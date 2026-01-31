Madera estructural | El bambú ya es considerado como material alternativo al acero y hormigón

Un manual técnico internacional fue elaborado por la Institución de Ingenieros Estructurales y difundido por la Universidad de Warwick , lo que permite diseñar edificios seguros hechos con bambú. Desde el punto de vista estructural, los expertos destacan sus propiedades mecánicas notables y su gran flexibilidad, ideal para zonas sísmicas o expuestas a tifones.

ESTADOS UNIDOS (31/1/2026).- El bambú, utilizado desde hace siglos en viviendas y estructuras tradicionales, podría convertirse en uno de los materiales de la construcción sostenible del siglo XXI.

Flexible, resistente, barato y de rápido crecimiento, este recurso natural vuelve a ganar protagonismo gracias a un avance decisivo: la publicación del primer manual técnico internacional de ingeniería estructural que permite diseñar edificios seguros hechos con bambú.

El documento, elaborado por la Institución de Ingenieros Estructurales y difundido por la Universidad de Warwick, establece reglas claras para seleccionar, calcular y utilizar bambú en estructuras permanentes.

Hasta ahora, la falta de normas oficiales había sido el principal obstáculo para su adopción frente al acero y el hormigón, pese a su amplio uso histórico en Asia, África y América Latina.

Además de ser abundante y económico, el bambú actúa como un sumidero de carbono muy eficiente, ya que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono durante su crecimiento.

Esto lo convierte en un aliado estratégico para reducir las emisiones de un sector responsable de casi el 40 % del impacto climático global.

Desde el punto de vista estructural, los expertos destacan sus propiedades mecánicas notables y su gran flexibilidad, ideal para zonas sísmicas o expuestas a tifones.

El manual detalla su uso como vigas, pilares y muros reforzados, e introduce sistemas especiales capaces de mejorar la estabilidad de los edificios frente a terremotos, vientos extremos e incluso incendios.

Con más de 1.600 especies distribuidas en casi todo el mundo, el bambú ofrece un enorme potencial, especialmente en regiones tropicales donde es abundante y los recursos industriales son limitados.

La nueva guía facilita además la aplicación práctica de la norma internacional ISO 22156, convirtiendo una regulación técnica compleja en una herramienta accesible para ingenieros y arquitectos.

El manual fue desarrollado por cuatro expertos internacionales tanto académicos como de la industria, todos los cuales son miembros del INBAR Bamboo Task Force, una autoridad líder en el uso estructural del bambú.

Entre los autores se encuentran David Trujillo de la Universidad de Warwick, Kent Harries de la Universidad de Pittsburgh, Sebastian Kaminski de Arup, y Luis Felipe Lopez de la Base Bahay Foundation.

