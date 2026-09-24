Concordia reúne al sector forestal del país en las 40ª Jornadas Forestales de Entre Ríos

La edición aniversario propone dos jornadas orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas con la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en el sector este jueves 24 y viernes 25 de septiembre en en la sede del INTA Concordia. El programa contempla exposiciones técnicas, presentación de experiencias, espacios de intercambio y una jornada de campo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ENTRE RÍOS (24/9/2026).– Las Jornadas Forestales de Entre Ríos celebran este 24 y 25 de septiembre sus 40 años de trayectoria, con un encuentro que reunirá en INTA Concordia y la Asociación de Ingenierosa Agrónomos de Entre Ríos (AIANER) a profesionales, investigadores, empresas, instituciones y referentes vinculados con la actividad forestal y foresto-industrial.

La edición aniversario propone dos jornadas orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas con la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en el sector. El programa contempla exposiciones técnicas, presentación de experiencias, espacios de intercambio y una jornada de campo.

A lo largo de sus cuatro décadas, las jornadas se consolidaron como un espacio de referencia para el intercambio técnico dentro de la actividad forestal argentina, con participación también de profesionales e instituciones de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Esta nueva edición busca recuperar esa trayectoria y, al mismo tiempo, poner en discusión algunos de los temas que están marcando la transformación tecnológica y productiva del sector.

Sanidad, tecnología e innovación en la agenda

La primera jornada, prevista para este jueves 24 de septiembre, comenzará con la apertura institucional y un bloque dedicado a la sanidad forestal.

Entre las presentaciones previstas se encuentra “Del daño al manejo: evaluación del impacto de hormigas cortadoras de hojas y herramientas de control en forestaciones”, a cargo de Abel Scherf, y “De Asia al mundo: Euwallacea fornicatus, un escarabajo de ambrosía que amenaza nuestros bosques”, presentada por Esteban Ceriani.

La agenda continuará con una exposición sobre Inteligencia Artificial aplicada al sector forestal, a cargo de Santiago Ferrando, quien abordará casos de utilización de estas herramientas en situaciones concretas de la actividad.

El programa incorpora además la discusión sobre energía y desarrollo forestal, con una presentación a cargo de Andrés Rotzen, Jorge Narcizo y representantes de FRESA.

Desde Uruguay, Mass Timber y nuevas tecnologías para la construcción

Otro de los ejes estará vinculado con la incorporación de madera en sistemas constructivos industrializados. La presentación “Desarrollo Forestal sostenible basado en la naturaleza: Mass Timber para el bienestar de las personas y el planeta” estará a cargo de Isabel Loza Balbuena y Carlos Mazzey, de Arboreal.

El desarrollo de productos de madera de ingeniería y la construcción con madera forman parte de una transformación que amplía los destinos industriales de la producción forestal y agrega valor a la materia prima.

La agenda también incluirá herramientas vinculadas con la logística y la cosecha forestal. Agustina Anselmino presentará casos aplicados de optimización logística en el transporte foresto-industrial, mientras que Patricio Mac Donagh abordará las herramientas para la gestión de la cosecha y las alternativas para reducir brechas tecnológicas que impactan sobre la competitividad.

Políticas forestales y desarrollo regional

El cierre de las exposiciones del jueves estará dedicado a las políticas de desarrollo forestal en Corrientes y Entre Ríos, con las intervenciones de Guillermo Bernaudo y Luis Mestres.

La incorporación de este eje resulta particularmente relevante para una región donde la actividad forestal mantiene una fuerte articulación con la producción primaria, el transporte, la industria de transformación y los mercados nacionales e internacionales.

El viernes 25, en tanto, se desarrollará el día de campo, que completará la propuesta técnica de esta edición aniversario.

Cuatro décadas de intercambio forestal

El aniversario número 40 constituye, además, una oportunidad para recuperar la trayectoria de un encuentro que acompañó la evolución de la actividad forestal argentina durante cuatro décadas.

Desde sus primeras ediciones hasta la actualidad, la agenda del sector incorporó nuevos desafíos relacionados con la productividad, la sostenibilidad, la sanidad, la innovación tecnológica, la industrialización de la madera y la incorporación de herramientas digitales.

En ese recorrido, las Jornadas Forestales de Entre Ríos mantienen su espacio de intercambio entre el conocimiento técnico y las necesidades de una cadena que continúa buscando mayor eficiencia productiva, incorporación de tecnología y generación de valor a partir de los recursos forestales.