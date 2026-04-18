Gran Chaco Americano | El presidente Santiago Peña anunció que el Estado paraguayo se encargará de constuir un nuevo puente que conecte la Ruta Bioceánica con territorio argentino  

En su visita a la localidad de Pozo Hondo, departamento de Boquerón, Peña anunció que el Estado paraguayo construirá y financiará el 100% del puente que va a conectar las localidades de Pozo Hondo (Paraguay) y Misión La Paz (Salta, Argentina), sobre el río Pilcomayo. El presidente supervisó este viernes los trabajos de pavimentación en el tercer tramo del corredor vial chaqueño. Con un avance general del 35%, el proyecto superó sus etapas topográficas más críticas y promete transformar a Paraguay en un centro logístico para el comercio internacional.

Fuente: Agencia de Información Paraguaya

ASUNCIÓN (18/4/2026).- El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, anunció este sábado que el Estado paraguayo se encargará íntegramente del financiamiento y la construcción de un nuevo puente que significará la conexión física de la nueva Ruta Bioceánica, que atraviesa el Chaco paraguayo, con el territorio argentino.

En su visita a la localidad de Pozo Hondo, departamento de Boquerón, Peña anunció que el Estado paraguayo va a construir y financiar el 100% del puente que va a conectar las localidades de Pozo Hondo (Paraguay) y Misión La Paz (Argentina), sobre el río Pilcomayo.

Este puente representará una nueva conexión física entre ambos países, uniendo el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, con la provincia de Salta, Argentina. Según las proyecciones oficiales, la conclusión total de esta infraestructura está prevista para enero del año 2027.

Además permitirá la interconexión regional a través de la nueva Ruta Bioceánica, que atraviesa el Chaco paraguayo y que próximamente conectará también al territorio brasileño mediante otro puente sobre el río Paraguay en avanzada etapa de construcción.

«Esta obra será un cambio trascendental para el desarrollo logístico de esta región, acercándonos al Pacifico, un mercado que alberga a las dos terceras partes de la población mundial», afirmó el presidente Peña tras dar el anuncio.

Afirmó que la nueva interconexión física entre Paraguay y Argentina también generará un auge en el desarrollo agrícola, ganadero e industrial para esta zona del pais.

En su visita al Chaco paraguayo, el presidente Santiago Peña también observó el avance del tercer tramo de la Ruta Bioceánica, que llega hasta Pozo Hondo.

Detalles técnicos del Tramo 3:

Extensión: 224 kilómetros, divididos en 4 lotes de trabajo, que consolidarán la conexión con la frontera argentina.

Estructura vial: Calzada principal de 7 metros de ancho.

Seguridad: Banquinas a ambos lados de 2,5 metros.

Infraestructura base: Más de 50 kilómetros de terraplén construidos y 57 líneas de alcantarillas instaladas.

Sustentabilidad: Instalación de pasos de fauna para preservar el ecosistema local.

Peña remarcó que el proyecto forma parte de una visión de crecimiento compartido con los países vecinos, al destacar que Paraguay no concibe su desarrollo de manera aislada. “Nosotros creemos en un desarrollo del Paraguay, pero también de la Argentina y de Bolivia”, sostuvo.

En ese sentido, el puente se integrará al corredor bioceánico, una de las principales apuestas estratégicas del Gobierno para convertir al Chaco en un eje logístico regional, facilitando el acceso a mercados internacionales, especialmente en Asia.

El mandatario subrayó que esta conexión permitirá dinamizar sectores productivos clave como la agricultura, la ganadería y la industria, además de reducir costos logísticos y tiempos de exportación.

La Ruta Bioceánica no se limita a ser una mejora vial, sino que representa una oportunidad de transformación logística y socioeconómica. Al integrarse como un corredor internacional, la nueva infraestructura reducirá drásticamente los costos y tiempos de transporte, posicionando a la región occidental de Paraguay como el paso obligado del comercio bioceánico global.

Los beneficiarios directos serán 41.000 pobladores de las zonas de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo. Asimismo, más de 225.000 habitantes de diversas localidades del Chaco. Con la inversión de G. 589.273.467.223, proveniente de FONPLATA (complementado por el segundo tramo, cuyo contrato ya está firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID).

Con la finalización de estas obras, se espera que la región chaqueña experimente una inyección sin precedentes de nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo, asegurando un futuro de mayor desarrollo integral para sus comunidades.

En ese contexto, Peña aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de confianza en el potencial del país, frente a lo que describió como visiones pesimistas sobre el desarrollo nacional. “Nosotros vemos oportunidades y queremos transmitir que tenemos un futuro muy provechoso para todos”, afirmó.

Asimismo, destacó el espíritu solidario del Paraguay, señalando el creciente flujo de pacientes provenientes de Argentina y Bolivia, lo que —según indicó— refleja una relación de cooperación regional.