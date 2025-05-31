FIMAR 2025 en Córdoba: empresas de Misiones participan en la expo de diseño, innovación y expansión para el mueble argentino

Tres empresas misioneras participan en la mayor feria del mueble del interior del país, con el acompañamiento del Ministerio de Industria para fortalecer vínculos comerciales y posicionar la producción local.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CÓRDOBA (30/5/2025).- Del 28 al 31 de mayo, Córdoba es sede de la 19ª edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR 2025), un evento destinado a mayoristas, fabricantes y distribuidores del sector, donde empresas muebleras de Misiones participan con una delegación que representa el potencial y la innovación del mueble misionero.

Las firmas Araucaria Muebles (Puerto Esperanza), Sillones Arcoíris (Oberá) y Dimadera (Leandro N. Alem) participan activamente en esta vidriera nacional, acompañadas por referentes del Ministerio de Industria de Misiones, que respalda logística y económicamente esta misión comercial.

1 de 5

“La participación de Misiones en esta importante feria nacional tiene como objetivo impulsar la competitividad del sector mueblero local, fomentar su inserción en nuevos mercados y fortalecer la identidad productiva misionera”, informaron desde el organismo provincial.

La expo FIMAR reúne a más de 400 fabricantes de muebles, sillones, sillas, colchones y equipamiento para el hogar. Además de exhibir productos, la feria busca facilitar el contacto con compradores de todo el país, generar oportunidades de negocio y marcar tendencia en diseño y sustentabilidad.

“La expo demuestra cómo el diseño se convierte en una herramienta estratégica para acceder a nuevos mercados, generar negocios sostenibles y promover una industria responsable con la sociedad y el ambiente”, señaló Tabita Giménez, diseñadora y docente de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, una referente del sector que participó como jurado de la muestra y conformó la delegacion misionera.

La edición 2025 fue reconocida por su organización, variedad de propuestas y nivel de convocatoria. Como parte del evento, el Concejo Deliberante de Córdoba —junto al concejal Nicolás Piloni— entregó una distinción a los organizadores en reconocimiento a su trayectoria y dedicación en estas 19 ediciones consecutivas.

En esta oportunidad, la provincia de Santa Fe fue galardonada con el premio al Mejor Stand FIMAR 2025, destacándose la presencia de empresas históricas como Bordigoni Hnos S.A., que celebraron el logro como un reconocimiento al esfuerzo constante y al compromiso con la calidad.

La presencia de Misiones en FIMAR 2025 reafirma su apuesta al desarrollo industrial, la innovación y la consolidación de un entramado productivo con proyección nacional, en un contexto donde la sinergia entre Estado y sector privado resulta clave para sostener el crecimiento.