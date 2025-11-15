COP30 | Misiones y el Global Carbon Council sellan una alianza estratégica para promover proyectos de mercado de carbono transparentes y sostenibles 

La provincia argentina y el organismo internacional con sede en Catar firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la infraestructura del mercado de carbono, atraer financiamiento climático y alinear las políticas locales con los estándares globales del Acuerdo de París.

BELÉM, Brasil (14/11/2025).—El Global Carbon Council (GCC), reconocido como el primer Programa de Mercado de Carbono internacionalmente acreditado del Sur Global bajo el esquema CORSIA de la OACI, y la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones, Argentina, formalizaron el viernes 14 de noviembre un Memorando de Entendimiento (MoU), en el marco de la COP30 en Belém, Brasil.

El acuerdo establece una alianza estratégica para impulsar el desarrollo de mercados de carbono de alta integridad y fortalecer la acción climática provincial.

El MoU fue suscrito por el Dr. Yousef Alhorr, presidente fundador del GCC, y Gervasio Malagrida, ministro de Cambio Climático del Gobierno de Misiones. El documento crea un marco de cooperación destinado a potenciar iniciativas de mercado de carbono en la provincia, mejorar la gobernanza climática y promover proyectos alineados con estándares internacionales.

“Este MoU representa un paso importante hacia el avance de mercados de carbono de alta integridad en el Sur Global”, destacó Alhorr.

“Al asociarse con Misiones, el GCC busca aportar experiencia técnica, metodologías innovadoras y mejores prácticas globales para apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática a nivel provincial. Juntos fortaleceremos la infraestructura del mercado de carbono y demostraremos cómo soluciones de carbono transparentes y escalables pueden generar beneficios ambientales y socioeconómicos medibles”.

La colaboración contempla áreas clave de trabajo:

* Capacitación y fortalecimiento de capacidades en estándares del GCC, registro de proyectos y procesos de emisión de certificados de carbono.

* Asistencia técnica para integrar metodologías del GCC en los mercados de carbono globales.

* Asesoramiento para robustecer el Marco de Política de Carbono Provincial, en línea con el Artículo 6.2 del Acuerdo de París.

*Actividades conjuntas para impulsar la innovación, la cooperación internacional y la infraestructura climática.

El ministro Malagrida valoró el acuerdo como una oportunidad estratégica para Misiones: “Esta alianza con el GCC nos permite alinear nuestras políticas con los estándares internacionales y atraer financiamiento climático. La asistencia técnica y las herramientas digitales que nos brinda el GCC facilitarán el desarrollo de proyectos de carbono de alta calidad, fortalecerán nuestras capacidades institucionales y posicionarán a Misiones como un referente regional en mercados de carbono”.

La alianza subraya el compromiso de ambas partes con el desarrollo sostenible y la cooperación internacional bajo el Acuerdo de París. Con el respaldo técnico del GCC, Misiones busca mejorar su participación en los mercados de carbono, impulsar soluciones sostenibles en energía y uso del suelo, y consolidar un ecosistema provincial capaz de generar créditos de carbono confiables y verificables.

El Global Carbon Council, con sede en Doha, Catar, es el primer programa internacional de créditos de carbono del Sur Global. Emite créditos a proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en diversas regiones del mundo, apoya a los países en el cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y facilita el comercio de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs). El GCC cuenta con acreditación de la OACI para el esquema CORSIA y de la ICROA, organización que agrupa a los principales proveedores de compensaciones de carbono.