La invitación a participar fue lanzada en diciembre y tiene por objetivo realizar un informe foresto-industrial semestral actualizado a la realidad de las empresas, la producción, el mercado, la comercialización, inversiones y empleo.

Fuente: FCF-UNaM

MISIONES (18/1/2026).- El Observatorio de Monitoreo de la Industria de la Madera y el Mueble (OMIMyM) lanzó la Encuesta Forestoindustrial Semestral, una herramienta clave para generar información actualizada, confiable y sistematizada sobre la forestoindustria argentina.

El OMIMyM surge como respuesta a una demanda histórica del sector forestoindustrial argentino: la falta de información estadística actualizada, confiable, sistematizada y sostenida en el tiempo, que permita fortalecer el análisis, la planificación y la toma de decisiones en los ámbitos productivo, académico y gubernamental.

En una iniciativa conjunta con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), se apunta a contar con datos sostenidos en el tiempo que permitan mejorar el análisis, la planificación y la toma de decisiones.

A través de esta encuesta se relevará información sobre:

* estructura productiva de las industrias

* consumo y origen de la materia prima

* capacidad instalada y nivel de actividad

* adopción tecnológica

* empleo y certificaciones

* mercados y principales limitantes del sector

El relevamiento se realizará cada seis meses. Debido al nivel de detalle del instrumento, los resultados estarán disponibles aproximadamente dos meses después de finalizada la recolección de datos.

Con la información obtenida se elaborará el Boletín Forestoindustrial Semestral, que será difundido en Misiones a través de los canales institucionales de la UNaM, FAIMA y las cámaras asociadas AMAYADAP y APICOFOM.

Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad del sector, aportar insumos para el diseño de políticas públicas y consolidar un espacio de referencia para el ámbito productivo, académico y gubernamental.

Un relevamiento estratégico para el sector

Este relevamiento se realizará con periodicidad semestral. Debido al nivel de detalle del instrumento, los resultados estarán disponibles aproximadamente dos meses después de finalizada la etapa de recolección de datos.

A partir de la información obtenida, el OMIMyM elaborará el Boletín Forestoindustrial Semestral, que será difundido a través de los canales institucionales de la UNaM, FAIMA y las cámaras asociadas.

Acceso a la encuesta

Se invita a las industrias del sector en Misiones a participar completando la Encuesta Forestoindustrial Semestral, disponible en el siguiente enlace:

La información relevada será tratada de manera confidencial y utilizada exclusivamente con fines estadísticos, garantizando datos agregados que aporten valor al conjunto del sector.