Así lo informaron desde el gremio, luego de las negociaciones con los representantes de FAIMA. “Las negociaciones no son fáciles, por eso en lugar de discutir en un bono de fin de año, entendemos que lo mejor era lograr que los aumentos de octubre, noviembre y diciembre pasen a ser remunerativos, incluido este 25% sobre las últimas actualizaciones logradas”, explicó el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado y Montecarlo, Domingo Paiva. Se espera cerrar diciembre con normalidad en la actividad y regresar a las paritarias después de 15 de enero de 2024, atentos a las nuevas medidas del gobierno de Milei.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (26/12/2023).- Mientras que hace un tiempo atrás la paritaria entre la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y la Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera de la República Argentina (USIMRA) era anual y rondaba el ajuste salarial en un 28% por año en promedio, desde 2023 la situación crítica disparada por la inflación llevó a que las partes acordaran discutir paritarias en forma mensual frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

«Hay un ejercicio de diálogo permanente para sostener la actividad industrial y el empleo en el sector maderero», sostiene el secretario general del SOIME, Domingo Paiva. «Este martes se acordó una nueva actualización de salarios con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). Cerramos un aumento salarial para diciembre de un 25% en el marco de la paritaria vigente, y después del 15 de enero volveremos a reunirnos para analizar la situación y evaluar la necesidad de un nuevo ajuste”, señaló en dialogo con ArgentinaForestal.com

En septiembre el ajuste fue de un 15%, en octubre un 16% y en noviembre un 13%. “Desde diciembre, todos estos aumentos que no fueron remunerativos en el trimestre, pasaran a sumarse con el 25% de diciembre y serán remunerativos al salario desde enero de 2024. Sigue siendo insuficiente frente a la inflación que repercute en el poder adquisitivo del trabajador y estamos por debajo de los costos de la canasta familiar, pero entendemos que todos hacemos un esfuerzo para hacer frente a esta situación crítica, que ahora se suma la incertidumbre con las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional. Estamos en alerta”, señaló Paiva.

El aumento alcanzara a los trabajadores nucleados en el convenio colectivo 335/75 para las ramas de “muebles, aberturas, carpinterías y demás manufacturas de madera y afines”, y “aserraderos, envases y afines”.

En Misiones ya se dio inicio al receso estacional en los aserraderos, que abarca el periodo de diciembre hasta febrero. “Un 90% de las industrias ya están de vacaciones, hay algunas pocas empresas que no paran su actividades, se programaron por sectores y dan licencias por turnos, o están próximas al receso. Pero llegamos al cierre del año sin suspensiones o despidos”, concluyó

Paritarias abiertas y trabajadores en alerta

Paiva aclaró que frente a esta realidad, se incluyó una clausula de revisión mensual del salario. “Tenemos reuniones virtuales entre tres o cuatro veces al mes con los representantes del sector privado, y en enero sabemos que aumentará significativamente los servicios como la energía y el transporte, por lo tanto, habrá que sentarse de nuevo a la mesa de negociación con información más clara. Por el momento, no sabemos más que los títulos de los anuncios respecto a la intención de reforma laboral, pero nosotros siempre vamos a defender los derechos adquiridos de los trabajadores. Es lamentable que estemos discutiendo por la quita de beneficios de los asalariados, en lugar de dar respuesta a cómo puede recuperar el poder adquisitivo o como se podrá terminar con la informalidad laboral en el sector de la madera. Las medidas que anunció hasta ahora el nuevo presidente atenta directamente contra el trabajador y su salario, al igual que a los jubilados madereros, que se acercan al gremio con gran preocupación”, grafico el sindicalista.

De la misma manera, reconoció el esfuerzo del sector empresario, a quienes le aquejan la misma incertidumbre. “Los problemas de la importación, los impuestos a la exportación, los incrementos en los costos por la inflación y la quita de subsidios como el servicio eléctrico, nos advierten de desfasajes en los números y no nos auguran un buen inicio de año”, remarcó Paiva, pero advirtió que “a nosotros (gremio) siempre nos van a encontrar en la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores”.

SOIME rechaza la reforma laboral

Consideró que la forma en que el presidente Milei propone la Reforma Laboral afecta la seguridad jurídica y afecta la imagen del país para potenciales inversores. “No tiene fundamentos claros que los cambios que quiere implementar, y que aun no se conocen bien tampoco porque no está reglamentado, generen más puestos de trabajo. En estos últimos años en el sector forestal se generaron inversiones millonarias en biomasa, aserraderos y otros emprendimientos, porque las condiciones que necesitaban no estaban relacionadas a la Ley de Trabajo, que es una de las mejores del mundo respecto a los derechos adquiridos por los trabajadores. Entiendo que el problema por el cual no se concretan inversiones no está relacionado con la legislación laboral argentina”, opinó el secretario general del SOIME.

De igual forma, adhieren a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 27 al Palacio de Justicia de la Nación, que reclamará una sentencia del Poder Judicial que avale la postura de inconstitucionalidad del DNU de Javier Milei, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

La presentación judicial lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, quien deberá definir en las próximas horas si avanza con el planteo, según fuentes sindicales.

El planteo cegetista, elaborado por los abogados de la central obrera con el asesoramiento de los constitucionalistas Alberto García Lema y Pablo Topet, abarca un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad del megadecreto, un recurso de amparo que solicita la suspensión urgente de la aplicación de las normas que modifican derechos laborales individuales y colectivos y hace reserva federal sobre la posibilidad de recurrir en per saltum a la Corte Suprema de Justicia.

El texto de la presentación cegetista fue definido durante una reunión reservada que Daer, Acuña y Moyano mantuvieron por la mañana con los constitucionalistas que los asesoraron y los abogados de la central obrera. Luego el escrito fue presentado ante la Justicia laboral y quedó en manos del juzgado que encabeza Ramonet, a diferencia del resto de las demandas colectivas contra el DNU que ingresaron en los tribunales del fuero contencioso administrativo.

