Paraguay concreta su primera exportación de resina de pino a Brasil y amplía su mercado forestal

A través de una alianza estratégica entre el Grupo Felber y la firma Resindur, el país vecino diversifica su canasta forestal exportable. La materia prima recolectada en pinares paraguayos será procesada en Brasil para luego abastecer a la industria química europea. Este primer embarque no solo incorpora un nuevo commodity de alto valor agregado a la canasta forestal del país vecino, sino que abre una veta comercial con un enorme potencial para abastecer a sofisticadas industrias químicas internacionales.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: gentileza FEPAMA

PARAGUAY (18/7/2026).- En un paso trascendental para la diversificación y el crecimiento de la bioeconomía en el Cono Sur, Paraguay completó con éxito su primer envío de resina de pino con destino a Brasil. Este embarque no solo incorpora un nuevo producto de alto valor a la canasta forestal paraguaya, sino que abre una veta comercial con gran potencial para abastecer a sofisticadas industrias químicas internacionales.

De acuerdo con los responsables de la operación, se trata del primer despacho transfronterizo de este tipo realizado en la historia del sector forestal de ese país. Una vez en territorio brasileño, la oleorresina en estado bruto se someterá a procesos industriales de filtrado y destilación fraccionada antes de continuar su ruta hacia sus destinos finales.

La iniciativa fue desarrollada y ejecutada por el Grupo Felber —empresa asociada a la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA)— en una alianza con la firma Resindur, representada por el especialista Luis Silva.

Aprendizaje y experiencia regional para un proceso de precisión

Carsten Felber, directivo de la compañía forestal, detalló que la consolidación de esta primera carga demandó aproximadamente ocho meses de trabajo continuo en una parcela seleccionada de pinos. Las tareas de campo incluyeron la técnica del resinado mediante la pica controlada de la corteza de los árboles y la recolección periódica de la miera.

Para alcanzar los estándares de eficiencia requeridos, Felber reveló un dato importante de integración regional: los operarios paraguayos fueron capacitados intensivamente en la Argentina, país que cuenta con una vasta experiencia en esta actividad extractiva. Allí adquirieron los conocimientos técnicos necesarios sobre estimulación y acopio de una práctica que exige rigurosa precisión, constancia y un estricto manejo fitosanitario para no dañar la posterior calidad de la madera aserrada.

El directivo destacó el fuerte componente de sustentabilidad y economía circular que posee el proyecto: “Se trata de un producto renovable y sostenible que tiene múltiples aplicaciones industriales”, afirmó, ponderando el nuevo horizonte no maderable que se abre para los inversores forestales.

A partir del procesamiento de la resina bruta en las plantas destiladoras, se obtendrán dos subproductos químicos esenciales para la industria: la trementina (materia prima líquida para solventes y fragancias) y la colofonia (resina sólida).

Esta última porción del destilado ya tiene un mercado de exportación de nicho asegurado: será enviada desde Sudamérica hacia una planta industrial en Portugal. En el país europeo, la colofonia paraguaya ingresará a un circuito de química fina donde se elaboran componentes e insumos indispensables para la fabricación de pinturas de alta resistencia, pegamentos industriales, ceras depilatorias, gomas de mascar y otros artículos de consumo masivo a escala global.

Plataforma de negocios en la Expo Madera 2026 y proyección corporativa

A la par de este logro comercial, el Grupo Felber confirmó que presentará oficialmente las innovaciones de su división resinera durante la Expo Madera 2026, la principal plataforma de negocios del sector forestoindustrial paraguayo que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Actualmente, Felber Forestal S.A. se consolida como uno de los grandes jugadores del sector en la región: genera empleo directo para más de 300 personas y gestiona una base patrimonial de unas 14.000 hectáreas de plantaciones forestales.

Su esquema de integración vertical abarca desde un vivero clonal de última tecnología y un moderno aserradero automatizado, hasta líneas de producción de tableros macizos y sistemas de preservación de madera mediante autoclave.

Con este primer embarque, la firma ratifica su política de aprovechamiento integral del bosque cultivado, sumando la producción química forestal a su porfolio de negocios sostenibles.