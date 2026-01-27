Entre diciembre y lo que va de enero ya se consumieron al menos 36 mil hectáreas de bosques en la región, mientras que el mayor daño ambiental afectó al Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut (sur), donde según el último parte oficial se quemaron unas 10 mil hectáreas. Llamas, cenizas, muerte y desesperación de la fauna silvestre. El calor y viento avivan las llamas en Chubut, provincia que desde el fin de semana enfrenta focos fuera de control.

Fuente: AFP, France 24, ANSA, La Nación

CHUBUT Y BUENOS AIRES (27/1/2026).- Incendios forestales en la Patagonia argentina consumieron hasta este sábado al menos 36.000 hectáreas de bosque, mientras cientos de brigadistas intentan contener las llamas en un contexto climático extremo para los próximos días

El incendio al que se le destinan más recursos ocurre en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut (sur), donde según el último parte oficial se quemaron ya 10.000 hectáreas.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, dijo que por las «condiciones climáticas adversas» se debió «intensificar el operativo» el fin de semana. «Desde el lunes trabajan en la zona 400 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos de apoyo, personal sanitario y fuerzas de seguridad», detalló.

Además, hay 15 medios aéreos, entre aviones hidrantes y helicópteros, pero el humo obstruye su tarea y están «a la espera de que mejoren las condiciones de visibilidad»

Las altas temperaturas, sequía y vientos fuertes configuran allí un contexto climático «crítico», explicó a la AFP este sábado Laura Mirantes, coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia.

«Estamos hablando de 30 grados, humedad del 20%, cero precipitaciones y ráfagas de viento que por supuesto van a alterar y revolucionar la operativa», completó la funcionaria.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó hasta el martes la alerta roja de peligro de incendios en la región.

El incendio en Los Alerces inició el 9 de diciembre por un rayo y avanzó lentamente hasta que en las últimas semanas se salió de control.

Esta semana superó los límites del Parque Nacional y se acercó por el norte al pueblo de Villa Lago Rivadavia, donde una vivienda fue arrasada por el fuego y se evacuaron seis familias.

«Es la problemática año tras año acá en la Patagonia. Un incendio descontrolado totalmente», dijo este sábado al canal TN un vecino de la región que fue a ayudar a amigos a la pequeña localidad de menos de 200 habitantes. «La gente se enoja con los brigadistas, pero los chicos no dan abasto (…) Dan todo. Y hay incendios en todos lados», agregó.

El otro incendio forestal que azota a la provincia abarca unas 22.293 hectáreas entre el paraje Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, unos 54 kilómetros al norte de Villa Lago Rivadavia, aunque este sábado estaba «contenido en un 85%», según reportó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Otros incendios en Chubut y la vecina provincia de Santa Cruz, ya controlados o extinguidos, elevan a más de 36.000 las hectáreas afectadas por el fuego desde que inició el verano austral.

Chile también enfrenta una serie de incendios en el sur del país que hasta la fecha dejan 21 víctimas, 42.000 hectáreas consumidas por las llamas y 20.000 damnificados, según las autoridades. Biobío, Ñuble y la Araucanía son las regiones más afectadas.

Condiciones de riesgo extremo al cerrar enero

Las altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento mantienen desde el fin de semana los focos ígneos fuera de control, lo que obligó a redistribuir personal en el terreno para priorizar la protección de áreas con viviendas y de ranuras boscosas críticas, detallaron las autoridades regionales.

El Gobierno del Chubut coordina el operativo, que ya supera los 500 brigadistas y bomberos voluntarios, y suma recursos logísticos como autobombas, topadoras y medios aéreos, con apoyo de cuadrillas de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, además de unidades chilenas que llegarán para reforzar las tareas.

La localidad de Villa Lago Rivadavia y el sector de Los Murmullos siguen siendo puntos neurálgicos del fuego, donde las cuadrillas trabajan para circunscribir los focos activos con líneas cortafuegos y equipos de agua.

En paralelo, vecinos de distintos pueblos cordilleranos viven una situación dramática por la cercanía de las llamas y el avance impredecible del fuego. La localidad de Cholila quedó casi rodeada por incendios, mientras el comportamiento del fuego se mantiene errático debido al clima y la topografía locales, lo que genera desesperación entre los pobladores.

Brigadistas que operan en la zona continúan bajo presión en sectores críticos como Villa Lago Rivadavia y Cholila, con el avance de las llamas, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosque nativo, y mantienen el acceso a Esquel bajo amenaza constante.

La complejidad del incendio y las condiciones atmosféricas adversas han llevado a las autoridades a intensificar el trabajo conjunto entre las provincias argentinas y chilenas para evitar que el fuego se propague aún más y cause mayores daños a comunidades, bosques y áreas turísticas.

Más actualizaciones se esperan a lo largo del día, conforme avance el combate contra el fuego y se evalúe el impacto de las condiciones climáticas en los diferentes frentes.

Emergencia ígnea en la Patagonia

De una reunión de los gobernadores patagónicos -que incluye también a La Pampa- surgió un pedido conjunto al Congreso nacional para que trate con “urgencia”, en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emergencia Ígnea.

El reclamo ocurre luego de que se quemaran 230.000 hectáreas en esa región del país.

Según informaron fuentes provinciales a LA NACION, suscribieron el reclamo Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); el pampeano Sergio Ziliotto; Rolando Figueroa (Neuquén) y el santacruceño Claudio Vidal.

Los gobernadores remarcaron la “gravedad” de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses.

En ese período, se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.