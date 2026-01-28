El auge de las «microconstrucciones»: la madera se consolida como la solución estratégica para ampliar la vivienda en 2026

Impulsadas por la eficiencia del sistema wood frame y el alto costo de la obra húmeda, las ampliaciones y módulos de madera crecen como tendencia. Expertos de CADAMDA destacan que permiten sumar metros cuadrados sin las complicaciones de una obra tradicional, con madera son rápidas de construir, eficientes y con menor impacto ambiental, lo que permite reformar todo tipo de espacios.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: CADAMDA

BUENOS AIRES (28/1/2026). — En un contexto económico que exige previsibilidad y rapidez, la industria de la construcción está virando hacia soluciones más ágiles. Las microconstrucciones en madera —estudios de jardín, oficinas domésticas, quinchos o dormitorios adicionales— se posicionan hacia 2026 como la respuesta más eficiente para quienes necesitan ampliar su hogar sin afrontar las demoras y el impacto ambiental de la construcción de hormigón y ladrillo.

Desde la Cámara de la Madera (CADAMDA) señalan en un reporte de prensa que «esta tendencia no es solo estética, sino una respuesta directa a la necesidad de ampliar sin mudarse en un mercado inmobiliario complejo».

A diferencia de la construcción tradicional, las ampliaciones en madera se basan mayoritariamente en sistemas de obra seca, como el wood frame. Esto permite:

Plazos récord: Reducción drástica de los tiempos de ejecución.

Menos residuos: Obras limpias con mínima generación de escombros.

Eficiencia energética: La capacidad aislante natural de la madera garantiza ambientes con un confort térmico superior, reduciendo el gasto en climatización.



Tecnología y sustentabilidad

El avance hacia 2026 está marcado por la industrialización del sector. Mientras el wood frame domina el mercado residencial de pequeña escala, tecnologías como el Mass Timber (madera masiva) y la prefabricación industrial están elevando los estándares de calidad y precisión.

«Las microconstrucciones en madera son una respuesta eficiente a un contexto que exige flexibilidad», explican desde CADAMDA.

Además, destacan el valor ecológico: la madera es el único material de construcción renovable que ayuda a reducir la huella de carbono, capturando $CO_2$ durante toda su vida útil.

El crecimiento de esta modalidad también plantea retos. CADAMDA enfatiza la importancia de la formación técnica y la normalización de calidad para asegurar que cada nueva estructura cumpla con las normativas de seguridad y durabilidad. «Sumar metros sin grandes obras hoy es posible, y la madera tiene un rol clave en ese camino», concluyen desde la entidad.

Esta tendencia representa una oportunidad de oro para los aserraderos proveedores de tirantería de pino y eucalipto con tratamiento de preservación, ya que la demanda de kits prefabricados para ampliaciones urbanas sigue en curva ascendente.