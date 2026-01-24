Calor extremo | La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 podría ser la última de su tipo en América del Norte sin una adaptación significativa a los crecientes riesgos climáticos

Un informe publicado por Football for Future y Common Goal en 2025, en colaboración con la firma de análisis de riesgo climático y resiliencia Jupiter Intelligence, ofrece la primera evaluación de riesgo climático alineada con el IPCC de todos los venues de la Copa Mundial 2026. «El 96% de los aficionados mexicanos, el 90% de los canadienses y el 87% de los estadounidenses creen que la Copa del Mundo debería ser un modelo global para la sostenibilidad en el deporte», indica el informe.

ESTADOS UNIDOS (Enero 2026).- Un informe titulado «Campos en Peligro» y publicado por Football for Future y Common Goal en 2025, en colaboración con la firma de análisis de riesgo climático y resiliencia Jupiter Intelligence, ofrece la primera evaluación de riesgo climático alineada con el IPCC de todos los venues de la Copa Mundial 2026.

Según los datos registrados, el informe estima que 10 de los 16 estadios que albergarán la Copa Mundial este año excederán los límites climáticos seguros para el juego.

Monterrey (México), Miami, Houston y Dallas (Estados Unidos) encabezan la lista de los estadios más vulnerables al clima, cada uno enfrentaría entre 100 y 160 días de calor injugables para 2050, junto con múltiples riesgos compuestos que incluyen inundaciones repentinas, vientos extremos y escasez de agua.

Para 2050, se proyecta que, por ejemplo, el estadio de Monterrey enfrentará 108 días por año en los que se excederán los 32°C WBGT (medida del alto nivel de estrés térmico ambiental, que combina la temperatura, humedad, velocidad del viento y luz solar directa para evaluar qué tan caluroso se siente el ambiente para el cuerpo humano) y 29 días por año a más de 35°C WBGT, temperaturas en las que el juego al aire libre se vuelve inseguro.

Esta tendencia señala riesgos serios y crecientes para la salud de los jugadores, el rendimiento y la viabilidad de la programación del torneo.

El peligro ya se está manifestando. Entre abril y junio de 2024, México soportó tres olas de calor récord, con temperaturas en Monterrey alcanzando los 45°C. Al final de la tercera ola, el Ministerio de Salud había registrado 1.937 casos médicos relacionados con el calor y 90 muertes por insolación y deshidratación.

Esta podría ser la última Copa del Mundo en esta región que siga el mismo modelo de programación tradicional de verano, estándares de infraestructura actuales y protocolos climáticos mínimos. Para cuando el torneo regrese a Estados Unidos, Canadá o México, los riesgos climáticos pueden exigir un enfoque muy diferente sobre cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos.

Estos no son escenarios hipotéticos o distantes. Son desarrollos previsibles basados en las trayectorias climáticas actuales, y subrayan la necesidad de una planificación urgente y coordinada. La crisis climática está redefiniendo el contrato social del fútbol.

Cuando Estados Unidos organizó la Copa Mundial Masculina de la FIFA en 1994, el calor extremo ya era una preocupación seria. Los equipos llegaron temprano para aclimatarse, los partidos se programaron durante las temperaturas máximas del mediodía, y se reportaron incidentes médicos entre los espectadores. Las condiciones generaron debate generalizado — pero eso fue hace 30 años, y el planeta se ha vuelto significativamente más caliente desde entonces.

Según la NASA, las temperaturas globales en 1994 ya estaban 0,32°C por encima del promedio 1951–1980 (un punto de referencia comúnmente usado para el clima del siglo XX). Para 2024, esa cifra había aumentado a 1,29°C, marcando un incremento de 0,97°C en solo tres décadas, impulsado en gran parte por la quema de combustibles fósiles.

En 1994, múltiples ciudades anfitrionas ya experimentaban calor intenso:

En Dallas, las temperaturas diurnas de verano regularmente excedían 37,8°C

En Pasadena, condado de Los Ángeles, los máximos promedio variaron de 27,8°C a 31,7°C

En East Rutherford, Nueva Jersey, las temperaturas a menudo superaban 32,2°C, con alta humedad

Los entrenadores y personal médico expresaron preocupaciones antes del torneo:

El médico del equipo de Bulgaria, Dimitar Gevrenov, anotó que tomaría 10–14 días para que los jugadores se adaptaran.

El entrenador de Italia, Arrigo Sacchi, describió el calor como «una desventaja para el fútbol en general».

A pesar de estas advertencias, 34 de los 52 partidos del torneo se jugaron durante el calor del mediodía. En el día de apertura en Chicago, 43 aficionados fueron tratados por agotamiento por calor, y 13 fueron hospitalizados.

Después del partido, el portero boliviano Carlos Trucco dijo que las condiciones estaban diseñadas «para matar jugadores», mientras que el alemán Jürgen Klinsmann describió que el calor hizo «realmente difícil» encontrar ritmo.

El entrenador de Brasil, Carlos Alberto Parreira, comentó:»Para dar 100% de esfuerzo en este clima, tendrías que ser un robot».

La controversia sobre la programación en calor extremo ya había surgido en la Copa del Mundo de 1986 en México. Muchos partidos iniciaron durante el calor de la tarde, lo que llevó a Diego Maradona a expresar públicamente su frustración.

Le dijo a los reporteros: «Debería ser parte de las reglas, de una vez por todas, que los organizadores tomen en cuenta a los jugadores de fútbol. Sin nosotros, no habría espectáculo… Al menos los horarios de los juegos deberían establecerse en el momento en que jugamos mejor, no cuando hace más calor».

Ahora, mientras la Copa Mundial Masculina de 2026 regresa a América del Norte — organizada entre Canadá, Estados Unidos y México — el contexto climático ha cambiado dramáticamente.

Muchos de los jugadores que participarán no habían nacido en 1994, sin embargo enfrentarán condiciones similares — y en algunos casos, más peligrosas — en un mundo que ahora es casi 1°C más cálido.

Los estadios de las estrellas también en peligro

La publicación de «Campos en Peligro» aparece justo después de un verano de temperaturas récord que hizo ver las condiciones de la Copa Mundial de Clubes como «imposibles» por los jugadores, con expertos pidiendo horarios de inicio a las 9 a.m. para la Copa Mundial 2026 para evitar lo peor del calor.

Cada campo de fútbol de base analizado ya ha superado los umbrales de injugabilidad para múltiples peligros. Para 2050, dos tercios de los campos de la infancia de íconos como Messi, Ronaldo, Salah y Mbappé excederán los límites seguros de calor para jugar.

Casi el 78% de las ubicaciones de fútbol de base en donde las leyendas del fútbol comenzaron sus jornadas están proyectadas a experimentar días con temperaturas WBGT por encima de 32°C — condiciones que requieren ajustes a los horarios de entrenamiento y partidos, incluyendo la implementación de pausas de enfriamiento.

En total, se espera que estas ubicaciones experimenten aproximadamente 1,250 de estos días, representando un aumento del 45% comparado con 2025.

Así, el estadio emblemático en donde se forjó la leyenda de Messi, duplicará el número de días injugables por superar los 35°C WBGT. Algo parecido ocurre en el pueblo natal de Pelé que enfrentará cinco veces el número de días de calor en los que será imposible jugar.

Jugadores e hinchas, exigen liderazgo ambiental

En respuesta a los hallazgos, un grupo emblemático de jugadores ha hablado públicamente en conjunto sobre la crisis climática. Sus voces reflejan un impulso creciente en todo el deporte – desde ganadores de la Copa del Mundo hasta héroes de base – que están pidiendo acción para proteger el futuro del fútbol.

Mark McKenzie, defensor de la Selección Masculina de Estados Unidos y Toulouse: «Como jugador, la cima del deporte es representar a tu país en una Copa del Mundo, particularmente cuando es en casa. El torneo del próximo año será el más grande jamás celebrado, y con eso viene la oportunidad de hacer de esta la mayor celebración deportiva de la historia desde una perspectiva de sostenibilidad. Este informe puede servir como un verdadero punto de inflexión para que el fútbol dé un paso adelante y cumpla su potencial como catalizador para la acción climática.»

Jessie Fleming, capitana de la selección nacional canadiense y mediocampista de Portland Thorns: «Es aterrador pensar que casi todos los estadios de la Copa del Mundo enfrentarán condiciones inseguras de juego para 2050. He jugado en muchas de estas ciudades y este informe muestra qué tan rápido está cambiando el juego – necesitamos adaptarnos ahora si queremos proteger el futuro del fútbol. Es desgarrador que los campos en lugares con menor responsabilidad por las emisiones sean los que más sufren. Los campos de base son donde crecemos como personas y comunidades. El fútbol debe defender a estas comunidades.»

Juan Mata, ganador de la Copa del Mundo española de 2010: «Como alguien de España, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor récord hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también es un recordatorio de lo que podemos perder si no actuamos. Todos tenemos un papel que desempeñar en enfrentar este desafío, por nuestras comunidades hoy y por las generaciones futuras.»

Serge Gnabry, selección nacional alemana y Bayern Munich: «Como alguien con raíces tanto en Alemania como en Costa de Marfil, siento una profunda responsabilidad de crear cambio en ambos lugares. El informe deja claro que las temperaturas crecientes y el clima extremo están amenazando la capacidad de los jóvenes para jugar de manera segura. Por eso necesitamos unirnos para proteger espacios como este y asegurar que cada niño pueda crecer en un ambiente seguro y saludable.»

Alexei Rojas, portero del Arsenal e Internacional de Colombia: «La Copa del Mundo es un juego global. Y también lo es la lucha contra el cambio climático para asegurar un fútbol sostenible. Y el hecho de que casi el 90% de los estadios de la Copa del Mundo para 2050 requerirán adaptación para el juego muestra que tenemos que unirnos como mundo para minimizar estos efectos.»

Por su parte, una encuesta a 3,600 aficionados de Estados Unidos, Canadá y México también encontró una demanda abrumadora de liderazgo climático, con un 91% diciendo que la Copa Mundial debería ser un modelo global para la sostenibilidad.

