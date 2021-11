Despiden con profundo pesar en la Argentina a Héctor Scerbo, prestigioso docente y diseñador industrial, y un referente internacional en construcción en Madera

El prestigioso profesional argentino falleció el jueves 28 de octubre a los 73 años, en la ciudad de Rosario. Con una trayectoria de más de 30 años, ocupó un lugar de reconocimiento por sus trabajos en estructuras con madera pero, además, por su labor como un incansable docente en construcciones con estructuras de madera, uno de los pioneros en incorporar en sus obras la madera de eucalipto.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SANTA FE (3/11/2021).- Con profundo pesar la industria de la madera del país despidió a un profesional apasionado de la arquitectura y construcción con estructuras con Madera, como fue Héctor Scerbo. Murió el pasado jueves 28 de octubre a los 73 años en la ciudad de Rosario. Era reconocido por sus trabajos en estructuras con madera pero, además, por su labor como un incansable docente.

Desde la cámara empresaria de Misiones, APICOFOM, en varias oportunidades lo convocaron por su conocimiento, tanto para el dictado de cursos como por su participación en la Diplomatura en Uso y Construcción eficiente con madera dictada en 2020.

Don Héctor generaba en sus clases ambientes de estudio y trabajo con activo compromiso de parte de los alumnos, y proponía en cada oportunidad cerrar la capacitación con un prototipo u obra puntual, convencido de que ese nuevo objeto -diseñado y construido con los asistentes- promovía un involucramiento mucho más concreto.

“Nuestra institución despide a un profesional irremplazable y a hombre apasionado por su trabajo. Rogamos por su eterno descanso y acompañamos en el dolor a sus familiares y amigos”, expresaron desde APICOFOM.

Héctor fue un caso muy particular, además de colega y amigo, fue un profesional que desde el ámbito privado se apasionó con la investigación, desarrollo y capacitación en construcción con madera, señaló Martín Sánchez Acosta, desde el INTA Concordia.”Somos muy allegados a Héctor, le hacíamos la revisión de sus famoso folletos divulgativos de construcción en madera, editados por Cerro Negro y distribuidos por todo el país, y compartíamos dictados de cursos, lo convocábamos a menudo a las jornadas técnicas y encuentros, amén de que formó parte de nuestro primer grupo de “xiloconstructores” hace más de 20 años”, recordó el ingeniero.

“No quiso terminar Arquitectura, pese a cursar muy avanzado, y prefirió ejercer como diseñador. Su estudio fue un continuo escenario de capacitaciones teórico-prácticas en estructuras de madera comenzando bien por el inicio, desde los árboles. Su preferencia era usar madera de eucalipto como primera opción, en lo que también fue un pionero. Sus obras han sido realizadas con alta calidad y profesionalismo”, destacó Sánchez Acosta.

Una faceta poco conocida de Héctor fue que era integrante del Equipo Nacional de Natación, su otra gran pasión. Obtuvo medalla en Winnipeg, Canadá, (junto al famoso Nicolao).

Además, se hizo fanático del Tango, tan es así que en su estudio de Boulevard Oroño, Rosario, tenía una sala destinada a practicar el baile, y en sus viajes solía llevar su “zapatos para el tango….”. Un auténtico embajador argentino.

Si algo nos ha dejado como enseñanza fue el trabajar con EXCELENCIA, y es así como siempre lo recordaremos a través de sus obras, que sin duda ya están dejando su huella.

Reseña profesional del DI Héctor Scerbo

Referente de las construcciones en madera en Argentina, España y Latinoamérica

con más de 400 obras realizadas. Autor de libros y publicaciones sobre el tema.

Ha dictado más de 600 cursos en Universidades, Colegios de Arquitectos/Ingenieros

y otras instituciones de Argentina, España y Latinoamérica.

Autor junto con su socio español Cesefor (España) de un proyecto de diseño, producción y construcción revolucionario catalogado por la prensa española como Único en el mundo.

Representante en América Latina de Binderholz (Austria –Alemania) y fábrica de puentes de madera Mediamadera (Gijón-Asturias-España).

Ha centrado sus actividades en tres grandes áreas:

 TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS.

 OBRAS: DISEÑO, INGENIERÍA Y MONTAJE.

 ASESORAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS REGIONALES.

 Cursos: Cursos dictados en Universidades, Colegios Profesionales y Sociedades Nacionales (Santa Fe, Bs. As., Córdoba, Misiones, Tucumán, Jujuy, Salta, San Luis, Chaco, Entre Rios, Neuquén, Rio Negro, etc) e Internacionales (España, Uruguay, Ecuador, Colombia, etc)

 Conferencias

 Autoría: Libros y Fasciculos coleccionables

Gracias por todo Héctor! Buen viaje!