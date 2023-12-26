Tierra del Fuego | La urbanización abierta de Ushuaia se combina con un paisaje de montaña, bosque nativo y mar

La temporada de calor en el país admite distintos tipos de destinos para conocer, incluso los que comúnmente son asociados al invierno. Ushuaia es uno de ellos. Tiene un paisaje que admite grandes oportunidades no solo a nivel visual, sino también en lo deportivo y lo habitacional.

TIERRA DEL FUEGO (26/12/2023).- Al sur del país, la ciudad de Ushuaia tiene opciones sostenibles para vivir o disfrutar de un descanso en plena temporada de verano. De hecho, esta estación de altas temperaturas se traduce en la temporada de mayor número de visitantes. Y es que a pesar del crecimiento del centro de esquí Cerro Castor, que genera más visitas cada invierno, durante el verano, los días en Ushuaia se aprovechan al máximo.

Luis Castelli, fueguino y Lic. en Ciencia Política y Magíster en Desarrollo Económico Local, detalla que «Ushuaia recibe anualmente unos 550 a 600 mil turistas, de los cuales un 70 por ciento se concentra en la temporada de verano».

Entre las actividades que permite la ciudad, el especialista asegura que Ushuaia admite todo: “desde actividades contemplativas hasta las más activas, todas vinculadas a la naturaleza. Están los paseos clásicos, el Parque Nacional, la excursión marítima para ver el Faro, el Presidio, o la excursión a los lagos de la cordillera. Pero también hay muchas opciones menos tradicionales, de trekking, actividades de senderismo, cabalgatas, e incluso deportes en la naturaleza que convocan a muchísima gente”, detalló Castelli, quien además es además de Ceo de las consultoras Vox Populi y Metadata, especializadas en investigación de Opinión Pública, Comunicación y Planificación Estratégica.

A estas se suman propuestas como la navegación por el Canal Beagle, la pesca deportiva, buceo en el fin del mundo, kayak y paddle surf, y actividades como ciclismo y motocross. Durante el invierno, además, la propuesta se amplía a todo lo vinculado a las actividades de nieve.

Vivir en una casa en el fin del mundo

Quienes eligen este destino, ya sea para conocer un maravilloso rincón del mundo durante algunos días de descanso, o con el fin de invertir en una vivienda, lo hacen a sabiendas de la conexión natural que puede ofrecerles.

Uno de los rincones más preciados en la ciudad es el Monte Susana, en el que se levanta el desarrollo Costa Susana, al que cada año, más turistas amantes del deporte eligen para pasar sus vacaciones, por su acceso a Playa Susana, a los senderos y miradores, y al Parque Nacional. Esta urbanización abierta combina montaña, bosque nativo y mar.

El emprendimiento, además, se destaca por su accionar en la conservación ambiental y una visión sustentable, ideal para quienes buscan vivir conectados con la naturaleza y estar a 15 minutos de la ciudad.

Costa Susana se ha convertido en el primer desarrollo inmobiliario con carbono neutral del país.

El emprendimiento que cuenta con 286 hectáreas, es la primera urbanización del territorio nacional con esta certificación, al conservar y mantener como bosque nativo 231 hectáreas. De esta forma, la superficie tenida en cuenta para la captura de dióxido de carbono se relaciona directamente con estas hectáreas que se preservarán y evitarán su deforestación futura.

Los principales elementos de análisis para los que optan por una oferta como la de Costa Susana, pasan por el amor por la naturaleza y la arquitectura, que se ven reflejados en las diferentes casas que allí se extienden, además del diseño arquitectónico y la cuidada selección de los materiales. La mayoría de las casas tienen importantes dimensiones y juegan con la pendiente del terreno, generando espacios únicos

Aquí las calles son anchas y los servicios, subterráneos, respetando la visual de bosque, montaña y el Canal Beagle. Detalles que el comprador tiene en cuenta a la hora de elegir dónde vivir. En muchos casos incluso se trata de personas que trabajan en la ciudad, a solo 10 minutos.

“Tenemos casos de profesionales que trabajan de forma remota y se instalan la mayoría del tiempo, aunque originalmente sean de Buenos Aires, Córdoba u otras provincias del país”, explican los responsables del proyecto. “Son los propietarios los que nos envían frecuentemente fotos y videos de las vistas que tienen desde los ventanales de sus casas o de los momentos épicos que les regala la naturaleza del lugar”, aseguran.

Los paisajes aquí pueden ser considerados de ensueño. Una apreciada vista a la rivera del Canal de Beagle para arrancar la mañana, un almuerzo con las montañas de frente, un paseo por el bosque nativo, y cerrar la jornada a cielo abierto, en un entorno donde los sonidos de la naturaleza son los únicos protagonistas de la aventura. Así sucede en Ushuaia, que cuenta con increíbles rincones para visitar y vivir experiencias inolvidables, en todas las temporadas, como el avistamiento de fauna, los Glaciares Vinciguerra y Martial, la expedición Lapataia, Laguna Esmeralda, la Pingüinera, los cruceros antárticos y un recorrido con el tren del fin del mundo, entre muchas propuestas.

Ushuaia, una ciudad en crecimiento

Si bien no hay datos oficiales sobre el aumento de la población en la ciudad, Castelli invita a analizar los últimos datos censales, en los que se observa que Ushuaia sigue teniendo el ritmo de crecimiento intercensal más importante de la Argentina, cuestión que se repite desde los últimos 4 o 5 censos del país, según detalla, siendo una ciudad en constante crecimiento. “

Ushuaia es una pequeña muestra de la Argentina: viven personas que han nacido acá y muchas que provienen de todas las provincias de nuestro país.

Las posibilidades de desarrollo y la calidad de vida que tenemos acá hacen que muchos argentinos, y también extranjeros, se radiquen permanentemente”, especifica y agrega que Brasil y Europa son los mercados externos más destacados, ya que generan la entrada más importante de divisas al circuito económico local.

De hecho, muchos extranjeros vinculados a distintas corrientes migratorias han decidido instalarse de forma permanente. Entre ellos, italianos, croatas, españoles, chilenos y franceses.

Gracias a la doble temporada que ofrece la ciudad, por las actividades deportivas y el crecimiento turístico, la demanda de alquileres durante el 2023 superó el 75% de ocupación, con visitantes nacionales e internacionales.

“En este aspecto, Ushuaia tiene una gama muy amplia de oferta, que va desde hoteles 5 estrellas de 300 a 400 dólares la noche (dependiendo la fecha), hasta una diversa cantidad de hoteles, hostels y casas o departamentos de alquiler temporario de todas las categorías y precios”, detalla Castelli.

“La ciudad viene trabajando sostenidamente hace años en su tarea de posicionarse también en el mercado turístico de alta gama. En este sentido, los desarrollos inmobiliarios vienen teniendo una importancia muy grande, porque ayudan en esa tarea de posicionarse en un segmento de ingresos altos, a la vez que contribuyen a estadías más largas”, agrega, y asegura que la ciudad pretende ser un destino turístico de más de 3 noches, un aspecto en el que los desarrollos inmobiliarios aportan, ya que atraen, por ejemplo, a familias dispuestas a pasar sus vacaciones de verano allí.

Qué hacer en Ushuaia

El destino es elegido, en muchos casos, para vacacionar por pocos días y conectar con el maravilloso entorno natural que ofrece. Durante el verano, los alquileres suelen ser de una semana hasta 15 días en la mayoría de los casos, ofreciendo singulares lugares para visitar y vivir experiencias inolvidables. La gastronomía también destaca, y propone alternativas preciadas como la Centolla, la Merluza negra y el Cordero Patagónico.

Las opciones de actividades al aire libre y la belleza natural de la región proporcionan a los visitantes, oportunidades únicas para disfrutar. Entre ellas, toman protagonismo, propuestas como:

– Navegación por el Canal Beagle, para explorarlo en barco, con impresionantes vistas de la costa y la vida marina.

– Cabalgatas: recorrer los paisajes patagónicos a caballo, una manera única de experimentar la naturaleza.

– Buceo en el fin del Mundo: en aguas frías y cristalinas, explorando la vida marina única de la región.

– Senderismo y trekking: descubrir los hermosos senderos y paisajes, como Laguna Esmeralda y los Glaciares Vinciguerra y Martial.

– Esquí y snowboard: disfrutar de deportes de invierno en las áreas cercanas, aprovechando las estaciones de esquí.

– Pesca deportiva: la región es conocida por su pesca deportiva, especialmente la captura de truchas.

– Kayak y paddle surf: explorar las costas y aguas de Ushuaia en kayak o paddle surf.

– Avistamiento de fauna: experimentar la rica vida salvaje, incluyendo avistamiento de aves y mamíferos marinos.

– Glaciares y lagunas: visitar lugares como Laguna Esmeralda y los Glaciares Vinciguerra y Martial, para experimentar la majestuosidad natural.

– Expedición Lapataia y Pingüinera: explorar la región y visitar colonias de pingüinos.

– Cruceros antárticos: embarcarse hacia la Antártida, una experiencia única y emocionante.

– Tren del fin del mundo: recorrer el paisaje en una experiencia histórica.

Estos atractivos definitivamente ofrecen a los visitantes una combinación impensada de aventura, belleza natural y experiencias culinarias, lo que convierte a Ushuaia en un destino versátil y emocionante para aquellos que buscan vivir experiencias inolvidables durante su estancia o instalarse allí para vivir de manera permanente.