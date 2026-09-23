Según información difundida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el sector de agroindustria registró un volumen récord de 84,26 millones de toneladas destinadas a 135 mercados internacionales entre enero y agosto de 2026. Dentro de la pauta exportadora, la madera aserrada se posicionó entre los rubros con mayor crecimiento.

Fuente: Secretaria de Agricultura de la Nación

BUENOS AIRES (23/9/2026).- Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un máximo histórico entre enero y agosto de 2026 al movilizar 84,26 millones de toneladas por un valor de 37.525 millones de dólares, de acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre cifras del INDEC y difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Estos resultados representan un incremento interanual del 10% en el volumen físico y un crecimiento del 13% en el valor monetario, logrando además que 126 productos de la nómina agroindustrial registraran sus montos más elevados de los últimos diez años.

Dentro de este desempeño sobresaliente, la industria forestal aportó un avance significativo a través de las maderas aserradas, que sumaron 107 millones de dólares en envíos al exterior, lo que equivale a una expansión del 25% en comparación con el mismo período del año anterior.

A la par de la madera, diversos sectores agroindustriales mostraron alzas notables en divisas, encabezados por el grano de girasol con 623 millones de dólares (un aumento del 869%), los crustáceos congelados con 756 millones (77% de incremento), la miel con 223 millones (59%), el aceite de girasol con 1.842 millones (55%) y el limón con 203 millones de dólares (45%).

Completan la lista de rubros en expansión la carne bovina congelada con 1.889 millones de dólares (40%), la carne bovina fresca o refrigerada con 1.051 millones (36%), el tabaco desvenado con 158 millones (18%) y el queso muzzarella con 183 millones de dólares (15%). Asimismo, la medición oficial registró máximos históricos en bienes de menor escala como el orégano, el café tostado sin descafeinar, las semillas de coriandro y trébol, el kiwi, los salvados de cereales, el aceite de jojoba y las preparaciones de tomate.

Los bienes agroindustriales nacionales se consolidaron en 135 destinos comerciales de todo el mundo, teniendo como principales compradores a India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

Durante el período analizado se observaron incrementos porcentuales extraordinarios en mercados específicos, destacados por los envíos de girasol a Bulgaria, que crecieron un 2.990%, y las ventas a Rumania, que aumentaron un 424% impulsadas por el girasol y el maní.

Del mismo modo, se registraron subas en Mozambique con un 388% por aceite de soja; Jordania con un 295% por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas con un 248% por maíz y legumbres; Tailandia con un 201% por trigo y legumbres; Venezuela con un 133% por derivados de la soja; Turquía con un 132% por girasol, maíz y soja; y Colombia con un 103% por aceite de soja y legumbres. Finalmente, España e Israel anotaron un crecimiento del 81%, empujados por las compras de crustáceos y girasol en el mercado español, y de carne bovina en el destino israelí.

La evolución mensual constante de estos embarques confirma la presencia permanente de los productos agroforestales e industriales en las cadenas de comercio exterior.