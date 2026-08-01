La exportación sostiene a la industria forestoindustrial en medio del estancamiento interno y la parálisis de la construcción

Según el informe mensual de FAIMA, elaborado por el consultor Gustavo Cetrangolo, los envíos al exterior crecieron de manera categórica durante el primer semestre de 2026, convirtiéndose en el único pulmón de auxilio para la industria. Las ventas de madera aserrada de pino aumentaron un 34,5%, las molduras un 16,6% y el contrachapado saltó un 93,5%. Sin embargo, el sector exige un tipo de cambio más competitivo y reducciones logísticas ante un mercado doméstico deprimido y con severas tensiones en la cadena de pagos.



Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (31/7/2026).- La industria de la transformación de la madera en Argentina atraviesa una dualidad marcada por la brecha entre la demanda interna y las oportunidades en los mercados internacionales. Así lo refleja el informe de junio 2026 elaborado por el asesor de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Gustavo Cetrángolo, quien concluye que “la exportación es hoy la única vía de escape para mitigar la parálisis del consumo doméstico”.

A pesar de que el mercado local no logra despegar y mantiene una dinámica irregular «en serrucho», las estadísticas de comercio exterior del primer semestre de 2026 arrojan cifras de crecimiento contundentes que están «salvando» operativamente a diversas empresas del sector:

· Madera aserrada de pino: Registró un incremento del 34,58% en volumen exportado en comparación con el mismo período de 2025. Los mercados asiáticos encabezan la demanda de madera rústica para la construcción, mientras que aumentaron los pedidos de madera para embalaje (especialmente en espesores menores a 18 mm) con mejores precios.

Registró un incremento del 34,58% en volumen exportado en comparación con el mismo período de 2025. Los mercados asiáticos encabezan la demanda de madera rústica para la construcción, mientras que aumentaron los pedidos de madera para embalaje (especialmente en espesores menores a 18 mm) con mejores precios. · Molduras de pino: Tuvieron una suba del 16,65% interanual en el semestre, traccionadas principalmente por el mercado de Estados Unidos (Appearance Pine Board – APG), aun cuando la construcción residencial en ese país atraviesa una desaceleración.

Tuvieron una suba del 16,65% interanual en el semestre, traccionadas principalmente por el mercado de Estados Unidos (Appearance Pine Board – APG), aun cuando la construcción residencial en ese país atraviesa una desaceleración. · Contrachapado: Muestra un salto de 93,59% en el primer semestre de 2026 en comparación con el segundo semestre de 2025, alcanzando un volumen de 24.000 m³, una cifra sumamente significativa para la industria nacional.

No obstante, Cetrangolo advierte que para consolidar e intensificar este flujo exportador, la industria requiere de manera urgente un tipo de cambio más alto (que ubique al dólar cerca de los $1.600) o una reducción de los costos logísticos de entre u$s 400 y u$s 600 por contenedor, fletes que hoy erosionan la competitividad del producto argentino frente a otros competidores de la región.

Caída de la producción y cheques rebotados

En el ámbito local, el relevamiento sobre el terreno no muestra signos de recuperación. De acuerdo con el índice del INDEC citado en el informe —que agrupa el aserrado, tableros, partes de carpintería y recipientes de madera—, la producción sufrió una caída del 8,46% intermensual y un retroceso del 3,38% interanual.

El estudio advierte que no hay continuidad en los pedidos y que la crisis ha comenzado a expandirse «como una mancha de aceite» hacia regiones productivas que históricamente se consideraban sólidas.

Esta parálisis ha provocado el cierre puntual de industrias, algunas de forma definitiva y otras bajo suspensión temporal de actividades a la espera de un cambio de ciclo.

En paralelo, se observa una degradación en el sistema financiero comercial: existe un estiramiento marcado en la cadena de pagos y la aparición de cheques rebotados, obligando a las empresas a adoptar esquemas de venta sumamente conservadores para evitar incobrabilidades.

Caputo lanzó propuesta para la construcción: ¿solución o expectativa?

La parálisis de la obra pública y la drástica retracción de la inversión privada sumieron a la construcción en una crisis profunda, afectando de manera directa a los proveedores de insumos de madera. La industria enfrenta la presión de costos crecientes en dólares combinados con una demanda incapaz de convalidar aumentos en los precios de las viviendas.

Frente a este escenario, el informe analiza los recientes lineamientos expuestos por el Ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda organizado por la CEDU y la AEV.

El funcionario descartó el financiamiento estatal directo y propuso que el crédito hipotecario sea el único motor de reactivación privada mediante un esquema público-privado:

1. Creación de Fondos Inmobiliarios: Caputo instó a los bancos y Sociedades de Bolsa (Alycs) a conformar fondos comunes de inversión empaquetados entre varias entidades.

2. Palanca con el FGS y organismos multilaterales: Prometió que el Estado podría duplicar o cuadriplicar esos fondos utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y créditos multilaterales (CAF, BID, Banco Mundial) mediante la securitización de hipotecas.

3. Captación de dólares del blanqueo: Confía en que la Ley de Inocencia Fiscal incrementará los depósitos en dólares, los cuales podrían canalizarse hacia el crédito inmobiliario ofreciendo mejores rendimientos a los ahorristas.

En su informe para FAIMA, Cetrangolo remarca que para que estos anuncios se traduzcan en obras concretas, será indispensable que FAIMA y las cámaras afines de la construcción constituyan alianzas estratégicas para ejercer un fuerte lobby institucional ante el Palacio de Hacienda.

Contexto internacional: EE.UU., Brasil, China e India

El informe analiza además el comportamiento de los principales actores del mercado global de madera maciza, los cuales mostraron debilidad durante los primeros meses del año:

· Estados Unidos: La construcción de viviendas cayó un 15,4% en mayo (alcanzando 1,177 millones de unidades, muy por debajo de los 1,43 millones previstos por el mercado), tocando su nivel más bajo en seis años debido a las altas tasas hipotecarias, la escasez de terrenos y los costos de mano de obra.

· Brasil: La reciente imposición de aranceles del 25% por parte de EE.UU. a los productos de madera brasileños compromete su competitividad en un destino que representa el 50% de sus exportaciones (u$s 1.200 millones en 2025). En mayo, los envíos de Brasil cayeron 10% en valor y 17% en volumen. Para la Argentina, esta sanción sobre el gigante sudamericano abre una ventana de oportunidad en el mercado norteamericano.

· China: Mantiene su crisis inmobiliaria con una caída interanual del 16,2% en la inversión del sector. No obstante, su producción interna de madera aumentó casi un 36% entre 2020 y 2025, alcanzando los 21.000 millones de m³, con una clara consolidación del eucalipto como especie industrial.

· India: La industria del contrachapado padece una severa escasez de materia prima provocada por vedas de tala e insuficiencia de plantaciones locales, aunque el ciclo de lanzamientos inmobiliarios se mantiene dinámico.

Para la Argentina, el arancel aplicado sobre el gigante forestal sudamericano abre una ventana de oportunidad en el mercado norteamericano.

Indicadores de tendencia

Para proyectar el comportamiento futuro del sector, el informe evalúa dos variables puntuales. Por un lado, los permisos de Construcción (INDEC), que indican que aunque en el primer cuatrimestre los metros cuadrados aprobados en 246 municipios crecieron un 7,3% respecto a 2025, la Encuesta Cualitativa de la Construcción refleja un alto pesimismo: el 67,3% de las empresas de obras privadas y el 60,2% de las dedicadas a la obra pública prevén que su nivel de actividad no cambiará en el trimestre junio-agosto, mientras que cerca de un 20% anticipa nuevas contracciones.

En segundo lugar, el Índice de Confianza del Consumidor (UTDT): El ICC elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,67 puntos en julio, registrando una caída mensual del 4,78% y un deterioro interanual del 12,30%. La baja del consumo fue más marcada en el Gran Buenos Aires (-6,35%) y en los hogares de menores ingresos (-11,47%), evidenciando la cautela de los consumidores al momento de encarar gastos de equipamiento o reformas en el hogar.

Censo forestoindustrial en marcha

La Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial continua realizando el Censo Nacional Foresto industrial 2026, con el objetivo de Generar información actualizada del sector forestoindustrial, mediante una coordinación interinstitucional centralizada en la DNDFI-SAGyP, que permita a todos los organismos nacionales y provinciales trabajar con la misma información.

Se busca consolidar información estratégica para detectar oportunidades de inversión y expansión; optimizar la toma de decisiones; diseñar nuevos instrumentos de promociòn y posicionar la industria a nivel nacional e internacional. El mismo se realiza en forma virtual a traves de un cuestionario digital en la web de la DNDFI.

“Desde FAIMA se considera necesario y se aconseja participar del mismo, porque un mejor y mas profundo conocimiento del sector, nos permitirá diseñar mejores propuestas estratégicas”, concluyen el profesional en el resumen ejecutivo.