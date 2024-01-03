El directorio integrado por representante de la cadena foresto-industrial analizó la situación de la actividad y el impacto de las medidas impuestas por el gobierno nacional, tras realizar una asamblea extraordinaria este martes 2 de enero. Emitieron un documento que será elevado al gobernador de Misiones Hugo Passalacqua donde se manifiesta la postura del sector al respecto.

MISIONES (2/1/2024).- Ante las medidas propuestas por el gobierno nacional a traves de un proyecto de Ley cmon modificaciones para debatir en el Congreso Nacional y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la entrada en vigencia, aplicando entre otras medidas un 15 porciento de retenciones a las exportaciones de los productos forestales y considerando que las mismas impactarán negativamente en la cadena productiva, el directorio del Instituto Forestal Provincial de Misiones resolvió convocar este martes 2 de enero a una reunión extraordinaria.

En la reunión, virtual y presencial, se compartio información de los distintos sectores que integran la cadena foresto-industrial y se resolvio la postura del sector que fue elevada al gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalaqcua.

«La falta de respaldo de la obra pública propiciará la falta de inversiones y con ello se dispararán los índices de desempleo. Que quede claro: nosotros estamos a favor de la industria nacional y de las economías regionales».

Asamblea extraordinaria

Durante el encuentro, debatieron y verificaron el impacto presente y futuro de las medidas en la economía forestal provincial.

Al finalizar la asamblea, emitieron el presente documento al que accedió ArgentinaForestal.com, con las definiciones del encuentro, dejando en claro la posición unánime del Instituto que «rechaza las medidas propuestas por el DNU».

Remarcaron que «en el InFoPro están representados cada uno de los eslabones (trabajadores, productores primarios, cooperativas e industriales) de la cadena forestal de la provincia de Misiones».

Por ello, considerando:

a) que la búsqueda saludable del equilibrio de la economía nacional y de las cuentas públicas, debería ser financiado por todos los sectores económicos, sin afectar particularmente a una cadena productiva como la forestal;

b) que la recesión conllevará la paralización de las exportaciones de productos forestales industrializados afectando a productores primarios, proveedores de servicios y a los trabajadores de todo el sector;

c) que las medidas son definidas por los representantes del sector de los trabajadores como una catástrofe para el empleo, que indefectiblemente traerá consigo la pérdida de puestos y precarización en las condiciones laborales (salarios, campamentos y traslados);

d) que los aumentos permanentes de costos de logística y de energía que enfrenta la foresto-industria, sumada a los aumentos de retenciones, hacen inviable las exportaciones, con el perjuicio a toda la cadena de provisión de bienes y servicios del sector;

e) que las nuevas medidas arancelarias quitan competitividad comercial a la foresto-industria misionera, comparando con oferentes internacionales de países que no aplican retenciones a las exportaciones. Esto puede conllevar dejar afuera de esos mercados a la industria misionera;

f) que las industrias grandes, al mermar sus exportaciones, volcarán sus productos en mercado nacional, perjudicando a las PyMES. Dando como resultado una disminución de demanda de mano de obra por recesión económica;

g) que el anuncio de abrir importaciones, sumado a las retenciones aplicadas al sector, ya lo vivimos en la década del noventa cuando hubo un industricidio y los grandes formadores de precios se pusieron oficinas para importar y exportar. «La falta de respaldo de la obra pública propiciará la falta de inversiones y con ello se dispararán los índices de desempleo. Que quede claro: nosotros estamos a favor de la industria nacional y de las economías regionales», plantean los forestales misioneros.

De esta manera, marcaron su posición en oposición al alcance de un 15% de retenciones a las exportaciones.

«En virtud de todo ello el Directorio del Instituto Provincial Forestal de la provincia de Misiones (Infopro), manifiesta su oposición a las medidas del Estado Nacional que establecen alícuotas de Derechos de Exportación de productos forestales industrializados del 15 porciento. Solicitando que las mimas no sean gravadas.

«Insistimos en generar los mecanismos que propicien el aumento del consumo de madera y la promoción de los bosques cultivados», concluyeron.

La industria maderera en alerta

La semana pasada, dirigentes empresarios de la CEM, la AMAYADAP y la APICOFOM, fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, en la Casa de de Gobierno, y en la oportunidad le expresaron su preocupación por el efecto de las retenciones en el sector productivo provincial.

“Estamos a disposición de las autoridades provinciales para trabajar en conjunto y que puedan ser interlocutores ante el Gobierno nacional para explicar los efectos adversos que la aplicación de retenciones sobre la madera y el tabaco que implementó Nación, ya que va a generar un impacto sobre la economía local. En el caso de la madera, por ejemplo, nos saca del mercado internacional por falta de precios competitivos a costa de un gravamen que países vecinos no aplican y nos sacan una gran ventaja”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones y APICOFOM.

Tras destacar que la idea es “trabajar a puertas abiertas, con diálogo y trabajo conjunto”, el empresario adelantó próximas reuniones con representantes del sector tabacalero.

Del encuentro con el gobernador participaron también los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán, y de Industria, Federico Fachinello. Por parte del sector privado asistieron el presidente de la CEM y de APICOFOM, Guillermo Fachinello; el vicepresidente de la entidad forestal, Germán Rockenbach; el presidente de AMAYADAP, Gabriel Marangoni, y Abel Gauto Fechner, de la misma cámara.

“El gobernador Passalacqua está bien interiorizado sobre lo que está pasando y comparte la preocupación que tenemos desde el sector privado”, aseguró Fachinello al finalizar el encuentro.

Con el aumento indiscriminado de la tarifa eléctrica tras la decisión del gobierno nacional de retirar el subsidio, sin aún lograr controlar la inflación, el tema que preocupa en la agenda del sector privado son los costos que incrementarán en enero y que aún el panorama es incierto. Con pocas ventas internas, la posibilidad cierta de perder oportunidad de exportar si aplican el 15% de retenciones a las exportaciones, sumado a la logística, impuestos y salarios, el «horizonte es oscuro», expresan algunos madereros.

COIFORM con autoridades nacionales y provinciales por las retenciones a las exportaciones y la Ley 25080

También la semana pasada se llevó a cabo una reunión oficial entre el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), con la participación de Juan Acosta y Graciela Flores, con el ministro de Industria Federico Fachinello, el ministro de Ecología, Martín Recamán, la directora nacional de Producción Forestal de la Secretaria de Bioeconomía, Sabina Vetter.

De la reunión además participaron el director general de Bosques Nativos de Ecología, Mariano Marcewscki, por el ministerio del Agro, el Julio Recalde, y Gustavo Reistembach de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del MAyP. El ingeniero Mario Alsina, presidente de VIAM, por la CIAM el presidente Carlos Brambilla; por la UEP Humberto Cabral; Tania Bogado por la Subsec. Ordenamiento Territorial, Milton Moran, por la Subs. Ord. Territorial, y Osvaldo Fleitas Osvaldo.

El objetivo fue conocer y gestionar mejoras para el sector Forestal en el nuevo contexto político, analizar aspectos del desfinanciamiento de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados; la baja del ritmo de plantación y las preocupaciones de la industria por la falta de disponibilidad madera, ya que las plantaciones que existe o tienen dueño o no hay interés de cosechar por parte del productor por los bajos precios que se paga en el mercado por la materia prima.

El encuentro de trabajo realizado en Eldorado permitió debatir sobre varios temas, y en la oportunidad se comprometieron a sumar su adhesión como profesionales al rechazo de la aplicación de un 15% de retenciones a las exportaciones de madera, coincidiendo que de instrumentarse la medida, resta competitividad y habrá Pymes que no podrán exportar.