Forestal Eldorado reafirma su posición en el mercado responsable de madera con la certificación PEFC de cadena de custodia

La PyME maderera refuerza su compromiso con la gestión sustentable de las plantaciones forestales y la trazabilidad de sus productos en la industria maderera al obtener la certificación PEFC que garantiza que provienen de un manejo sostenible y de fuentes controladas. La planta industrial se encuentra en la localidad de Colonia Victoria, ubicada en el principal polo foresto-industrial de Misiones, con más de 30 años en el mercado nacional y en la búsqueda constante de la mayor competitividad del negocio para crecer en el comercio internacional.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES Y MISIONES (4/10/2022).- Forestal Eldorado es una empresa foresto-industrial familiar con dos generaciones que llevan adelante el negocio entre Buenos Aires y la zona norte de Misiones. Su propietario es Marcelo Gherghi, y en la actualidad la gerencia general de la PyME la lleva adelante junto a su hijo Diego Gherghi (37).

La industria fue creada en 1991, desde entonces sentaron las bases en el principal polo foresto-industrial del país, con un aserradero ubicado en Colonia Victoria, departamento de Eldorado, en un predio de 8 hectáreas sobre la Ruta Nacional 12, con una capacidad de producción mensual actual que supera los 3.500 m3.

La empresa se especializa en Pino Elliotis, y cuenta en la actualidad con alrededor de 1.500 ha propias plantadas y reforestadas, de donde obtiene parte de la materia prima principal para el aserradero. Sus principales productos elaborados son tablas, tirantería, machimbres, vigas laminadas, multilaminadas, trilamindas y bilaminadas; y deck.

Con la filosofía de avanzar en la mejora continua, fueron realizando inversiones en forma constante en la profesionalización del recurso humano de las distintas áreas y en aquellas tecnologías de punta necesarias para asegurar la calidad y sostenibilidad de sus productos, mediante un proceso sustentable que garantice el cuidado del ambiente donde operan.

Agregando valor al proceso

Los productos elaborados de Forestal Eldorado llegan al mercado con un secado 100%, ya que dispone actualmente de 6 cámaras de secado de 120 m3 cada una. Tienen el proceso de cepillado, con la posibilidad de impregnado en autoclave propio (y doble secado) y con un opcional de Embalaje Termocontraìble.

Dentro de los procesos de remanufacturado la empresa cuenta con cuatro Moldureras, Finger Joint, Prensa de Vigas, Línea de Saneado y Prensa de Tableros que permiten la obtención de distintas líneas de productos y acabados diferentes, logrando que estos se adapten a los distintos mercados y necesidades de los clientes, atendiendo las necesidades de distintos canales como ser el Retail, Madereras, Constructoras, Corralones e Hipermercados.

Además, cuenta con su línea premium “Former” que la distingue entre los aserraderos competidores.

En ese contexto, la PyME fue incrementando en forma progresiva su presencia en el mercado internacional, exportando de forma directa a múltiples destinos como ser USA, Jamaica, Rep. Dominicana, Guatemala, México, España, Uruguay, Islas del Caribe, Haití, Brasil, Colombia, Aruba, entre otros destinos.

Certificación PEFC

El PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes / Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) es la organización mundial promotora de la gestión forestal sostenible mediante la certificación de los bosques y el etiquetado de los productos de origen forestal.

Los productos con la marca o la etiqueta PEFC proporcionan a los clientes y consumidores finales la seguridad de saber que dicho material renovable procede de plantaciones forestales gestionadas de forma sostenible o fuentes controladas. El PEFC Council otorga su reconocimiento a los sistemas nacionales de certificación forestal que deben cumplir los requisitos del PEFC Council y que están sujetos a evaluaciones periódicas.

“La certificación de la cadena de custodia PEFC permite a Forestal Eldorado garantizar el origen sostenible de los productos de madera que elabora, contribuir a la mitigación del cambio climático y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resumió Florencia Chavat, secretaria ejecutiva de PEFC Argentina (PEFC- CERFORAR).

Por su parte, en diálogo con ArgentinaForestal.com el gerente de la firma agregó que la decisión de certificar estuvo pensada en la mirada de largo plazo del negocio. “No tenemos en la actualidad operaciones nuevas cerradas por contar con madera certificada PEFC, aunque si es una herramienta que ya nos permite sentarnos a negociar con potenciales clientes para exportaciones futuras, nos está abriendo puertas que antes no teníamos acceso”, sostuvo Diego Gherghi .

Reestructuración de la organización

Desde la gerencia, Diego asumió con el desafío de modernizar y profesional la gestión en la fábrica e inició un proceso de reestructuración desde hace algunos años.

Se incorporaron cambios en el organigrama y fue formando jóvenes líderes a cargo de los Mandos Medios donde la eficiencia y el buen desempeño obtenido para el negocio derivaron en el tiempo y en forma natural, a ubicar en áreas claves de la industria maderera a profesionales mujeres.

“Se logró armar un equipo de jóvenes profesionales y personas altamente comprometidas, que cuentan con programas de capacitaciones continuas, y en los resultados nos encontramos con una mejor respuesta de personal femenino, en una actividad que tradicionalmente era ocupada por hombres. Este cambio nos llevó a que en la actualidad en Forestal Eldorado tengamos una alta participación de personal femenino ocupando roles claves en las áreas de Administración, Recursos Humanos, Remanufactura, Secado, Calidad, Cadena de Custodia, Despacho y Comercialización”, explicó Gherghi.

El empuje y aporte de este valioso y joven equipo apuntaló a que la empresa logre un enfoque global, de largo plazo y mejora continua.