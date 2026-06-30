Misiones | «Por primera vez, el Ministerio de Ecología contará con un sistema digital unificado para registrar sanciones ambientales e identificar reincidencias», destacó Martín Recamán sobre el RePIA

La provincia de Misiones avanza en el proceso de modernizar su sistema de fiscalización ambiental con un registro informático único que centralizará los sumarios de infracciones ambientales. El registro de infractores denominado RePIA agilizará los trámites y fortalecerá la transparencia en la gestión pública. La gestión e instrumentación estará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia, según fue publicado en el Boletín Oficial.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (30/6/2026).- En un paso considerado estratégico para la modernización del Estado y el fortalecimiento de la política ambiental de la provincia, desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables se anunció la puesta en marcha del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta informática creada mediante la Resolución N° 182, que permitirá concentrar en una única plataforma toda la información vinculada a infracciones ambientales, garantizando mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia en los procesos administrativos.

La iniciativa apunta a la transformación digital, un proceso que impulsa el organismo y representa un cambio estructural en la gestión ambiental provincial. Hasta ahora, los antecedentes de infracciones permanecían dispersos en distintas áreas técnicas y jurídicas, lo que dificultaba el análisis integral de cada caso, retrasaba la toma de decisiones y complejizaba la articulación interna.

«Se trabajó durante el último año en generar un mecanismo digital que garantice la trazabilidad de las infracciones, la uniformidad en la aplicación de sanciones y una respuesta contundente frente a la reincidencia. Buscamos un sistema informático eficiente que concentre toda la información sobre las sanciones ambientales, brinde seguridad jurídica y permita evaluar rápidamente la situación de cada usuario o persona, corrobore sus antecedentes, para otorgar permisos a quienes cumplen con la normativa vigente y determinar, en caso de una infracción, si existe reincidencia al momento de aplicar una multa», explicó el ministro de Ecología, Martín Recamán, en diálogo con ArgentinaForestal.com.

La digitalización de los sumarios, que involucra a diversas áreas del organismo, permitirá conformar un Registro Único Provincial de Infractores Ambientales centralizado con información sobre sanciones por apeo ilegal, pesca y caza furtiva, incumplimientos en materia de evaluación de impacto ambiental, quemas no autorizadas, incendios forestales, contaminación de cursos de agua, manejo de residuos peligrosos y otras infracciones contempladas por la legislación ambiental.

La tecnología como herramienta para la gestión ambiental

La implementación del RePIA marca un cambio de paradigma en la administración pública ambiental de Misiones, al reemplazar sistemas fragmentados por una plataforma integrada que permitirá no solo agilizar expedientes, sino también generar información estratégica para fortalecer las tareas de fiscalización, prevención y conservación.

«La implementación del Registro tendrá varios aspectos positivos, ya que al ordenar toda la información en un software desarrollado específicamente para esta finalidad, pudimos diseñar los campos necesarios, incorporar toda la normativa ambiental aplicable a cada infracción y unificar un sistema mucho más eficiente y ágil para todos. Fueron varias etapas de construcción y numerosas pruebas hasta ajustar el software. Ahora, con la información ordenada podremos tomar decisiones sobre otros aspectos, por ejemplo conocer cuántas infracciones se registran por cada temática o identificar las zonas donde se concentran más delitos ambientales para fortalecer las estrategias de prevención y conservación de la Selva Misionera y su biodiversidad», precisó Recamán.

El ministro remarcó que la herramienta no solo optimizará la gestión administrativa, sino que permitirá construir indicadores para orientar las políticas públicas ambientales y mejorar la planificación territorial de los controles.

Un sistema único para fortalecer la fiscalización

La medida anunciada este martes representa, según destacó el titular de la cartera ambiental, «un avance sin precedentes en la gestión y fiscalización ambiental. Por primera vez el organismo contará con un sistema digital unificado para registrar sanciones, identificar reincidencias y optimizar el seguimiento de los expedientes».

El Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) fue concebido como una herramienta destinada a centralizar toda la información sobre las infracciones a la normativa ambiental vigente en Misiones. «Hasta el momento la provincia no disponía de un registro único que reuniera esta información. Al encontrarse dispersa entre distintas áreas, muchas veces el análisis integral de los antecedentes de un propietario demoraba meses o incluso años, mientras que la articulación entre las dependencias del Ministerio resultaba lenta y compleja», admitió, como una de las principales demandas al organismo.

La incorporación de tecnología permitirá avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. El RePIA organizará desde el área de Jurídico de Ecología y sistematizará toda la información vinculada con las sanciones ambientales, facilitando tanto la planificación de las tareas de fiscalización como la emisión del futuro Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), nuevo documento que podrá tramitarse de manera completamente digital y de forma personal.

«Esperamos que en unas dos o tres semanas la herramienta ya esté disponible. Hasta ahora esta posibilidad simplemente no existía de manera sistematizada», señaló Recamán.

Qué infracciones comprenderá el registro

El RePIA abarcará infracciones vinculadas con:

actividad acuícola;

bosques nativos;

áreas naturales protegidas;

manejo del fuego;

evaluación de impacto ambiental;

monumentos naturales;

productos fitosanitarios;

fauna silvestre;

recursos hídricos;

residuos;

conservación de suelos.

El sistema digital permitirá acceder a información detallada sobre cada sumario, incluyendo la identificación del infractor, la normativa vulnerada, la descripción de la infracción, la sanción aplicada, las medidas de remediación impuestas, su estado de cumplimiento, la fecha en que la sanción quedó firme y la existencia de antecedentes o reincidencias.

Por otra parte, el figurar en el RePIA tendrá efectos administrativos mientras permanezca vigente la sanción. Entre otras consecuencias, impedirá a productores, propietarios o profesionales, a que puedan acceder a nuevas autorizaciones o permisos, subsidios, líneas de crédito e incentivos fiscales vinculados al área ambiental, mantener determinadas autorizaciones, integrar comisiones consultivas ambientales, operar en Áreas Naturales Protegidas o desempeñarse como consultores en Estudios de Impacto Ambiental.

No obstante, el Ministerio de Ecología podrá establecer excepciones debidamente fundadas cuando existan razones de interés público.

Los plazos de permanencia en el registro serán:

tres años cuando la sanción haya sido cumplida en término;

tres años desde el cumplimiento total cuando hubiera existido un convenio de pago;

hasta el efectivo cumplimiento cuando la sanción permanezca incumplida;

cuatro años en casos de reincidencia.

El CAIA: nuevo certificado digital para agilizar los trámites

Como complemento del nuevo sistema, el Ministerio instrumentará como complemento el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un trámite completamente digital mediante el cual los usuarios podrán consultar e imprimir en línea su certificado una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

El documento será obligatorio para iniciar cualquier gestión técnica ante el Ministerio de Ecología cuando el sistema entre en vigencia, previsto antes de finalizar julio. «Ya no será necesario pasar por el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Todos los antecedentes estarán informatizados», sostuvo Recamán.

Para el funcionario, esta herramienta permitirá además aplicar criterios más precisos y objetivos al momento de establecer sanciones.

«No es lo mismo evaluar el caso de una persona que nunca cometió una infracción ambiental que el de un infractor reincidente. El sistema permitirá valorar el daño ambiental ocasionado y determinar con mayor precisión si corresponde aplicar una multa mínima o máxima, conforme a la legislación vigente», explicó.

El CAIA tendrá una validez de seis meses e informará la situación del solicitante dentro del registro, convirtiéndose en un requisito indispensable para acceder a permisos, autorizaciones y otros beneficios vinculados con la gestión ambiental.

Con la puesta en funcionamiento del RePIA, el ministro sostiene que «Misiones incorpora una herramienta tecnológica que fortalece el control ambiental, incrementa la transparencia en la gestión pública, aporta mayor seguridad jurídica, simplifica los procedimientos administrativos y optimiza el sistema de fiscalización», resumió en la entrevista.

La nueva plataforma también permitirá construir información estratégica para orientar las políticas de prevención, mejorar la eficacia de los controles y fortalecer la protección de los recursos naturales y la biodiversidad provincial, consolidando un modelo de gestión ambiental más moderno, transparente y sustentable.