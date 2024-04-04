Homeward Bound y Acciona presentaron el material audiovisual «Un viaje infinito», en un evento realizado en Madrid, en el que comparten el viaje de 188 científicas de 25 países a la Antártida, partiendo de Ushuaia y Puerto Madryn, para ver en primera persona el impacto del calentamiento global e investigar la adaptación al cambio climático. El documental incluye entrevistas exclusivas con las participantes, donde comparten sus experiencias, desafíos y descubrimientos clave en áreas como las energías renovables, la inteligencia artificial, la problemática del agua y la conservación de los océanos, One Health y los nuevos modelos de liderazgo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ESPAÑA ( 4 de abril 2024).- El programa de liderazgo femenino para mujeres con profesiones STEMM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Medicina) de Acciona y Homeward Bound, presentó esta semana en Madrid el documental “Un viaje Infinito”, una pieza audiovisual que plasma la experiencia de las 188 mujeres de 25 países que viajaron en 2023 a la Antártida con el objetivo de generar redes colaborativas e interdisciplinares para hacer frente a los retos más acuciantes de la emergencia climática.

La primera expedición comenzó el 4 noviembre desde Ushuaia (Argentina) y contó con 80 mujeres, entre ellas 7 científicas españolas, mientras que la segunda partió el 12 de noviembre desde Puerto Madryn (Argentina) con un centenar de mujeres a bordo.

Homeward Bound tiene como objetivo crear una red internacional de 10.000 mujeres profesionales procedentes de disciplinas STEMM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Medicina) para que colaboren en proyectos de diversos ámbitos científicos y geográficos.

La expedición a la Antártida es el colofón a este programa anual de formación y colaboración. Hasta el momento, en las seis ediciones que se han llevado a cabo desde 2016 al 2023, han participado 600 mujeres de 46 nacionalidades.

Una experiencia única para un nuevo comienzo

El documental está rodado durante las expediciones al continente blanco que tuvieron lugar a finales del 2023, correspondientes a la V y VI edición del programa.

A lo largo de unos 40 minutos, el film combina imágenes de la expedición con entrevistas a las mujeres participantes, desgranando a través de sus reflexiones algunos de los grandes retos globales, como el acceso a las energías renovables, el agua, los océanos, el impacto del cambio climático en la salud, los nuevos modelos de liderazgo, etcétera.

Todo ello, atravesado por la acuciante preocupación por la búsqueda de alternativas para hacer frente a la emergencia climática.

El documental incluye entrevistas exclusivas con las participantes, donde comparten sus experiencias, desafíos y descubrimientos clave en áreas de gran relevancia en la actualidad, como las energías renovables, la inteligencia artificial, la problemática del agua y la conservación de los océanos, One Health y los nuevos modelos de liderazgo.

Acciona colabora desde 2016 con Homeward Bound, dentro de su estrategia de lucha contra el cambio climático, regeneración del planeta y visibilización del papel de las mujeres frente a estos grandes retos globales.

Además, promueve la inclusión plena de la mujer en los sectores en los que opera. La empresa forma parte de Bloomberg Gender-EqualityIndex, que incluye a las empresas del mundo que han demostrado mayor transparencia y mejor desempeño en materia de igualdad de género. Y forma parte de la iniciativa del Pacto Mundial, Womens Empowerment Principles, para promover la igualdad de género en el trabajo.

La compañía también cuenta con programas de reclutamiento de género que priman la identificación del talento femenino.

VER EL DOCUMENTAL

https://app.frame.io/presentations/0bc7ae51-8bf5-4bc7-aa59-84f2da0d3678