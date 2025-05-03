Conocé al árbol de Guayubira: una de las especies nativas maderables de la Selva Misionera

Desde ArgentinaForestal.com continuamos con la nueva sección para reconocer las especies de árboles nativos maderables de la Selva Misionera, Selva Paranaense o Bosque Atlántico, con base del Manual de Especies Nativas de Misiones (Edición 2024). En esta edición te contamos del árbol de Guayubira, madera ideal para uso de pisos, muebles y artículos deportivos.

MISIONES (15/3/2025).- Con información del Manual de Especies Nativas de Misiones (Edición 2024), desarrollado en colaboración entre la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) mediante el proyecto “Actualización y Edición del Manual de Identificación de Maderas de la Selva Misionera”, compartimos información de cada ficha digital que incluye características dendrológicas y anatómicas.

El manual fue elaborado en el Laboratorio de Anatomía de la Madera, Dendrología y Dendrocronología (LAMDyD) de la Facultad de Ciencias Forestales en Eldorado, Universidad Nacional de Misiones.

Árbol de Guayubira

¿Sabías que…? El Guayubira, una especie nativa de gran valor maderero, puede alcanzar hasta 20 metros de altura. tiene un duramen oscuro y denso ideal para pisos, muebles y artículos deportivos. Su madera, pesada y resistente.

Características técnicas del árbol de Guayubira

Nombre científico: Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Familia: Boraginaceae

Nombres regionales:

Argentina : Guayubira

Paraguay: Guajayvi moroti

Brasil: Guajuvira

Distribución geográfica

Crece en forma espontánea en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe. Así también en los países limítrofes de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Características generales del árbol

Color de la madera: albura y duramen diferenciados siendo este último de color castaño oscuro

Los anillos de crecimiento están poco demarcado

Es madera pesada a semi pesada, con una densidad de 0,80 gr/cm3 .

Es madera pesada a semi pesada, con una densidad de 0,80 gr/cm3 . Densidad media estacionada: con una densidad de 0,80 gr/cm3

Descripción botánica

Altura y diámetro: árbol de hasta 20 m de alto y 75 cm de diámetro, pero generalmente de diámetro menor de 50 cm en estado adulto posee importantes refuerzos en la base (imagen 6 y 7).

árbol de hasta 20 m de alto y 75 cm de diámetro, pero generalmente de diámetro menor de 50 cm en estado adulto posee importantes refuerzos en la base (imagen 6 y 7). Hojas: Las hojas son alternas oblanceoladas u ovadas de 3 a 8 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho, los bordes son ondulados o aserrados hacia el ápice romo y la base ahusada hacia el pecíolo corto.

Las hojas son alternas oblanceoladas u ovadas de 3 a 8 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho, los bordes son ondulados o aserrados hacia el ápice romo y la base ahusada hacia el pecíolo corto. Inflorescencias: Las inflorescencias arregladas en panículas terminales de 3 a 6 cm de diámetro, las flores son numerosas y fragantes de 5 mm de largo, la corola de color blanca

Las inflorescencias arregladas en panículas terminales de 3 a 6 cm de diámetro, las flores son numerosas y fragantes de 5 mm de largo, la corola de color blanca Fruto: El fruto es una drupa cónica de 5 mm rodeado por 5 sépalos castaños persistentes alargados como alas que miden entre 2 a 3 cm de largo por 5 mm de ancho.

Corteza

Diseño de ritidoma áspero con fisuras longitudinales, de color grisáceo a marrón, tiene grietas horizontales poco profundas que dividen la corteza en muchas placas rectangulares y pequeñas.

Características de la madera

Usos y aplicaciones:

Posee excelentes caracteres xilológicos para construcciones civiles, pisos de parquet, tirantearía, aberturas, muebles, mangos de herramientas, artesanías, carrocería, remos, bates, tacos para zapatos, artículos para deportes, tranqueras, piezas curvas para muebles y láminas,

En contacto con el suelo y al exterior dura en estado natural no tratado aproximadamente entre 5 y 10 años. El duramen es poco resistente al ataque de hongos pero resiste al ataque de insectos no así la albura.

Fuente: Manual de especies nativas de la Provincia de Misiones (Edición 2024)