Infopro Misiones congelará por los próximos seis meses los precios de la materia prima forestal

En una reunión ordinaria realizada este miércoles, con la presencia de los miembros del directorio del Instituto Forestal Provincial (Infopro), se aprobó el pedido encabezado por el sector industrial de mantener congelados los precios de la materia prima forestal en Misiones durante seis meses.

Fuente: Infopro Misiones

MISIONES (5/11/2025).-“El planteo es un reconocimiento del proceso de crisis económica por la cual atraviesa el país. Los precios no tendrán actualización mensual, como se venía haciendo a través del IPIM del INDEC, y estarán vigentes hasta marzo de 2026 inclusive”, informaron desde el organismo.

En la reunión se presentaron dos mociones, la primera fue presentada por el órgano asesor (COIFORM, Facultad de Ciencias Forestales, Ministerio de Industria y Ministerio de Cooperativa) apoyada por el presidente del instituto, Hugo Escalada, con un estudio técnico que expuso los cálculos que contemplaban los costos de producción más un 8% de rentabilidad.

A esto, se sumó la propuesta del sector industrial de mantener fijos los precios por un semestre.

Los representantes de los pequeños productores, trabajadores y cooperativas se sumaron a la propuesta y el dictamen fue aprobado por la mayoría.

De la reunión participaron por UATRE, Morínigo, por el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera, Báez; por las grandes industrias Bortolón y Eduardo Maglione (Papel Misionero – ARCOR), por el sector primario Cristian Ottenweller (Asociación Civil de Productores Foresto Ganaderos de Misiones), el presidente Hugo Escalada, Schoch y Lang por la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, Mario Centurión por Apicofom y Rafael Rebak por la Cooperativa Dos de Mayo.