Corrientes | El Puerto de Ituzaingó operará en 45 días y se afianza el interés del capital austríaco

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este miércoles 10 de junio el predio portuario de Ituzaingó y la megafábrica AconTimber en Virasoro, acompañado del embajador austríaco, Gerhard Mayer. El diplomático europeo destacó la posición estratégica de la provincia y abrió la puerta a proyectos conjuntos en infraestructura ferroviaria y tecnología forestal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (11/6/2026).- El Gobierno provincial avanza a paso firme en la consolidación de su infraestructura logística e industrial. En el marco de una intensa agenda de trabajo orientada a la atracción de capitales extranjeros, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este miércoles al embajador de Austria en Argentina, Gerhard Mayer, con quien evaluó el potencial productivo local y anunció los plazos finales para la operatividad del Puerto de Ituzaingó.

Ubicada estratégicamente sobre el río Paraná y a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 12, la terminal portuaria se encuentra en la última fase de acondicionamiento técnico y aduanero. Según adelantó el mandatario correntino, la habilitación definitiva es inminente.

“Estimamos que en no más de 45 días estará todo terminado, lo que nos permitirá conectarnos desde ahí al mundo”, afirmó Valdés a la prensa local, precisando que restan únicamente detalles de trámites ante la AFIP, la Dirección General de Aduanas y la instalación del sistema de escáneres obligatorios para iniciar las operaciones de embarque.

Recorrida por el corazón foresto-industrial y logístico

La comitiva internacional, que incluyó a los ministros de Industria, Mariel Gabur; de Producción, Walter Chávez; y el secretario General de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli, complementó las reuniones protocolares en Casa de Gobierno con visitas de campo en el interior provincial.

Los funcionarios se trasladaron hasta Ituzaingó para inspeccionar el Parque Industrial y el predio del puerto. Posteriormente, viajaron a Gobernador Virasoro para auditar las operaciones de AconTimber, una de las plantas de procesamiento forestal más grandes y modernas de Sudamérica. La recorrida por el complejo maderero estuvo guiada por su propietario, el empresario austríaco Gerald Schweighofer, junto a los intendentes de Ituzaingó y de Virasoro.

“Estamos contentos de ver la materia prima correntina teniendo valor agregado en esta empresa que lleva trabajo de los correntinos al mundo”, enfatizó el gobernador, remarcando que el objetivo central es replicar este modelo de industrialización en otros sectores primarios como el arroz y la ganadería.

El ferrocarril y la transferencia tecnológica en la mira

Por su parte, el embajador Gerhard Mayer se mostró sorprendido por las dimensiones de la infraestructura instalada y las ventajas geográficas de la provincia respecto a la conectividad directa con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Además de ponderar las oportunidades para el turismo receptivo europeo en establecimientos locales como Puerto Valle, el diplomático resaltó que existen fuertes coincidencias regulatorias y comerciales para avanzar en materia de transporte de cargas.

“Estuvimos hablando de juntar esfuerzos para, por ejemplo, poner vías férreas o la tecnología austríaca al servicio de los industriales de Corrientes, que lo necesitan para desarrollarse”, reveló Mayer, reconociendo el liderazgo global que posee su país en ingeniería ferroviaria.

Como paso inmediato para dar continuidad a estos proyectos de transferencia tecnológica, Valdés confirmó que se formalizará una Mesa de Trabajo junto a corporaciones austríacas en la sede de la embajada en Buenos Aires.

El impacto de la agenda bilateral en cifras

La proyección del intercambio económico y de infraestructura entre Corrientes y el capital europeo se respalda en los siguientes datos operativos:

45 días: El plazo máximo estimado por el Ejecutivo provincial para finalizar las gestiones aduaneras e inaugurar formalmente las operaciones en el Puerto de Ituzaingó.

1.300 metros: (Dato de contexto regional) La expansión del alumbrado y conectividad en accesos industriales complementarios para garantizar la salida de la producción.

3 países limítrofes: El mercado de conectividad estratégica que ofrece la posición geográfica de Corrientes (Brasil, Paraguay y Uruguay) analizado durante las rondas de inversión.

4 sectores estratégicos: Las áreas prioritarias definidas por el Gobierno para la inyección de inversiones con valor agregado: foresto-industria, complejos arroceros, ganadería de exportación y transporte ferroviario.

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