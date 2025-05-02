Alemania | La industria forestal guía a los visitantes de LIGNA 2025 por nuevos caminos hacia una mayor eficiencia de los recursos

El suministro de madera como materia prima es fundamental para la industria mundial de la carpintería y el procesamiento de la madera, que se reunirá en LIGNA 2025 en Hannover del 26 al 30 de mayo. Como reflejo de ello, la sección forestal de la feria líder mundial mostrará todos los aspectos de los métodos optimizados de aprovechamiento de la madera.

Fuente: LIGNA 2025

Como reflejo de ello, la sección forestal de la feria líder mundial mostrará todos los aspectos de los métodos optimizados de aprovechamiento de la madera. La maquinaria forestal moderna a gran escala, los aserraderos móviles, la logística inteligente y el transporte seguro -como pioneros técnicos en el aprovechamiento de la madera como material y energía- serán los protagonistas, junto con los esfuerzos cruciales para preservar los bosques como fuente sostenible de materias primas para las generaciones futuras y prepararlas para los retos del futuro.

Como plataforma para la digitalización de las cadenas de proceso en la industria forestal y maderera, LIGNA 2025 también abre el acceso a nuevos mercados en crecimiento.

El foco está en las personas

“Los diversos tipos de daños forestales de los últimos años han dejado grandes áreas que ahora necesitan ser replantadas”, afirma Stephanie Wagner, directora de LIGNA en Deutsche Messe.

“En LIGNA, los expositores mostrarán cómo desarrollar masas forestales mejor adaptadas a las condiciones locales y al cambio climático, y cómo asegurar el suministro futuro de madera renovable y respetuosa con el medio ambiente para la industria, con gestores forestales que operan de forma sostenible utilizando cada vez más la madera como materia prima eficiente en el uso de recursos. Las personas son el centro de todos estos esfuerzos. Esto incluye garantizar condiciones de trabajo óptimas y, sobre todo, seguras, así como honrar la relación especial que las personas han compartido con los bosques durante siglos”, añade Wagner.

Pabellones 33 y 35, un punto central en LIGNA

Tradicionalmente, los pabellones 33 y 35, en la zona exterior bajo la cubierta de la Expo, sirven como punto de encuentro central en LIGNA 2025. Aquí estarán todos los actores clave que dan vida al área de exposición forestal.

En el pabellón 33, entre los expositores se encuentran el Centro de Formación Forestal de los Bosques Estatales de Baja Sajonia (NFBz), la Asociación de Contratistas Forestales AfL Niedersachsen eV, la Asociación Alemana de Contratistas Forestales (DFUV), la Seguridad Social para la Agricultura, la Silvicultura y la Horticultura (SVLFG), el Centro de Competencia 3N para Recursos Renovables y Bioeconomía (3N eV), el Consejo Forestal Alemán, la Asociación de Propietarios Forestales de Baja Sajonia, PEFC (el mayor sistema de certificación independiente del mundo para la silvicultura sostenible) y los Bosques Estatales de Baja Sajonia (NLF).

Como anfitrión en el pabellón 35, Wald und Holz NRW presenta una amplia gama de temas, con participantes como la startup TechTinyHouse de Detmold, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán y el Centro de Investigación de Construcción en Madera de Aquisgrán, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) y la Universidad de Siegen.

Este año, el Pabellón 33, el “Pabellón Forestal”, está dedicado al tema “Personas – Tecnología – Materias Primas”. “Queremos dejar claro que las necesidades de las personas, que pueden estar muy bien alineadas con la naturaleza, son lo primero”, dice el Dr. Maurice Strunk, director General Federal de la Asociación Alemana de Contratistas Forestales (DFUV) y Director General de AfL Niedersachsen.

“Nuestros bosques cambiarán inevitablemente ante el cambio climático. A través de una gestión forestal activa, podemos apoyar positivamente estos procesos y crear un valor añadido real para la sociedad. Al mismo tiempo, es crucial hacer que el trabajo forestal sea más seguro, ya que docenas de personas todavía pierden la vida cada año. El uso de la tecnología es necesario y sensato: ayuda a minimizar los riesgos por un lado y nos permite afrontar el enorme desafío de reforestar grandes áreas por el otro”, explica Strunk.

El científico forestal y sus colegas están comprometidos a garantizar que las generaciones futuras puedan confiar en una materia prima producida de forma sostenible, ecológicamente valiosa y respetuosa con el clima. Marcaremos el rumbo en los próximos años. El título «Personas – Tecnología – Materias Primas» del Pabellón Forestal refleja todos estos desafíos, concluye Strunk.

Tres socios fuertes para el futuro de la silvicultura

NFBz, AfL y SVLFG organizan conjuntamente el Pabellón Forestal. El NFBz (Centro de Formación Forestal de los Bosques Estatales de Baja Sajonia) se encarga de la formación interempresarial de jóvenes en la profesión forestal, así como de la formación avanzada para convertirse en maestros forestales.

También desarrolla nuevos métodos de trabajo para la gestión forestal sostenible. AfL Niedersachsen representa a las empresas de servicios forestales, un grupo profesional que no solo realiza alrededor del 80 % de la tala de madera en Alemania, sino que también gestiona la mayor parte de las labores de plantación y mantenimiento en los bosques en nombre de los propietarios forestales.

«Como socio práctico en el Pabellón 33, AfL Niedersachsen pretende dialogar con los representantes políticos en LIGNA 2025 para informar sobre las demandas del sector y las medidas necesarias para garantizar que los bosques estén bien preparados para el futuro», afirma Strunk.

Por último, SVLFG actúa como asociación de seguros de responsabilidad civil de los empleadores para empresas de servicios privadas y también ofrece seguro social para propietarios de bosques privados, trabajando para hacer que los lugares de trabajo forestales sean más seguros, en particular a través de sus amplios esfuerzos de prevención.

Innovación en indumentaria para los trabajadores forestales

En el Pabellón 33, los visitantes de LIGNA 2025 conocerán los últimos avances en la tala segura de árboles dañados, especialmente de hoja caduca como el haya. Se presentarán nuevos métodos y técnicas de trabajo para una mayor protección de los trabajadores forestales, como las cuñas teledirigidas, que se utilizan para derribar árboles preparados a distancia, de forma muy segura, utilizando motosierras y cortes de tala.

«Esto se debe a que el mayor riesgo en el trabajo forestal reside en la rotura de ramas durante la caída del árbol», explica Strunk.

Dado que en los próximos años se requerirá un gran trabajo en zonas abiertas del bosque para plantar árboles jóvenes, mantenerlos libres de hierba y zarzas, y mantener las masas forestales jóvenes, la atención también se centrará en la protección solar.

“El cáncer de piel es una de las enfermedades profesionales más comunes en el sector forestal y se ve favorecido por las medidas de plantación y mantenimiento en zonas abiertas, que ahora ocurrirán con mayor frecuencia tras los desastres”, explica Strunk, y añade: “El SVLFG concienciará sobre el problema y ofrecerá soluciones para aumentar la protección de la piel. La ropa de refrigeración también es una opción para hacer más llevadero el trabajo en espacios abiertos del bosque. Hasta ahora, este tipo de ropa innovadora apenas está extendida en el sector forestal”.

Métodos actuales para el establecimiento de rodales

El NFBz Münchehof ofrece información mediante demostraciones ilustrativas y vídeos sobre los métodos actuales para el establecimiento de rodales, así como sobre el cuidado de los brotes jóvenes y el cultivo mediante tecnología de baterías.

En silvicultura, el establecimiento de rodales se refiere a la plantación de nuevas masas de árboles en terrenos forestales desnudos y áreas abiertas. Dado que los árboles jóvenes son particularmente vulnerables a la alta competencia de gramíneas, zarzas y helechos en sus primeros años, la eliminación de estas plantas competidoras es esencial. Posteriormente, es necesario regular la composición de las mezclas de árboles mediante la eliminación selectiva de ejemplares individuales.

Esto garantiza que ninguna especie de árbol predomine, que las plantas particularmente vigorosas mantengan buenas condiciones de crecimiento y que se desarrolle una mezcla saludable de diferentes especies de árboles.

Este importante trabajo se realiza cada vez más con herramientas a batería en lugar de máquinas de gasolina, y también se han desarrollado métodos completamente nuevos. Por ejemplo, la laboriosa tarea de plantar con palas ahora se simplifica en parte gracias al uso de taladros a batería.

Sin embargo, la creación de la infraestructura de carga necesaria para las baterías de iones de litio, así como su almacenamiento y transporte, plantea nuevos desafíos. Las baterías presentan el riesgo de incendios de litio, que son difíciles de extinguir. Por lo tanto, la salud y la seguridad en el trabajo deben ser siempre una consideración clave al introducir nuevos procesos de trabajo relacionados con la tecnología de baterías.

A pocos metros, en el pabellón 35, el Centro de Silvicultura e Industria Maderera de Wald und Holz NRW, junto con los socios del pabellón conjunto de NRW, presentará los resultados de investigación actuales sobre el uso de nuevas maderas duras y blandas, productos y sistemas innovadores de construcción en madera, así como soluciones para el uso circular de la madera como materia prima.

Esto se presentará en el contexto de una bioeconomía sostenible basada en los bosques, bajo el lema principal: «Madera como nueva materia prima: Transformación del sector forestal y maderero en NRW».

«Esperamos con interés intercambiar ideas con los actores de la industria sobre la cambiante base de la materia prima de la madera y sus nuevas aplicaciones en LIGNA 2025», afirma la Dra. Stefanie Wieland, del Centro de Silvicultura e Industria Maderera de Wald und Holz NRW.

También destaca otros temas clave como la digitalización de las cadenas de procesos de la industria forestal y maderera, el almacenamiento en seco de madera de calamidad de abeto y el uso de sistemas modernos de calefacción de leña en combinación con otras fuentes de energía renovables.

Nuevos sistemas de construcción en madera y aplicaciones de la madera

El pabellón 35 también exhibirá nuevos sistemas de construcción y aplicaciones de madera, como el uso de estructuras de soporte de abedul para conceptos de vivienda móvil, nuevas estructuras de soporte de madera dura e híbridas para construcciones de madera de varias plantas, y el uso de la madera en tecnologías de herramientas alternativas. Estas innovaciones se presentarán mediante maquetas y conceptos de maquinaria.

Otro enfoque se centrará en productos de construcción de madera que ahorran materiales y recursos. La demostración práctica «Del árbol al producto de madera», bajo el techo de la EXPO, frente al pabellón de Renania del Norte-Westfalia, ilustrará las propiedades tecnológicas y los posibles usos de «nuevas especies de árboles caducifolios y coníferas en un clima cambiante», como el abedul, el roble rojo, el castaño y diversos tipos de abeto.

El Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) y sus socios del proyecto presentarán en el pabellón 35 las tecnologías actuales y futuras para el seguimiento y la trazabilidad de la madera en bruto a lo largo de la cadena de suministro, desde el árbol en pie hasta la entrada de la fábrica. «La trazabilidad significa registrar todos los procesos que atraviesa una materia prima durante su suministro», explica el director del proyecto, Alexander Kaulen, del KWF.

Y añade: «En el sector forestal, la trazabilidad sirve para verificar el origen legal de la madera en bruto procedente de prácticas forestales sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, a la vez que optimiza los procesos desde una perspectiva de gestión empresarial. Técnicamente, esto implica rastrear el recorrido de la madera en bruto desde el árbol en pie hasta la entrada de la fábrica».

Con la exposición especial «Sigue la Madera», el KWF exhibirá tecnologías forestales históricas, actuales e innovadoras para el seguimiento del flujo de madera en bruto. La infraestructura digital necesaria para su futura implementación se presentará a través de tres demostradores: Timber Supply, Digital Marketplace y Data Trustee.

Los visitantes también podrán disfrutar de demostraciones en vivo, visitas guiadas, conferencias, un espacio de video y diversas exposiciones.

El Escenario NRW, en el Pabellón 35, servirá como plataforma ideal para el intercambio y debate de temas de actualidad entre los actores de la cadena de valor forestal y de la madera. Los visitantes podrán participar en debates con responsables de la toma de decisiones del Parlamento Europeo y representantes del sector sobre la contribución del sector forestal y de la madera a una política económica y climática sostenible en Europa.

También se presentarán presentaciones sobre estrategias circulares para la industria maderera y la ingeniería mecánica, así como el Foro de Biorregiones de EFI, que destaca las iniciativas de startups actuales de todas las regiones europeas. Otros puntos destacados del Escenario de Renania del Norte-Westfalia incluyen el Día de los Propietarios Forestales y la presentación de recomendaciones y propuestas de medidas para la transformación de la industria forestal y maderera en Renania del Norte-Westfalia.