Fuente: CONICET Nordeste

CORRIENTES (17/5/2024).- Un estudio de investigadores del CONICET permitió obtener datos acerca del impacto que tuvieron los incendios ocurridos en Corrientes en 2022. Mediante el uso de técnicas de teledetección, se comprobó que en la catástrofe se quemó cerca del 50 por ciento del Parque Nacional Iberá —lo que equivale al 20 por ciento de la Reserva Natural Iberá— , con predominio de niveles de severidad entre moderada y alta.

El estudio fue realizado por investigadores del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESYH, CONICET – UNAM) y del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE). Los resultados fueron publicados en la Revista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de (U.D.C.A) de Colombia.

A principios de 2022, en Corrientes se registraron incendios que afectaron a más de 900 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia.

La catástrofe ambiental provocó enormes daños en los ecosistemas y sus consecuencias siguen siendo analizadas por especialistas de distintas disciplinas.

En ese marco surgió el estudio realizado por el profesional asistente de la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET en el IESYH, Humberto Smichowski, quien utilizó para este trabajo la plataforma de análisis geoespacial Google Earth Engine. Con esta herramienta, pudieron tener una primera aproximación y determinar cuáles fueron las áreas afectadas dentro de la Reserva Iberá, comparando la situación pre y posfuego.

“Comparamos las condiciones iniciales del ambiente y las posteriores al incendio aplicando índices espectrales. Eso nos permitió obtener datos acerca de la magnitud del daño”, explica Smichowski, quien trabajó en colaboración con el investigador del CONICET en el CECOAL, Félix Ignacio Contreras.

En el trabajo, los autores indican que durante el incendio se quemaron cerca de 250 mil hectáreas de la reserva. Esto indica que en 40 días se quemó el casi el 20 por ciento de la superficie total, a razón de unas 6 mil hectáreas por día.

Los resultados también permitieron identificar que el portal más afectado fue Cambyretá, con un 69 por ciento; seguido de San Nicolás – San Alonso con cerca del 50 por ciento; Carambola, con 37 por ciento y Rincón del Socorro, con 30 por ciento. En total, una de cada cinco hectáreas de la reserva se quemó, mientras que el valor aumentó a una de cada dos si contabilizamos únicamente los portales bajo estudio.

Esto permitió concluir que el impacto de los incendios fue mayor en las áreas protegidas bajo estudio que en la reserva en general.

“El trabajo busca no sólo monitorear el impacto que tuvo el incendio sino brindar herramientas para la planificación de normativas o de medidas que contribuyan con la mitigación, gestión y alerta temprana de incendios”, finaliza Smichowski