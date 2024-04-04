Brasil | Destacan inversiones millonarias en ejecución en el sector forestal: el sector privado aportará R$ 67 mil millones hasta 2028

De acuerdo con el informe especial publicad por Valor Económico, se espera que el sector invierta más de R$ 67 mil millones hasta 2028 en Brasil, concentrados especialmente en proyectos de celulosa y papel. Se incluyen los proyectos en marcha de Suzano, Bracell, Klabin, Arauco, Eldorado Brasil entre los más destacados. El estado de Mato Grosso do Sul es el principal destino de las inversiones.

BRASIL (4/4/2024).- El periódico especializado brasileño Valor Econômico publicó recientemente un artículo sobre el proceso de sólidas inversiones en el país con nuevas fábricas, y los avances en investigación y el desarrollo en el sector de los bosques cultivados con fines industriales, principalmente eucaliptos y pinos.

De acuerdo con el informe, se espera que el sector invierta más de R$ 67 mil millones hasta 2028, concentrados especialmente en proyectos de celulosa y papel. El estado de Mato Grosso do Sul es el principal destino de las inversiones.

El pronóstico de crecimiento estructural de la demanda mundial de celulosa, así como del consumo interno de embalajes y papel tisú, y la competitividad de Brasil en este mercado, son las bases que continuarán impulsando la plantación de bosques y la expansión de la capacidad instalada en el país, atrayendo recursos de inversores locales y extranjeros.

Inversiones en ejecución

El mayor proyecto en ejecución es el Proyecto Cerrado, de Suzano, en construcción en el municipio de Ribas do Rio Pardo/MS. EstA presupuestado en R$ 22,2 mil millones y con operaciones que comenzarán a finales de junio.

La previsión de producción inicial es de 2,55 millones de toneladas de celulosa al año. Esta es una de las mayores inversiones privadas realizadas en el país.

También hay planes para Bracell, con su megafábrica de celulosa en Lençóis Paulista (SP). La empresa es responsable de invertir 5 mil millones de reales en otra fábrica, también en el interior de São Paulo.

Uno de los destaques es la construcción de la unidad de ARAUCO en Innocência. Con el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa de la empresa chilena en Brasil debería entrar en funcionamiento en 2028. La inversión del grupo chileno es de aproximadamente R$ 3 mil millones y podrá producir inicialmente 2,5 millones de toneladas por año.

Otro punto importante que muestra el informe es la continuidad de las inversiones después de 2028, con una previsión de R$ 28 mil millones y 5 millones de toneladas por año, después del inicio de operación de la segunda línea en Innocência, en 2032.

En el informe se incluye también a Eldorado Brasil que tiene un proyecto de ampliación, que podría duplicar la capacidad de la fábrica ya instalada y en funcionamiento en el municipio de Três Lagoas/MS.

Finalmente, el reportaje de la periodista Stella Fontes finaliza mencionando las inversiones de Klabin, uno de los gigantes mundiales en la producción de envases de papel y cartón. Son R$1,6 mil millones para el Proyecto Figueira, que incluye una fábrica de cartón corrugado en Piracicaba/SP. Y recuerden los R$21,4 mil millones de los proyectos Puma I y Puma II, en Paraná.