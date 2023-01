Brasil | Tras 14 años, volvió Marina Silva al frente del nuevo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y revalorizó el desempeño de los trabajadores de fiscalización

Marina Silva, quien luego de 14 años asumió nuevamente en el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil, que fue jerarquizado por el Presidente Lula Da Silva al abarcar Cambio Climático como política de Estado nacional. La funcionaria enfatizó que “sin importar la posición política de una persona, es necesario cuidar el ambiente”. Al asumir en el cargo, en su discurso dijo que el combate a la deforestación, el cambio climático y la sustentabilidad serán polos de gestión.

Fuente: Con información de ICMbio, IBAMA y WWF Brasil

BRASIL (7/2/2023).- Se designó a la diputada federal electa Marina Silva para dirigir el Ministerio del Medio Ambiente y la inclusión de Cambio Climático en el nombre de la cartera son claras demostraciones de la seriedad en el propósito del gobierno de Lula da Silva, que prometió en su campaña electoral. “poner fin a la deforestación en Brasil”.

En su discurso oficial, al asumir en el cargo, elogió a los empleados de fiscalización que evitaron grandes daños en los últimos 4 años y fueron merecidamente celebrados en su toma de posesión del ministerio. El combate a la deforestación, el cambio climático y la sustentabilidad serán polos de gestión.

“Porque cuando todo falla, lo que queda son instituciones, políticas públicas fuertes y servidores públicos comprometidos” – Marina Silva, Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Brasil

Marina Silva aporta al nuevo gobierno su experiencia como senadora por el estado de Acre entre 1995 y 2011 y como ministra de Medio Ambiente entre 2003 y 2008. en la Amazonia Legal, un proyecto innovador que involucró a 13 ministerios y combinó el monitoreo y control ambiental, ordenamiento territorial y territorial, y apoyo a actividades productivas sostenibles. Su coordinación política la realizaba la propia Presidencia, en la figura de la Casa Civil; la ejecución, a su vez, estuvo a cargo del MMA.

Para facilitar su ejecución, Marina invirtió en la calificación del personal del Ibama y en el fortalecimiento de los órganos ambientales. Creó el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad (ICMbio) y el Servicio Forestal Brasileño. Protegió 62 millones de hectáreas en Unidades de Conservación entre 2003 y 2008.

También trajo recursos para la conservación, con la formación del Fondo Amazonía. Contribuyó a la creación, en 2004, de un nuevo sistema de seguimiento de alertas de deforestación en tiempo real – Deter. Juntos, estos factores llevaron a una mejora significativa en la aplicación y castigo de los delitos ambientales.

También durante su mandato se aprobaron la Ley de Ordenación de los Bosques Públicos y la Ley de la Mata Atlántica, entre otros marcos normativos muy importantes.

Estas medidas adoptadas como ministra de Medio Ambiente fueron fundamentales para la reducción del 84% en la tasa de deforestación en la Amazonía entre 2004 y 2012, una caída sin precedentes que incluso fue reconocida por la ONU como un ejemplo para otros países.

Este plan, que ya demostró ser eficiente y que inspiró la creación de un modelo similar para el Cerrado, el PPCerrado, podrá nuevamente dar respuestas efectivas, si se retoma y actualiza adecuadamente al nuevo escenario de violencia en el campo.

Los cuatro años de desmantelamiento ambiental, sumado al estímulo a los delitos promovido por el actual gobierno, dejan como legado maldito una Amazonía ocupada por milicias y crimen organizado, donde el porte de armas es mayor que en otras regiones brasileñas. También deja estructuras debilitadas y presupuestos dilapidados.

“Por la deforestación, podría suceder que la selva no se sostenga más y con ello se perderían los servicios ambientales”, advierten desde la WWF Brasil

WWF-Brasil expresó públicamente su conformidad con el presidente electo y por su equipo de transición por elegir una persona con un compromiso real e histórico con la agenda socio-ambiental, que trae consigo experiencia, conocimiento de los hechos, determinación y coraje para enfrentar el escenario del crimen ambiental dejado por cuatro años de desmantelamiento y retrocesos.

“El desafío que Marina Silva tiene frente a ella ahora es mayor por los registros de deforestación heredados por el primer gobierno de Lula, también porque ahora estamos mucho más cerca del punto de no retorno en la Amazonía que hace 20 años. Ese límite, calculado por la ciencia entre el 20% y el 25% de la deforestación, podría llevar a que la selva no se sostenga más, lo que comprometería dramáticamente los servicios ambientales de los que depende todo Brasil. Los datos más recientes indican que el 17% del bosque ya ha sido deforestado y otro 17% está degradado. Si no se frena el ritmo de la deforestación, podríamos superar el límite de supervivencia del bosque en esta década”, explican desde la WWF Brasil.

Marina también se enfrentará a MMA en un escenario extremadamente desafiante en otros biomas. El Cerrado, que quedó fuera de la legislación contra la deforestación de la Unión Europea, ya perdió el 50% de su cobertura original y sigue bajo una fuerte presión. La pampa, que es un pasto natural, se está convirtiendo rápidamente en áreas sojeras y forestales, con graves impactos sobre la biodiversidad.

“A pesar de haber tenido sus proyectos de restauración reconocidos por las Naciones Unidas, la Mata Atlántica, donde viven 100 millones de brasileños, también está bajo presión, esta vez del sector inmobiliario.