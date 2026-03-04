Alemania iniciará diálogo directo con la forestoindustria argentina para impulsar proyectos de cara a la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-UE

El Consejo Forestoindustrial Argentino (CONFIAR) mantuvo un encuentro con representantes de la Embajada de Alemania para avanzar en una agenda de cooperación estratégica que potencie al sector en el mediano y largo plazo, en el nuevo escenario comercial birregional.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Foto: ASORA

BUENOS AIRES(4/3/2026).- El Consejo Forestoindustrial Argentino (CONFIAR), integrado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), Asociación Forestal Argentina (AFoA), Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y la Sociedad Rural Argentina, analizó junto a representantes de Alemania oportunidades para fortalecer la forestoindustria nacional en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Durante el encuentro, funcionarios alemanes informaron que la División de Política Forestal Internacional fue comisionada a iniciar un diálogo directo con el sector privado argentino, con el objetivo de diseñar proyectos concretos que puedan ponerse en marcha una vez que el acuerdo comercial entre en vigencia.

Desde la Embajada destacaron especialmente la relevancia de que el proceso contemple una participación activa del sector empresarial, considerando que la articulación público-privada será clave para aprovechar las oportunidades que surjan del nuevo escenario de integración.

En la reunión, CONFIAR realizó una presentación sintética sobre la situación actual y la proyección estratégica de los distintos segmentos que integran la cadena forestoindustrial argentina.

Entre los principales ejes expuestos se incluyeron:

Certificaciones vinculadas a la gestión forestal sostenible.

Producción sustentable y trazabilidad.

Agregado de valor, innovación y diseño industrial.

Acceso a financiamiento y tasas internacionales para incorporar tecnología de punta.

El intercambio permitió identificar áreas de interés común y posibles líneas de cooperación técnica y comercial entre ambos países.

Próximos pasos: plataforma de intercambio

Como resultado del encuentro, la Embajada gestionará ante entidades sectoriales alemanas y autoridades del ministerio correspondiente la realización de una reunión virtual con CONFIAR.

El objetivo será avanzar en la conformación de una Plataforma de Intercambio que facilite el diseño de acciones conjuntas y siente las bases para un futuro proyecto de cooperación bilateral en materia forestoindustrial.

La iniciativa se enmarca en el proceso de preparación del sector argentino ante la eventual entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-UE, considerado estratégico para ampliar mercados, promover estándares sostenibles y atraer inversiones orientadas al agregado de valor en origen.

Fortalezas del sector forestal argentino

En el caso del sector forestal, Argentina cuenta con aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de plantaciones, de las cuales unas 900.000 se concentran en la región Mesopotámica.

Entre sus principales indicadores se destacan:

· Cerca del 50% de la superficie certificada bajo estándares internacionales como PEFC o FSC.

· Programas de manejo silvícola y mejoramiento genético.

· Incrementos medios anuales de entre 25 y 35 m³ por hectárea.

· Turnos de corta promedio de 12 años.

· Productividades que alcanzan hasta 350 m³ por hectárea.

Estos atributos posicionan al país con ventajas comparativas para responder a los nuevos estándares ambientales y consolidar su presencia en mercados que priorizan sostenibilidad, trazabilidad y agregado de valor.

