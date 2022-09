Colosos de la Tierra en Paraguay | Cerró la tercera y última expedición para conocer los árboles gigantes finalistas y a fines de septiembre se definirá el ganador del mayor concurso ambiental de la región

Periodistas, influencer, personalidades, artistas , jurado y patrocinadores que integraron la tercera y última expedición organizada por A Todo Pulmón, cerraron el recorrido de 1.019 kilometros en tres días para medir y conocer algunos de los 23 árboles gigantes finalistas de la edición 2022 del certamen que se definirá el 28 de septiembre próximo. Entre los ejemplares majestuosos registrados se encontraban especies de Yvyra Pytã, Timbó, ka’a oveti, Guapo’y, y Tatarê. La expedición fue integrada también por las mujeres más bellas del país, las recientes electas Miss Universo, Miss Internacional, y Miss Tierra Paraguay, Leah Ashmore, Jazmin de la Sierra y Macarena Tomas. “El compromiso de la gente por la conservación y el valor ambiental que resguardan las familias campesinas al cuidar su coloso hace posible pensar en un Paraguay más verde y sostenible”, señaló el director ejecutivo de la ONG, Osvaldo Turlan.

PARAGUAY (5/9/2022).- Una delegación integrada por cerca 50 personas, entre periodistas, influencers, artistas, personalidades integrantes del jurado del “Concurso Colosos de la Tierra” y representantes de patrocinadores, junto al tremendo equipo de profesionales de la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira que organiza desde hace once año la mayor campaña de sensibilización ambiental del país y la región de América Latina, realizó la tercera y última expedición del año este fin de semana recorriendo cerca de 1.200 kilómetros en tres días para terminar de medir los 23 árboles nativos gigantes finalistas de 2022, entre un total de 713 inscriptos certamen, y definir al gran ganador del año.

Los protagonistas de las campaña son los gigantes árboles y sus guardianes, las familias, comunidades o reservas públicas y privadas que protegen de la tala a estos árboles nativos hace décadas, como un legado de compromiso ambiental..

Y toda esta iniciativa se realiza a partir del Concurso Colosos de la Tierra, único por sus características y organización, de las más innovadoras en la era de las comunicaciones digitales ya que generan en forma anual una acción que dura tres meses, pero repercute todo el año.

En Paraguay todos saben de los “colosos” y cada vez más personas se apropian de la iniciativa e inscribe su “Coloso” para ser parte del concurso nacional.

Por otro lado, está el alto impacto que se logra a través de la difusión en redes sociales por medio de influencers, personalidades y periodistas comprometidos de medios de comunicación que abrazaron la causa que tiene como meta “plantar” la semilla en las nuevas generaciones por el futuro de la conservación de los bosques nativos y difundir la importancia de la acción climática para proteger la naturaleza, en un país que crece en América del Sur como destino para el ecoturismo.

Este año, la expedición fue integrada también por las mujeres más bellas del país, las recientes electas Miss Universo, Miss Internacional, y Miss Tierra Paraguay, Leah Ashmore, Jazmín de la Sierra y Macarena Tomas, quienes recibieron el cariño, el respeto y la admiración genuina de la gente de su país, con cálidos recibimientos y agasajos en cada una de las visitas realizadas, sorprendiendo también a los pobladores con la llegada de su representante y desde ahora, embajadoras de los colosos del Paraguay.

Nueva categoría “Árbol Internacional”

En la presente edición habilitaron por primera vez una categoría del “Árbol Internacional” para que otros países de la región postulen su árbol gigante nativo para darlos a conocer, y se expanda la experiencia cada vez más en Latinoamérica.

En 2019, en forma simbólica obtuvo un reconocimiento un Timbó gigante que se postuló por iniciativa del ingeniero forestal Romario Dohmann. El ejemplar se protege en la reserva de usos múltiples Guaraní, propiedad de la Universidad Nacional de Misiones, en el municipio de El Soberbio.

Archivo de AF: Colosos de la Tierra 2019 en Misiones, Argentina. Reconocimiento simbólico al primer arbol internaconal, el Timbó gigante de la Reserva Natural y Cultural Guaraní de la UNaM.

El área natural es gestionada a través de la Facultad de Ciencias Forestales y la reserva que alberga el emblemático timbó se encuentra en El Soberbio, formando parte de la Reserva de Biosfera Yabotí, un pulmón verde de la provincia argentina.

Este interés, y sus repercusiones llevó al jurado a decidir ampliar este año las bases y condiciones, incluyendo a la región de América Latina y El Caribe en la edición once de Colosos de la Tierra.

Así explicó el actual director de la ONG, Osvaldo Turlan, que fue parte de la expedición que durante tres días recorrió más de 1200 kilómetros (en total realizaron 3.627 kilometros en 9 días, entre los tres fines de semana dedicados a la medición de los 23 árboles finalistas), partiendo desde Asunción hacia Ciudad del Este, visitando Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Villa Rica, Hernandarias, Tres de Febrero (Caaguazú), Independencia (Guayrá), San Bernardino y Eusebio Ayala (Cordillera), entre otros lugares donde se repetían por parte de las familias y propietarios de los colosos postulados las expresiones de un gran “orgullo” por conservar su árbol y compartían sus historia de trabajo, esfuerzo y compromiso con el cuidado de la naturaleza.

Una gira donde hubo mucha emoción, alegría y festejo en cada lugar donde donde los viajeros eran recibidos, como también momentos de absoluta conexión y disfrute de las áreas naturales recorridas, que permitían respirar a “todo pulmón” aire puro y revitalizar esas necesarias energías que se transmiten al sentir la conexión con las reservas naturales.

En la mayoría de los casos visitados, se trató de árboles de más de 200 años en adelante, siendo los más postulados . Algunos de los visitados fueron protegidos por familias comprometidas con la naturaleza y la conservación, y han defendido a estas especies del Bosque Atlántico paraguayo en reiteradas oportunidades para que no se realice un uso maderable, de la misma forma que evitaron en otros que por la planificación urbana “derriben” árboles añejos.

Los vecinos valoran el gigante nativo de la plaza pública o el barrio. Comparten sus vínculos con el árbol, que desde que tienen memoria el “árbol ya estaba” repiten y hoy lo consideran un patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras.

Por segunda vez MisionesOnline.net y ArgentinaForestal.com , único medio internacional, formaron parte de la delegación para dar visibilidad en la región a la misión ambiental nacional que sigue creciendo, ya que este año desde A Todo Pulmón habilitaron la participación de postulaciones de países de América Latina, y desde Haiti, Brasil, Uruguay, República Dominicana, y Argentina entre otros que ya han inscriptos también sus gigantes nativos.

“El objetivo es dar a conocer a los árboles más añosos, de mayor altura, el más querido por la gente, con cada una de las historias que hay detrás de ellos. Bajo el slogan “Deja que la Naturaleza Te Sorprenda”, nos propusimos este año mantener en reserva todo el destino a realizar con la delegación para que puedan disfrutar cada día y en forma espontánea de los paisajes que van descubriendo durante la expedición, que tengan su propia experiencia”, comentó Turlan en la entrevista.

“Las expediciones son los viajes más esperados de todo el año. El concurso tiene una duración de tres meses de organización. Primero la convocatoria, seguido las expediciones y finalmente -por deliberación del jurado- la votación del árbol ganador de cada una de las categorías creadas. Son seis los Colosos que recibirán un premio y un reconocimiento”, precisó en diálogo con MOL TV.

Los árboles que compiten superan los 30 metros mínimos de altura, 3 metros de circunferencia en adelante, y cada año nos sorprende el aumento del número de postulados. Esto fue lo que motivó al jurado a otorgar reconocimientos en 6 Categorías, el primer premio para el “Coloso 2022”, que tiene que responder a medidas de altura, de mayor circunferencia y ancho de copa en conjunto, y después hay un reconocimiento por cada uno en particular (Alto, Ancho y Copa).

“Además está el 5to premio que es el “Árbol de Chaco”, una región que tiene características diferentes. Y no solamente depende de la altura del árbol, también está el 6to Premio “Árbol de la Gente” que se elige por su belleza, por razones culturales o por la historia que hay detrás, a través de la votación de las redes sociales. Todos tienen un valor ambiental y por ello es el reconocimiento de conservación”, agregó el directivo de la ONG.

El certamen es único en su formato, son las personas de las comunidades locales las que postulan los árboles de todos los rincones del país, y la gran novedad este año fue que extendieron el concurso al ámbito de la región de países de América Latina y el Caribe. “Se han postulado de Brasil, República Dominicana, Haití, Uruguay, y de varias provincias de la Argentina (Bariloche, Mar del Plata, Misiones, entre otras). Entendemos que para el certamen internacional necesitamos más tiempo y aliados locales porque recorrer Paraguay -que es un país más chico- no es lo mismo que realizar la expedición en Argentina o Brasil.. Las personas nos plantean que quieren postular un determinado árbol, pero llegar hasta la zona a medir el ejemplar es toda una logística para desplazarse, conocimiento del territorio y de las especies árboreas nativas de cada país”, sostuvo Turlan.

Experiencia única

No faltó nada para que la aventura extrema sea perfecta: bajo lluvia o evadiendo tormentas, días de frío, tardes de sol, vientos fuertes, traslados combinados en ómnibus y en 4×4 para ingresar a lugares más agrestes y recónditos de bosques nativos que no se llegarían si no fuera por la expedición.

Desde atractivos turísticos ecológicos, fincas campesinas, hoteles cinco estrellas, plazas y barrios en diferentes comunidades, siempre con la exquisita gastronomía paraguaya para degustar en cada una de las paradas programadas, acompañado de un excelente clima de camaradería durante toda la expedición, coordinada por Jesús Cáceres, del equipo de A Todo Pulmón.

Se incluyó la visita a la Reserva Natural Tatí Yupí, de ITAIPÚ Binacional, que tiene una superficie de 3.866 hectáreas hectáreas inmersas en el ecosistema del Bosque Atlántico.

Se conserva alli un ejemplar gigante de Palo Rosa, especie amenazada de extinción, que mide unos 30 metros de altura y tiene más de 200 años.

Esta reserva se encuentra localizada a la margen derecha del Río Paraná, a tres kilómetros al norte de la ciudad de Hernandarias, sobre la ruta que une Ciudad del Este con Salto del Guairá, perteneciente a la Ecorregión Alto Paraná.

Tati Yupi puede ser visitada en forma programada. Tiene una importancia significativa y fundamental al proteger una muestra representativa de la diversidad de hábitats y especies del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) y una protección natural del embalse del río Paraná.

Seguido, llegando a Presidente Franco se disfrutó de un “baño de bosque” por los senderos del Parque “Aventuras Monday”, con un impactante paisaje escénico que brindan los Saltos como una suerte de desprendimiento natural de las Cataratas del Iguazú.

El lugar tiene una superficie de 7 hectáreas, y se encuentra abierto de 8 a 17 horas toda la semana. Está situado en frente de las Cataratas (o Saltos) del Monday, y se ubica a sólo 8 kilómetros del Centro Comercial de Ciudad del Este y del Puente de la Amistad con el Brasil.

El parque ofrece diversas actividades recreativas y de aventura como la tirolesa, cerrando la expedición el primer día con una merienda típica del país en el parque, con el tradicional mate cocido quemado con chipitas y otras delicias.

Descubriendo los gigantes de Paraguay

No hay dudas que los pobladores son los principales custodios de los bosques nativos en Paraguay. En la actualidad, el país enfrenta una alta tasa de deforestación por el valor maderable de las especies nativas y una alta expansión de la frontera agropecuaria que conforman las principales amenazas sobre los bosques. En la tercera y última expedición del año para medir los ejemplares finalistas, se registraron especies centenarias de Yvyra Pytã, Timbó, ka’a oveti, Guapo’y, y Tatarê.

El preferido de la gente, la “casa del árbol”

El primer ejemplar visitado fue un centenario ka’a oveti, el “Árbol de la Gente” ganador de la edición 2022, en la comunidad de Juan León Mallorquín, en el Departamento de Alto Paraná, a una distancia de 60 km de Ciudad del Este.

Fue postulado por la familia Barrientos – Garcete que estaba presente a pleno en la entrega del reconocimiento otorgado por las autoridades locales, miembros del jurado y directivos de A Todo Pulmón. Logró por su historia de la “casa del árbol” ser el más votado, el favorito de la gente. Don Carlos, uno de los hijos, contó que desde hace años se dedica a conservar unas 13 hectáreas de bosque en la propiedad de sus padres quienes con mucho sacrificio sacaron adelante a sus hijos trabajando en la tierra.

“Estamos orgullosos de esto porque no tocamos el bosque, mis padres producían produc­tos agrícolas y de eso vivíamos. Gracias a eso mantenemos estas 13.5 hectáreas y esta­mos muy contentos de haber inscripto a este Coloso”, dijo.

“Desde pequeños soñába­mos con tener una casita en el árbol, esa siempre fue una ilu­sión, cuando éramos chicos no teníamos plaza, no teníamos para distraernos, jugábamos con piolas, cuerdas, inventá­bamos casitas, hasta que un día me propuse hacer la casa del árbol”, relató Carlos. “Me fijé en este árbol que siempre fue resistente a las tormentas y cualquier fenómeno natu­ral que ocurre, todos los otros árboles de los vecinos cayeron o se dañaron pero éste siempre fue fuerte y por eso lo elegimos para construir la casa aquí y así surgió”, compartió con los medios presentes.

En el lugar, el anfitrión fue el intendente Elvio Coronel Genez, un abogado de 38 años y profesor en la universidad privada (Facultad de Filosofía), que asumió hace 8 meses en la gestión municipal y tiene como eje el desarrollo sostenible desde lo social y ambiental para su localidad, ya que por primera vez asumió en un cargo público tras militar activamente en un movimiento ciudadano con una causa común de trabajar en cuidado ambiental y la salud de la población tras la pandemia.

Elvio Coronel Genez, intendente de Juan León Mallorquín.La localidad se destaca en dos aspectos, por un lado la fuerte actividad agroindustrial, y por otro, la formación de jóvenes profesionales que egresan de las distintas universidades importantes con sede en el municipio. “Hay muchos jóvenes, recurso humano preparado y calificado no solo para la zona sino para otros distritos del país, pero aún el desafío es generar puestos de trabajo en la localidad, atraer más inversiones para que la gente se quede en Mallorquín”, sostuvo el intendente en la entrevista con ArgentinaForestal.com

Respecto a la actividad forestal, explicó que en los 90 abundaban aserraderos , mientras que en la actualidad lo que más se ha desarrollado son las carpinterías para producción de muebles.

Mallorquín tiene unos 30 mil habitantes, y cuenta con una planificación ordenada tanto en rutas y caminos, como el área urbana, comercial y productiva. “Tenemos bien identificado el lado norte de la ruta Paraguay 02 y otros espacios donde promovemos inversiones en plantaciones de eucalipto. Somos muy celosos de los cauces hídricos, y son aspectos que estamos viendo para recuperar cuencas, y disponer de espacios donde se tenga en cuenta el ambiente”, precisó.

Sobre la llegada de la expedición de los colosos, valoró el compromiso de su gente en la conservación, recordó que tienen como ícono de la comunidad la defensa de un Tayí que se evitó talar por la participación ciudadana, frenando hace unos años el intento de avance sobre el ejemplar para la construcción de un camino.

Finalmente, sobre la Categoría del Árbol de la Gente que surgió en 2017, Turlan recordó que fue creada ante las postulaciones de árboles cuyas dimen­siones no calificaban para el concurso en sí pero tienen un valor cultural, histórico o familiar, además de su importancia de mantener el árbol nativo en pie en zonas urbanas, ya sea una escuela, un barrio o una plaza pública″, agregó.

