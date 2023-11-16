Las bajas ventas, problemas de importación y la pérdida de competitividad en el mercado externo afecta la rentabilidad de PyMEs foresto-industriales

En la reunión de noviembre de la comisión directiva de la cámara empresaria APICOFOM; realizada en Posadas, se plantearon un panorama que afecta a casi todos los rubros de la cadena productiva: las bajas ventas y caída de los márgenes de rentabilidad, a la difícil o casi nula importación de insumos (que afecta más aún a los necesarios para la impregnación de madera), precios desfavorables en el mercado externo, falta de certidumbres en cuanto a la paridad cambiaria y el futuro electoral del país.

Fuente: APICOFOM

MISIONES (16/11/2023).- Con la presencia de numerosa cantidad de asociados, y varios nuevos empresarios que se sumaron en el transcurso de este mes, se realizó la reunión de Comisión Directiva de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), correspondiente al mes de noviembre de 2023.

El encuentro se inició con el pedido del presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, para que los presentes desarrollen una exposición sobre la situación de las empresas de la cadena foresto industrial.

Primaron opiniones relativas a las bajas ventas y caída de los márgenes de rentabilidad, a la difícil o casi nula importación de insumos (que afecta más aún a los necesarios para la impregnación de madera), precios desfavorables en el mercado externo y falta de certidumbres en cuanto a la paridad cambiaria y el futuro electoral del país. Este panorama afecta a casi todos los rubros del sector.

Luego, el empresario brindó información acerca del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), uno de los temas más acuciantes. “Seguimos manteniendo charlar y reuniones con funcionarios de Nación, y en algunos casos el trámite se destraba, pero en otros no, y todo tiene que ver con la escasez de dólares. Nos aseguran que a la brevedad el mecanismo se agilizará, pero sabemos que hay demoras importantes en actividades claves para nosotros”, expresaron en el encuentro empresario.

Otro tema de interés fue el referido a la necesidad de lograr unificar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de camiones y maquinarias entre -por lo menos- provincias vecinas, ya que las vigentes para una jurisdicción no son validas para otras.

Al respecto, se criticó que “la circulación entre el sur de Misiones y el norte Corrientes es cotidiana y no es lógico que no se puedan poner de acuerdo sobre este tema”.

Ricardo García por su parte, representantes de la entidad en FAIMA, habló sobre el estado de las negociaciones paritarias, los reclamos de parte de los gremios y las posibilidades de las empresas. Afirmó que las charlas son difíciles porque el deterioro del salario es significativo, pero que si todos hacen su aporte las mismas llegarán a buen término.

El contador Alejandro Haene, más adelante, desplegó un informe sobre los planes vigentes para deudas impositivas y previsionales y las líneas de créditos vigentes.

También se refirió sobre los detalles referidos a la celebración de la próximo Asamblea Anual, en la que se renovarán la mitad de los cargos de Comisión Directiva.

Finalmente, Cristina Ryndycz -gerente de APICOFOM- presentó ante los asociados un informe sobre el curso sobre “Clasificación de la Madera Estructural” que se realizó en la ciudad de Ituzaingó, destacando la numerosa cantidad de participantes, y el próximo sobre “Operación y mantenimiento de máquinas industriales”, que se realizará los días 21, 23, 28 y 30 de noviembre, en la sede de APICOFOM.

Tras invitar a los socios a participar de la Asamblea de la Federación Económica de Corrientes (del próximo 1° de diciembre), Ryndycz presentó a los nuevos asociados y habló sobre otros aspectos de la Asamblea de la asociación y de la tradicional cena de fin de año.