro se realizó en el restaurante San Miguel de Asunción y contó con la presencia de destacadas autoridades y referentes del ámbito productivo, entre ellos la presidenta del Infona, Cristina Goralewski; el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo; el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; y el presidente de Capeco, José Berea, entre otros invitados especiales.