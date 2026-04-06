Créditos de carbono: expertos de Latinoamérica analizarán la implementación del Acuerdo de París en un webinar gratuito

La capacitación virtual se dictará este miércoles 8 de abril, desde las 12 horas, y reunirá a referentes de Argentina, Perú, Paraguay y Chile para debatir cómo escalar los mercados de carbono en la región. El webinar es organizado por la Mesa Argentina de Carbono junto a la Red Carbono LATAM.

Fuente: Mesa Argentina de Carbono

ARGENTINA (6/4/2026).- En un contexto de creciente protagonismo de los mercados de carbono a nivel global, la Mesa Argentina de Carbono junto a la Red Carbono LATAM convocan a un webinar regional gratuito que abordará uno de los principales desafíos de la agenda climática: la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París.

El encuentro, titulado “Implementando el Artículo 6 en LATAM”, se realizará el próximo miércoles 8 de abril en modalidad virtual y abierta, y pondrá el foco en cómo traducir los compromisos internacionales en mecanismos concretos que impulsen inversiones, desarrollo sostenible y reducción efectiva de emisiones en América Latina.

El Artículo 6 del Acuerdo de París establece las bases para la cooperación internacional a través de mercados de carbono.

Sin embargo, su aplicación práctica plantea desafíos clave para los países de la región, entre ellos el diseño de marcos regulatorios confiables, la integración de proyectos locales en el mercado global y la necesidad de atraer inversiones garantizando integridad ambiental.

En paralelo, el contexto internacional presenta oportunidades: los créditos de carbono en mercados regulados pueden alcanzar valores entre tres y cinco veces superiores a los del mercado voluntario, lo que abre la puerta a la viabilidad de nuevos proyectos y a una mayor escala de impacto.

El webinar contará con la participación de especialistas de distintos países, quienes compartirán avances, experiencias y perspectivas desde sus respectivos contextos:

Juan Pedro Cano – Mesa Argentina de Carbono (moderador)

José Luis Canchaya – Asociación Peruana de Carbono

Guillermo Jover – Ferrere Paraguay

Cristián Mosella – Carbono Chile AG

La diversidad de enfoques permitirá analizar tanto los desafíos regulatorios como las oportunidades productivas en América Latina, en un momento en que la cooperación regional se vuelve clave para posicionar a la región en los mercados internacionales de carbono.

Convocatoria abierta y gratuita

La capacitación está dirigida a actores del sector público, privado, técnico y académico interesados en el desarrollo de los mercados de carbono. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tHoervimQznDagLk7

Este tipo de iniciativas busca fortalecer una agenda común en la región, promoviendo el intercambio de conocimientos y acelerando la implementación de herramientas que permitan a América Latina consolidarse como un actor relevante en la economía del carbono.