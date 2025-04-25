El ministro de Industria recorrió emprendimientos en la localidad de Puerto Esperanza que generan empleo y valor agregado a través de la producción de muebles de madera artesanales y con valor agregado, y servicios de transporte y logísticos. El objetivo: fortalecer el crecimiento económico y sostenible en la zona norte de la provincia.

Fuente: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (25/4/2025).- En una jornada enfocada en el fortalecimiento del tejido productivo del norte misionero, el ministro de Industria, Federico Fachinello, acompañado por el intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, y el subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Industrial, Andrés Cuper, visitó empresas destacadas de la región que promueven el desarrollo local y la generación de empleo.

«Estás actividades son gestionadas y organizadas por el encargado de la Oficina de Capacitación y Empleo, Juan Carlos Cristaldo, como Agente de Desarrollo Industrial y de Innovación», indicó el intendente Zarza.

El recorrido comenzó en el aserradero Las Coníferas y su firma asociada Araucaria Muebles, un emprendimiento que ejemplifica el potencial de la industria forestal en Misiones.

A través de la fabricación artesanal de muebles de madera, la empresa no solo contribuye al valor agregado de la materia prima local, sino que también ofrece empleo de calidad a decenas de familias.

Fachinello destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que “son pilares del desarrollo sostenible que necesitamos impulsar en toda la provincia”.

Posteriormente, la comitiva visitó Demisiones S.R.L., una empresa de transporte y logística que se ha consolidado como un actor clave en el abastecimiento de obras civiles e industrias.

Bajo la dirección de Nicolás Aquino, la firma cuenta con más de 400 colaboradores y continúa ampliando su alcance, aportando significativamente al crecimiento económico de la provincia.

Durante el encuentro, se compartieron inquietudes y desafíos del sector privado, así como las oportunidades para seguir fortaleciendo la producción y los servicios en el norte misionero. “El compromiso del Gobierno es estar cerca, escuchar y acompañar a quienes generan empleo y desarrollo en el territorio”, remarcó Fachinello.

Con estas acciones, el Ministerio de Industria reafirma su objetivo de potenciar a las empresas que, con esfuerzo y visión, apuestan por el crecimiento de Misiones desde el interior.