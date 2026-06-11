Brasil | «Es mucho más barato trabajar para prevenir la deforestación», afirmó Lula durante una visita al Observatorio Regional del Amazonas

En forma oficial, presentaron datos que muestran una reducción histórica en la Amazonía, con una disminución del 37,5 % en la deforestación acumulada y del 61,4 % en mayo. El sistema del INPE también indica una disminución continua de la deforestación en el Cerrado. «Es una cuestión de justicia y de la participación de Brasil para ayudar al planeta Tierra a cumplir con nuestra obligación de intentar evitar la deforestación en la medida de lo posible», enfatizó Lula con respecto al objetivo de deforestación cero para 2030.

Fuente: Presidencia de Brasil

BRASIL (11/6/2026).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó el Observatorio Regional de la Amazonía (ORA) de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (ACTO) en Brasilia (DF) este jueves 11 de junio. Durante la visita, se presentaron datos del innovador Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), que muestran una reducción significativa de la deforestación en las regiones amazónica y del Cerrado.

Según los resultados de Deter, un sistema del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), la Amazonía mostró una reducción del 37,5% en la deforestación en los 10 meses acumulados (agosto de 2025 a mayo de 2026) en comparación con el mismo período de 2024/2025.

Esto marca el valor más bajo de la serie, que comenzó en 2016. Si se analiza solo el mes de mayo, la caída fue del 61,4% en comparación con el período anterior (25), lo que representa la mayor disminución en la serie histórica para ese período.

En la región del Cerrado, la reducción fue del 8,2 % en los 10 meses acumulados (de agosto de 2025 a mayo de 2026) en comparación con el período 2024/2025. En mayo, la caída alcanzó el 12,2 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

“Nos resulta mucho más económico trabajar para prevenir la deforestación que comprender que, debido a la avaricia económica y financiera de un grupo, debemos permitir la deforestación de la manera más extrema posible. Esto es algo muy importante que cumpliremos”, dijo Lula durante la reunión.

Lula hizo hincapié en la colaboración con los municipios para combatir la deforestación. Según el presidente, los municipios han asumido una responsabilidad directa, recibiendo apoyo financiero y participando en la estrategia junto con los gobiernos federal y estatales.

“El resultado es extraordinariamente positivo, lo que demuestra que si aunamos la buena voluntad del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los alcaldes, además de los recursos de las instituciones que conforman ICMBio e Ibama, si contratamos a las personas adecuadas, si nos preparamos para tomar medidas preventivas, como nos estamos preparando para enfrentar El Niño, que dicen que llegará con mayor intensidad que el año pasado, podemos tener un efecto muy positivo”, afirmó.

El presidente también destacó que el objetivo de cero deforestación para 2030 es una decisión del propio gobierno brasileño. «Esta es una decisión de nuestro gobierno. Es una cuestión de justicia y de la participación de Brasil para ayudar al planeta Tierra a cumplir con nuestra obligación de intentar evitar la deforestación en la medida de lo posible, demostrando que no deforestar es más rentable que deforestar», afirmó Lula.

El ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, destacó que los resultados reflejan el fortalecimiento de las medidas de vigilancia y control ambiental.

«Esta cifra, una disminución del 61,4% en la deforestación en comparación con mayo del año pasado, es verdaderamente histórica, en un mes en el que la deforestación siempre aumenta porque la estación seca en la Amazonía la estimula», señaló.

“Estamos trabajando para obtener la cifra final más baja, cuando se finalicen los datos el 31 de julio, para la serie de 12 meses. La cifra más baja en la historia de la Amazonía. Esto será un logro fundamental para Brasil, que ya ha recuperado su credibilidad y ha estado actuando con intensidad en el ámbito internacional”, agregó Capobianco.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos, destacó que los resultados alcanzados en la lucha contra la deforestación son fruto de la integración entre ciencia, tecnología y políticas públicas.

«La verdad es esta: que son datos científicos que demuestran que estamos reduciendo la deforestación en un 60% en comparación con los cuatro años del gobierno anterior. La excelencia del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) y el monitoreo de precisión que impulsamos son la base que nos permite ver la realidad de nuestro territorio», afirmó la ministra.

Luciana Santos también destacó que los datos del INPE y del sistema DETER son referentes internacionales en cuanto a precisión y exactitud científica. «Nuestro ministerio garantiza los recursos para el monitoreo, asegurando que la agricultura brasileña pueda demostrar el cumplimiento ambiental necesario para acceder a los mercados más exigentes del mundo. Seguimos trabajando juntos por el medio ambiente, brindando calidad de vida a nuestra población, porque defender el medio ambiente es defender la vida del pueblo brasileño», afirmó la ministra.

Políticas públicas en prevención y control

André Lima, Secretario Extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenación del Medio Ambiente Territorial del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, ofreció un panorama general de las acciones del Gobierno brasileño para la prevención y el control de la deforestación y los incendios.

El gobierno reactivó los comités de supervisión y reanudó las fases de varios planes destinados a lograr el objetivo de deforestación cero. La reconstitución del comité interministerial en 2023 permitió la creación, sin precedentes, de Planes de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación (PPCD) para todos los biomas, con especial atención a la deforestación cero.

El país se ha fijado la meta de recuperar 12 millones de hectáreas de vegetación nativa para 2030 mediante la reactivación del Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación Nativa (PLANAVEG). El Fondo Amazonía ha acelerado su ejecución, aprobando 153 proyectos que benefician al 75% de los municipios de la Amazonía Legal.

“Aquí hemos cuadruplicado las inversiones del Fondo Amazonía, con un promedio de R$ 1.300 millones por año, mientras que históricamente estábamos en el rango de R$ 300 millones y, lamentablemente, en la administración anterior, no hubo inversión alguna”, remarcó André Lima.

Las acciones de mando y control llevadas a cabo por Ibama e ICMBio dieron como resultado un aumento del 19% en las órdenes de embargo y un aumento del 24% en las notificaciones de infracción, lo que culminó en el valor de deforestación más bajo jamás registrado por el sistema PRODES dentro de las unidades de conservación en la Amazonía.

La Fiscalía General de la República (AGU) ha presentado decenas de demandas. En junio de 2026, un nuevo conjunto de Acciones Civiles Públicas (ACP) exigirá R$ 618 millones a los infractores ambientales por daños climáticos.

La lucha contra los incendios forestales se basa hoy en la fuerza de 240 brigadas federales, compuestas por 4410 bomberos, entre ellos Ibama e ICMBio, y una infraestructura logística ampliada con 19 helicópteros, 18 aviones cisterna y 27 vehículos especiales. Además, el programa Bolsa Verde se reanudó en 2023, se amplió y ahora beneficia a 72 200 familias.

En la zona influenciada por la carretera BR-319 (zona de amortiguación de 100 km), las alertas de deforestación disminuyeron un 69,7% entre 2022 y 2025. Los 70 municipios prioritarios que se unieron al Programa Unión con Municipios, con R$ 800 millones en inversiones, mostraron una reducción del 65,5% en la deforestación entre 2022 y 2025, un desempeño un 31% mejor que el promedio de toda la región amazónica en 2025.

«Inicialmente, estamos invirtiendo 800 millones de reales, con recursos del Fondo Amazonía, para desarrollar oficinas de gobernanza ambiental y regularización de tierras y medio ambiente para los agricultores familiares, de modo que puedan legalizar su actividad productiva y recibir créditos y otras políticas públicas», dijo el secretario.

Maicon Castro, analista técnico del Observatorio Regional Amazónico (ORA), presentó el funcionamiento de la institución, que monitorea la cuenca amazónica en su conjunto. Hizo hincapié en que el principal objetivo del Observatorio es precisamente proporcionar las herramientas necesarias para apoyar y mejorar la precisión de la toma de decisiones por parte de los países.

“No vemos fronteras entre países; prácticamente monitoreamos la Amazonía, la cuenca amazónica en su conjunto, y su relevancia para toda Latinoamérica y el mundo entero. Los servicios ambientales que la Amazonía brinda al mundo son de fundamental importancia. Todos estos datos son públicos; están disponibles en nuestro sitio web”, explicó.

El Panel de Recursos Hídricos monitorea los niveles de los ríos, las precipitaciones y el caudal mediante estaciones meteorológicas. El Panel de Puntos de Calor y Áreas Quemadas monitorea las anomalías térmicas para comprender la dinámica de los incendios, especialmente en áreas protegidas.

“También realizamos un seguimiento de la deforestación en la Amazonía. Esto se lleva a cabo utilizando datos de satélites públicos de la Unión Europea. Además, podemos estimar la cantidad de deforestación que se ha producido en la Amazonía en su conjunto. La Amazonía es, prácticamente, un motor fundamental para la economía de Latinoamérica, de Sudamérica en general”, afirmó el analista.

Cerrado también registra un descenso

El INPE también presentó datos sobre el Cerrado, el segundo bioma más grande de Brasil. En mayo de 2026, se registró una reducción del 12,2 % en las alertas de deforestación en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el período acumulado entre agosto de 2025 y mayo de este año, la disminución alcanzó el 8,2 %. En comparación con las cifras registradas en 2024, el descenso se acerca al 30 %.

Aunque la mayor parte de la supresión de la vegetación en el Cerrado se produjo en propiedades privadas registradas legalmente, el gobierno cree que los resultados confirman una tendencia a la reducción de la presión sobre los biomas brasileños.