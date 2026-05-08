Un bloque federal contra la crisis: arrancó el 149° Congreso Nacional Maderero de FAIMA en Cañada de Gómez

Con la participación de 23 cámaras de todo el país, el sector maderero y del mueble debate estrategias ante la caída del consumo en un congreso nacional en Santa Fe. Promover la construcción con madera, inversión en diseño para ser más competitivos y crear la marca del “Mueble Argentino”, defender el empleo pyme y articular herramientas de financiamiento son algunos de los ejes de una agenda marcada por la crisis económica de la industria manufacturera argentina.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SANTA FE (8/5/2026).- En un escenario de alta complejidad sectorial, comenzó el 149° Congreso Nacional Maderero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). El encuentro se desarrolla en Cañada de Gómez, declarada Capital Provincial de la Industria del Mueble y consolidada como uno de los polos productivos y de diseño más importantes del país ante su denso entramado de pequeñas y medianas empresas.

La apertura oficial del evento contó con la presencia de César Federici, presidente de la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (CIMA) y anfitrión del encuentro; Mercedes Omeñuka, presidenta de FAIMA y de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAC); el intendente local, Matías Chale; y el senador santafecino Hugo Jesús Racetto.

Durante la inauguración, César Federici destacó el orgullo de recibir a las delegaciones nacionales y puso en valor el esfuerzo de las pymes locales, articuladas a través de CIMA, la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (FUDECA) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM).

A pesar de las dificultades económicas, Federici rescató el potencial tecnológico y humano del sector tras realizar visitas técnicas el jueves y recorrer fábricas de la zona: «Estamos complicados, pero al visitar las empresas pudimos escuchar el sonido de las máquinas trabajando y ver instalaciones modernas con tecnología de última generación, especialistas en software, diseño, recursos humanos, marketing, ventas, transporte y logística. Todo eso está integrado en nuestra industria manufacturera, es una realidad y demuestra de lo que somos capaces», expresó en la apertura del Congreso.

El dirigente gremial empresario enfatizó que el sector foresto-industrial y del mueble cumple un rol social determinante: sostiene a la clase media, es uno de los mayores generadores de empleo a nivel nacional, promueve el arraigo en las economías regionales y conserva el oficio carpintero transmitido de generación en generación, ahora adaptado a las nuevas tecnologías.

Federici también recordó los años de gestiones para concretar logros históricos como los programas de fomento al consumo similares al históricamente bajo el formato «Ahora 12», el laboratorio de ensayos del CTM y el Instituto del Mueble Argentino (IMA), orientados a consolidar la marca «Madera Argentina».

Por su parte, la presidenta de FAIMA, Mercedes Omeñuka, trazó un panorama realista de la coyuntura nacional y llamó a la unidad de las 28 cámaras que componen la federación.

En este sentido, la dirigente señaló: «FAIMA representa principalmente a pymes. La industria manufacturera está atravesando un momento muy complejo por la marcada caída de la demanda interna. En el frente externo, las exportaciones se ven fuertemente resentidas por los altos costos logísticos, y la industria del mueble enfrenta serias dificultades cotidianas. Por eso, este congreso debe ser el espacio para pensar juntos la estrategia, lograr un mayor uso de la madera en la construcción, reactivar el consumo y gestionar de manera articulada para que la madera sea reconocida como un material estratégico en toda la cadena de valor», detalló Omeñuka

Cañada de Gómez: Identidad y «lobby bien entendido»

El intendente anfitrión, Matías Chale, dio la bienvenida a los congresistas destacando la identidad de la ciudad con la actividad foresto-industrial: «Somos la capital provincial del mueble, y vamos a pelear por ser la capital nacional», bromeó, para luego señalar el impacto social de un sector que emplea a más de 1.000 trabajadores en la localidad.

«Aquí las empresas tienen nombre y apellido en la puerta de la fábrica; cuando hablamos de una pyme, hablamos de una familia de la ciudad y de un lazo social indestructible. Todos nos hemos criado con el ruido de una sierra o el sonido de una carpintería», describió Chale.

El jefe comunal detalló el trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado a través de FUDECA para lanzar herramientas locales de fomento al consumo similares a los programas nacionales, y ratificó el apoyo al Centro Tecnológico del Mueble, que cuenta con su laboratorio certificado. «Defender los intereses del sector productivo es hacer un lobby bien entendido; es la manera de hacer política, elevando la voz por quienes representamos», concluyó.

La vivienda de madera como bandera

En representación del NEA, Edmundo Ybarra (Chaco) pidió la palabra para aportar una mirada de fondo sobre el uso de la madera en la construcción de viviendas y reclamó un compromiso colectivo para impulsar una iniciativa que sería, a su entender, la mejor manera de lograr embajadores por esta iniciativa donde el material se presenta como una solución habitacional definitiva para la Argentina.

«Tenemos que empezar por casa: propongo que renovemos las viviendas de nuestra propia gente, de nuestros empleados, para que tengan un hogar digno, sostenible, de calidad, y erradicar el prejuicio de las casas de madera precarias. Tenemos que construir casas de madera con diseño y calidad, en las que se sientan orgullosos de vivir nuestra propia gente y se conviertan en los mejores embajadores de este material constructivo ante la sociedad», propuso Ybarra, pidiendo el acompañamiento a la FAIMA, Municipios y gobiernos provinciales.

Cronograma de actividades del Congreso

El Congreso de FAIMA continuo con su programa de exposiciones. Este encuentro se realiza dos veces al año y constituye el principal espacio de articulación, intercambio de información estratégica y construcción de agenda común para la industria a nivel nacional.

Viernes 8 de mayo

Análisis sectorial: Presentaciones sobre coyuntura económica y actualidad de la industria.

Presentaciones sobre coyuntura económica y actualidad de la industria. Desarrollo local: Exposiciones institucionales vinculadas al fortalecimiento productivo.

Exposiciones institucionales vinculadas al fortalecimiento productivo. Tecnología aplicada: Presentación técnica y visita guiada a las instalaciones y al laboratorio de calidad del Centro Tecnológico del Mueble (CTM).

Presentación técnica y visita guiada a las instalaciones y al laboratorio de calidad del Centro Tecnológico del Mueble (CTM). Camaradería: Cena oficial y entrega de distinciones a referentes del sector.

Sábado 9 de mayo