Navidad natural | Los árboles navideños en madera ganan protagonismo en estas fiestas: una opción simple, cálida y sustentable

El clásico árbol de Navidad de plástico -pesado, brillante y siempre igual- empieza a despedirse de muchos hogares. Este año, una tendencia que viene pisando fuerte en Europa llega con más fuerza a la Argentina: los árboles de madera, una alternativa secilla, moderna, sustentable y con estilo propio.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (1/12/2025).- El 8 de diciembre, tradicionalmente se arma el arbolito en los hogares que celebran las navidad cristiana. Este año, toma cada vez más adeptos una propuesta simple y cálida, que el árbol navideño sea con estructuras de madera que pueden lucirse en su color natural.

El objetivo: fomentar la compra de madera, el trabajo artesanal y la sustentabilidad con el consumo responsable en las fiestas de fin de año.

La madera tiene un tono natural cálido único, que también puede decorarse con luces LED, detalles reciclados y piezas artesanales. Una estética minimalista que combina perfecto con la búsqueda de celebraciones más conscientes.

Un ejemplo cercano en Misiones es Trazos de Madera, en la ciudad de Oberá, donde un fabricante trabaja el pino misionero para crear árboles navideños con una medida estandar que permite reinventar el rincón festivo con identidad local. Cada pieza es estable, práctica y pensada para acompañar varias navidades.

Por qué elegir un árbol de madera

Los árboles de madera se apoyan directamente sobre cualquier superficie y se adaptan al espacio disponible, lo cual los vuelve ideales para hogares pequeños.

No requieren esfuerzo para armarlos, desarmarlos ni guardarlos, y su mantenimiento es prácticamente nulo. Un punto que las familias valoran cada vez más en medio del ritmo acelerado de fin de año.

Además, aportan una estética limpia y natural. Muchos modelos incluyen pequeñas repisas para colocar adornos, luces o detalles hechos a mano: un guiño al trabajo artesanal que vuelve única cada Navidad.

Una tendencia global que va rumbo a consolidarse

Diseñadores de interiores señalan que el fenómeno viene creciendo desde las últimas fiestas y que la Navidad 2025 ya confirma el rumbo. Países como España, Alemania, Países Bajos o Dinamarca han impulsado este cambio desde la bandera del minimalismo y el consumo responsable.

Y la madera —renovable, noble y versátil— encaja de forma perfecta en esta filosofía de optar por materiales sustentables.

En paralelo, cada vez más personas optan por reducir el consumo excesivo típico de fin de año. Los adornos plásticos o descartables están siendo reemplazados por piezas duraderas, recicladas o de materiales orgánicos, que acompañan distintos estilos sin perder encanto.

La idea es apostar por una decoración cálida, atemporal y sostenible, que pueda reinventarse cada año sin necesidad de acumular más cosas.

Tendencias de decoración para la Navidad 2025

Adornos de madera o cerámica artesanal, con formas simples.

Luz cálida o amarilla, desplazando a las clásicas luces multicolores.

Ramas secas y follaje natural, en vez de espumillones sintéticos.

Velas, lino, yute y fibras naturales para sumar textura.

Paleta neutra y orgánica: blanco, beige, verdes oliva y tonos tierra.

Los especialistas en diseño coinciden: este año, menos es más. La clave está en crear un ambiente navideño con alma, con materiales que cuentan historias y sin saturar los espacios.

Fiestas más sustentables con regalos y ambientación a conciencia

Desde 2018, la Red de Comunicadores Forestales y Ambientales de América Latina y el Caribe (RECOFALC) impulsó en los países de la región la campaña en este sentido, que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental de nuestras decisiones de consumo durante las fiestas de fin de año.

Con el lema de acción climática y consumo responsable, la iniciativa de comunicación a la que adhierió ArgentinaForestal.com busca sensibilizar a las comunidades sobre la elección de productos más sostenibles como árboles naturales y obsequios de fin de año provenientes del bosque o de las comunidades locales.

“Al elegir estos regalos naturales o en madera renovable, estamos apoyando la economía familiar y valorando la cultura de los artesanos locales o comunidades originarias, además de reducir nuestra huella ambiental”, explican desde RECOFALC.

