EducaciónEspecies Nativas de la Selva Misionera

Conocé al árbol de Guayubira: una de las especies nativas maderables de la Selva Misionera

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
469

Desde ArgentinaForestal.com continuamos con la nueva sección para reconocer las especies de árboles nativos maderables de la Selva Misionera, Selva Paranaense o Bosque Atlántico, con base del Manual de Especies Nativas de Misiones (Edición 2024). En esta edición te contamos del árbol de Guayubira, madera ideal para uso de pisos, muebles y artículos deportivos.

 

MISIONES (15/3/2025).- Con  información del Manual de Especies Nativas de Misiones (Edición 2024), desarrollado en colaboración entre la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) mediante el proyecto “Actualización y Edición del Manual de Identificación de Maderas de la Selva Misionera”, compartimos información de cada ficha digital que incluye características dendrológicas y anatómicas.

El manual fue elaborado en el Laboratorio de Anatomía de la Madera, Dendrología y Dendrocronología (LAMDyD) de la Facultad de Ciencias Forestales en Eldorado, Universidad Nacional de Misiones.

Árbol de Guayubira

¿Sabías que…?

El Guayubira, una especie nativa de gran valor maderero, puede alcanzar hasta 20 metros de altura. tiene un duramen oscuro y denso ideal para pisos, muebles y artículos deportivos. Su madera, pesada y resistente.

Características técnicas del árbol de Guayubira

Nombre científico: Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Familia: Boraginaceae

Nombres regionales:

  • Argentina : Guayubira
  • Paraguay: Guajayvi moroti
  • Brasil: Guajuvira

Distribución geográfica

Crece en forma espontánea en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe. Así también en los países limítrofes de Brasil, Paraguay y Uruguay.

 

Características generales del árbol

  • Color de la madera: albura y duramen diferenciados siendo este último de color castaño oscuro
  • Anillos de crecimiento: Los anillos de crecimiento están poco demarcado
  • Veteado: Es madera pesada a semi pesada, con una densidad de 0,80 gr/cm3 .
  • Densidad media estacionada: con una densidad de 0,80 gr/cm3

Descripción botánica

  • Altura y diámetro: árbol de hasta 20 m de alto y 75 cm de diámetro, pero generalmente de diámetro menor de 50 cm en estado adulto posee importantes refuerzos en la base (imagen 6 y 7).
  • Hojas: Las hojas son alternas oblanceoladas u ovadas de 3 a 8 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho, los bordes son ondulados o aserrados hacia el ápice romo y la base ahusada hacia el pecíolo corto.
  • Inflorescencias: Las inflorescencias arregladas en panículas terminales de 3 a 6 cm de diámetro, las flores son numerosas y fragantes de 5 mm de largo, la corola de color blanca
  • Fruto: El fruto es una drupa cónica de 5 mm rodeado por 5 sépalos castaños persistentes alargados como alas que miden entre 2 a 3 cm de largo por 5 mm de ancho.

Corteza

Diseño de ritidoma áspero con fisuras longitudinales, de color grisáceo a marrón, tiene grietas horizontales poco profundas que dividen la corteza en muchas placas rectangulares y pequeñas.

 

Características de la madera

  • Usos y aplicaciones:
    Posee excelentes caracteres xilológicos para construcciones civiles, pisos de parquet, tirantearía, aberturas, muebles, mangos de herramientas, artesanías, carrocería, remos, bates, tacos para zapatos, artículos para deportes, tranqueras, piezas curvas para muebles y láminas,
  • Durabilidad natural: En contacto con el suelo y al exterior dura en estado natural no tratado aproximadamente entre 5 y 10 años. El duramen es poco resistente al ataque de hongos pero resiste al ataque de insectos no así la albura.

 

Fuente: Manual de especies nativas de la Provincia de Misiones (Edición 2024)

Artículo anterior
Alemania | La industria forestal guía a los visitantes de LIGNA 2025 por nuevos caminos hacia una mayor eficiencia de los recursos
Artículo siguiente
Turismo sostenible | En Iguazú se realizará el cierre de los talleres participativos para debatir la identidad de marca del Corredor Ecoturístico Capricornio
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

No te pierdas ninguna noticia ¡Suscribite!

* indica que es obligatorio

Intuit Mailchimp

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones