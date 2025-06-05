Jóvenes de Misiones y Corrientes se entrenan en operación de cargadoras y autoelevadores

Finalizó en Concepción de la Sierra el curso de operación y mantenimiento de maquinaria forestal, con una amplia participación de jóvenes de Misiones y Corrientes. La capacitación se desarrolló en la planta de FYGISA con una jornada práctica sobre manejo de cargadoras frontales y autoelevadores, organizado por APICOFOM y acompañado por instituciones públicas y privadas del sector industrial.

Fuente y fotos: APICOFOM

MISIONES (4/6/2025).- Con una exitosa convocatoria, concluyó el curso intensivo “Operación y mantenimiento de cargadoras frontales y autoelevadores”, una capacitación técnica que reunió a 75 estudiantes de las provincias de Misiones y Corrientes.

El encuentro, inicialmente postergado por razones climáticas, se llevó a cabo en la planta industrial de la empresa FYGISA, ubicada en Concepción de la Sierra, y fue dictado por los docentes Mario Centurión y Rafael Irala, de la Fundación Victoria Jean Navajas (Las Marías).

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, operando maquinaria pesada como autoelevadores y cargadoras frontales.

Las actividades prácticas incluyeron maniobras de carga y descarga de paquetes y rollos de madera, además de procedimientos de mantenimiento y seguridad, fundamentales para el trabajo en plantas industriales del sector foresto-industrial.

Amplia participación regional

De los 75 asistentes que recibieron su correspondiente certificación, 55 provinieron de distintas localidades de Corrientes —Capital, Ituzaingó y Virasoro—, mientras que el resto llegó desde diversas ciudades de Misiones, entre ellas San Ignacio, Santa Ana, Jardín América, Concepción de la Sierra, Azara, Apóstoles, Posadas y San José.

El cierre de la jornada contó con la presencia de referentes institucionales y del sector industrial: Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM; Nicole Neyra, subsecretaria de Innovación Industrial del Ministerio de Industria de Misiones; Cristina Ryndycz, gerente de APICOFOM, entre otros.

Articulación público-privada para la capacitación

La iniciativa forma parte de una serie de capacitaciones técnicas impulsadas por APICOFOM, con el respaldo del Ministerio de Industria de Misiones, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la empresa FYGISA y la Fundación Victoria Jean Navajas (Las Marías).

Este tipo de acciones busca fortalecer la formación técnica de jóvenes y trabajadores vinculados a la industria maderera, promoviendo el desarrollo productivo regional y mejorando las condiciones de empleabilidad.