AFOME cumplió 20 años en abril, un espacio representativo del pequeño productor forestal de la región que se resiste a desaparecer

El sábado 16 de abril, la Asociación Forestal Mesopotamia, AFOME, cumplió 20 años…. o cumpliría 20 años. “No sabemos si existimos o no. Aunque hemos comprobado que es un espacio con poder de convocatoria, que sigue siendo muy amplio”, señala el ingeniero forestal Jorge Pujato, uno de los fundadores de este espacio en el año 2002 y que sigue reflejando las preocupaciones y realidades de los pequeños productores forestales y viveristas de la región.

MISIONES (16/4/2022).- El ingeniero forestal Jorge Pujato, ex secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica, fundador y vocero de este espacio durante estos 20 años, compartió algunas reflexiones al cumplirse un nuevo aniversario desde su creación este 16 de abril de 2022. En un artículo que compartió con ArgentinaForestal.com repasó la historia y cómo se llegó al presente “caótico” que atraviesa el sector forestal, convocando a “recrear” la AFOME con nuevos perfiles y sumando a todos aquellos que son parte del sector pero no se sienten representados en otras ONGs, para repensar el futuro.

16 de abril 2002 – 2022: La historia de AFOME

Para el sector forestal la crisis empezó meses antes del estallido de fines de 2001.

El año 1999 marcó el récord de superficie con nuevas plantaciones forestales con la metodología de incentivos de “pago contra plantación lograda”, primero por decreto, y, ya en esa fecha, con la ley de promoción forestal 25.080.

Para pagar los incentivos, ese año se necesitaban el equivalente a 40 millones de dólares.. .pero en el presupuesto sólo existían 20 millones (presupuesto 2021 era de solo u$s 350.000, el de 2022 es “0”)

El coordinador forestal de aquel entonces, en lugar de dedicarse a solucionar los problemas, los agrava con pagos discrecionales, medidas políticas irracionales, y dedicarse a pasear por el mundo, como si fuera un “experto forestal”.

Para completarla, existía el rumor que grandes empresas, a través de una ONG forestal, habría sugerido que si se dejaban de pagar los incentivos pero se otorgaban los beneficios impositivos, ellos iban a reemplazar con creces a los pequeños y medianos forestadores sin necesidad de desembolso de dinero por parte del gobierno…. Rumor.

En realidad, se suspendieron los pagos de los incentivos a mediados del 2001 y luego estalló la crisis socio económica de fines de 2001. En marzo de 2002, un grupo de forestales de la zona de Oberá, Misiones, propone formar una asociación para defender al sector forestal, con acción concreta en el pago de los incentivos a las nuevas plantaciones forestales.

En lo particular, me invita el Ing. Agr, Hugo Sand, y mi participación fue proponer que no se reduzca a “la zona centro de Misiones”, sino que abarque toda Misiones, e incluso, toda la Mesopotamia, para lo cual ofrecía los contactos con forestales de Corrientes y Entre Ríos. Las reuniones se hacían en la Agencia de Extensión de INTA en Oberá.

Una vez aceptado que se debía abarcar toda la Mesopotamia, pues los problemas e intereses eran los mismos en toda la región (en la segunda reunión, participaron productores de Corrientes), la discusión se centró en si se hacía una Asociación nueva o se participaba como “una subcomisión” en la AFoA. El viejo dicho “Cola de León o cabeza de Ratón”.

En reunión del día 27 de marzo, participó el Ing. Ftal. Ivo Gotz, quien confirmó la veracidad del “rumor”: era verdad que a través de una reunión solicitada por una ONG forestal, las multinacionales y otras grandes empresas, habían sugerido al Secretario de Agricultura que se podía suspender el pago de los incentivos forestales.

El Ing. Ftal. Diego Alegranza, también presente en esa reunión (y en la realizada en Oberá), confirmó lo expuesto por Gotz. Esa confirmación fue el detonante de que se necesitaba un espacio genuino que represente la voz de los pequeños forestadores.

Se decidió entonces hacer una nueva Asociación (triunfó la opción “cabeza de ratón”) para lo cual se convocó a una asamblea constitutiva a realizarse el día 16 de abril de 2001 en la sede la Cooperativa de Electricidad Cainguás, en Aristóbulo de Valle.

La propuesta que se llevaba era: presidente el Dr. Mario Plotz (forestador), vicepresidente Eldor Hut (viverista), secretaria la Ing Agr. Alicia Hein de APTM (planes asociativos de tabacaleros).

La idea era tener un grupo reducido pero operativo en Oberá, y delegaciones en las otras zonas y provincias.

La reunión fue multitudinaria, con presencia de forestales de toda Misiones y de Corrientes, no pudieron venir forestales de Entre Ríos, que delegaron representación.

El nombre de AFOME fue sugerido por el Ing. Ftal. Eduardo Stirnemann.

Por compatibilizar las opiniones y sugerencias de los presentes de la zona norte de la provincia, donde Plotz no era conocido, pero si Eldor Hut, se debió alterar el orden propuesto, el presidente elegido fue entonces Eldor Hut, vicepresidente Mario Plotz, secretario Jorge Pujato, por imposibilidad de Alicia Hein de asumir ese cargo.

El accionar de AFOME fue rapidísimo, se inscribió como ONG, se empezó a realizar reuniones buscando sumar voluntades y poniendo “bajo un paraguas” los temas en los que había discrepancias con otras ONGs Forestales.

Se creó el “Foro Forestal Mesopotámico” con reuniones periódicas en la unidad residencial de papel Misionero, con la gran colaboración de su gerente en aquel entonces, el Ing. Luis Olmos.

Registro de una de las reuniones del Foro Forestal en la residencial de Papel Misionero, en Capioví.

En una acción conjunta con el director general de Bosques, Juan Gauto, se logró entrevistar a la esposa del Presidente interino de la Nación, la Señora “Chiche Dualdhe” quien a su vez gestionó una reunión con el Ministro de Economía, Dr. Roberto Lavagna, donde se logró que se vuelvan a pagar los incentivos forestales con ..¡¡¡ fondos no usados del presupuesto 2001 !!! (una prueba más de la inutilidad del en aquel entonces “Coordinador Forestal” ).

Por supuesto, lo que eran 7,5 millones de dólares en el 2001, al momento del pago en el 2002 solo tenían un tercio de su valor.

Cabe destacar la actuación del director Ing Juan Gauto, contra el sabotaje del entonces diputado o ministro Alex Ziegler, a quien siempre el sector forestal lo tuvo en contra.

En gestiones con el Ministro Lavagna y posterior con el incalificable accionar de los funcionarios santacruceños en Agricultura, ya en el gobierno de NK (Néstor Kirchner), nos acompañó el gobernador Carlos Rovira.

Hubo que soportar fuertes presiones de algunas grandes empresas en forma directa o indirecta, a través de alguna ONG forestal. En la zona norte, eso fue resuelto, al menos en superficie, por el inteligente y decidido accionar del viverista Jorge Gergoff.

En cambio, en la zona de Entre Ríos, la presión sobre viveristas fue tan fuerte que obligó a actuar en forma indirecta.

Además de la reunión con el Ministro Lavagna, hubo reuniones en Comisiones en la Cámara de Diputados, con funcionarios de distintos niveles, participación en reuniones con diputados provinciales del Norte grande, de las legislaturas de las tres provincias, con intendentes aisladas o grupales, hasta se participó de una reunión bicameral en el Senado de la Nación, donde ONGs forestales con sede en Buenos Aires nos impidieron exponer, a pesar de haber sido acordado en reunión del Foro Forestal en Misiones (fue algo muy vergonzoso).

Por supuesto, las presiones siempre fueron grandes, se hicieron mayúsculas a partir del 2009, con “la guerra” del kichnerismo contra el campo, la desaparición de la Comisión Nacional Asesora Ley 25.080, su reemplazo por la Mesa Forestal “de amigos” Argenta 2020 durante el gobierno de CFK.

Esto continuó en el gobierno de Macri, donde AFOME fue especialmente excluida, con excepción al final, en gestión de Director de Desarrollo Foresto-industrial Nacional Nicolás Laharrague, donde se volvió a convocar la Comisión Nacional Asesora Ley 25.080 a efectos legales para algunos temas, pero sin eliminar la “Comisión Forestal de amigos, ahora Argenta 2030” .

Tal vez te interese leer: AFOME: Pequeños productores forestales reclaman representatividad en la Mesa de Competitividad

Las 8 reuniones con el Presidente, hecho único en el sector forestal, que terminaron en un fracaso absoluto, excepto los bitrenes para Arauco, muestra lo importante que era la presencia de AFOME en las reuniones forestales; ninguna ONG pudo reemplazarla.

Presente del pequeño productor

Hoy, los pequeños productores forestales, incluyendo los viveristas, prácticamente han desaparecido, tanto que en Misiones, el gobierno solo pudo identificar a menos de 5.000 de los 17.000 que tenía registrado la Dirección Forestal Nacional..

Donde antes había viveros forestales, hoy hay capuera, cancha de fútbol, otros cultivos, casas, etcétera.

Analizando el accionar y resultados de 20 años atrás, es evidente que era el espacio de quienes integraban la AFOME quien movilizaba a TODO el sector forestal. Hay que reconocer en parte de ese accionar forestal, la actuación del Coordinador Forestal José “Pepe” Amigo.

Hoy, describir la situación actual de TODO el sector forestal, es muy problemático y excede al alcance de esta nota, con los pequeños productores forestales que han desaparecido, con precios miserables de la materia prima en muchas zonas, con un sector industrial con grandes ganancias, pero con todo el sector forestal con problemas estructurales gravísmos, que se pusieron en manifiesto en los incendios forestales que azotan la región desde hace un par de años, pero de gran intensidad a inicios del 2022.

Una situación caótica atraviesa el sector forestal, como es hoy la realidad de gran parte del País.

La comisión directiva de la AFOME se ha desintegrado, no hay quien quiera asumir la presidencia. Pero las voces de algunos miembros se resisten a desaparecer.

La idea es recrear AFOME pero con miembros de otro perfil productivo, productores – industriales medianos, y todos aquellos que son parte del sector forestal que no se sienten representados en otras ONGs.

Noticias relacionadas:

Jorge Pujato, de AFOME: “Hay que lograr desarrollar en Misiones un programa provincial que promocione la instalación de más usinas de biomasa forestal para la generación de energía eléctrica”

Afome: Productores de la región plantearon a Laharrague su preocupación por la incertidumbre de pago de la millonaria deuda del incentivo forestal

AFOME: La inversión del Estado por hectárea plantada retorna en 20 veces más a las arcas públicas a lo largo del turno forestal

Desde Afome calificaron de “fracaso” la política forestal nacional para pequeños productores

AFOME, una visión crítica sobre las políticas para el sector forestal en defensa de los pequeños productores