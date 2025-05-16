PyMEs foresto-industriales se suman al programa provincial de desarrollo de proveedores

Desde el ministerio de Industria de Misiones informaron que son más de treinta las industrias misioneras y PyMEs regionales del rubro muebles que ya se sumaron al Programa de Desarrollo de Proveedores, que les brinda la posibilidad de producir y vender sus piezas y componentes a grandes empresas del sector, potenciando la cadena de valor local y generando nuevas oportunidades comerciales.

MISIONES (16/5/2025).- Este viernes, el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, llevó adelante una recorrida por diversas industrias de la provincia, visitando el Centro de Tecnología de la Madera Misiones (CTMMi) en Salto Encantado.

En el marco del programa de visitas, se sumaron dos nuevas empresas de Dos de Mayo al Programa de Desarrollo de Proveedores de Piezas y Partes de Muebles: el aserradero FE-VA Maderas y la firma Brisas SRL, especializada en la fabricación de cabos de escoba de madera.

Ambas se integran a esta propuesta que busca consolidar el ecosistema productivo provincial mediante la vinculación entre PyMEs industriales misioneras y grandes empresas compradoras del rubro mueblero.

El funcionario, acompañado de los candidatos a diputados provinciales Denis Bochert, de Montecarlo, y Priscila Luzne, de Dos de Mayo, conocieron en el CTMMi los avances en innovación y capacitación que se impulsan desde esta institución que promueve el desarrollo del sector foresto-industrial en la zona.

Fortaleciendo la cadena de valor

El programa provincial permite a las empresas postularse como oferentes o demandantes a través de un formulario digital, y a partir de allí, iniciar un proceso de vinculación técnica y estratégica.

Ya se han sumado 20 pymes locales y 7 grandes industrias del sector como demandantes, pertenecientes a la Cámara CAFYDMA, interesadas en adquirir insumos como patas y tapas de mesa, estructuras de sommier, respaldos de cama, flejes y tableros especiales.

Además de facilitar negocios B2B, la iniciativa contempla un acompañamiento técnico integral, que incluye diagnósticos productivos, seguimiento personalizado y acciones concretas para escalar capacidades industriales en la provincia.

“Seguimos apostando al crecimiento de la industria misionera, integrando a cada municipio y acompañando a los empresarios que generan empleo genuino”, destacó Fachinello al finalizar la jornada.

La actividad se inscribe dentro del trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector privado para impulsar el desarrollo productivo en toda Misiones, con eje en la innovación, el agregado de valor y la generación de oportunidades en el interior misionero.

Formulario de inscripción al programa:

https://forms.gle/Tiamg7ySGPBVoqA2A