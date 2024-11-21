Expocorma 2024 marca el impulso hacia un Chile más sostenible y el camino de la innovación para el desarrollo forestal 

Con la participación de autoridades, empresarios y delegaciones internacionales, la mayor feria forestal de Latinoamérica reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del sector, desde la ciudad de Coronel. La Feria Internacional de la Madera, Celulosa y Papel, Expocorma 2024, quedó oficialmente inaugurada en Coronel, hasta el viernes 22 de noviembre. Participan representantes de 160 empresas y delegaciones de cinco países se darán cita para explorar nuevas oportunidades y desafíos en el camino hacia un desarrollo sostenible.

CHILE (21/11/2024).- La industria forestal chilena inauguró la Feria Internacional de la Madera, Celulosa y Papel, Expocorma 2024, el evento más relevante del sector en Latinoamérica, que se lleva a cabo en Coronel hasta el viernes 22 de noviembre y que contó con la participación de autoridades nacionales y regionales, representantes de 160 empresas y delegaciones de cinco países.

La ceremonia fue encabezada por el Presidente de Corma, Juan José Ugarte; el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el Gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, quienes destacaron los desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible del sector.

El Presidente de Corma, señaló que “hemos alcanzado una visión de Estado sobre el desarrollo del mundo forestal. Chile tiene un futuro sustentable a partir de sus bosques, la fibra y la madera, por lo que es hora de recuperar la potencia forestal que se había extraviado y avanzar con innovación y creatividad hacia un nuevo ciclo forestal”.

El líder gremial también enfatizó sobre la necesidad de volver a plantar y proteger los bosques utilizando las más modernas tecnologías disponibles. “Tenemos la potencia, la capacidad, la industria, las universidades y, sobre todo, a los jóvenes, para liderar un desarrollo forestal sostenible e innovador. De aquí en adelante sólo podemos esperar buenas noticias si seguimos trabajando unidos, poniendo al sector forestal en el lugar que merece como pilar económico y ambiental del país”, agregó.

Por su parte, el Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, destacó que la región sigue siendo la capital forestal del país, a pesar de los desafíos enfrentados en la última década. “El sector forestal es la viga maestra de la economía de nuestra región, pero hemos perdido 50 mil empleos en el último tiempo. Es fundamental avanzar en acuerdos público-privados y fortalecer medidas de fomento para pequeños agricultores y propietarios”, señaló.

El Ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó la importancia de la industria forestal dentro del plan de fortalecimiento industrial del Biobío. “Estamos trabajando para que los pequeños y medianos productores vuelvan a plantar y para fomentar la construcción en madera, que genera empleo, innovación y aporta a los desafíos ambientales del país”, comentó.

Asimismo, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, resaltó los avances en políticas públicas que apoyan al sector. “El Gobierno ha duplicado el presupuesto de CONAF y estamos implementando una Ley de Incendios con acuerdos transversales para proteger los bosques y fomentar su desarrollo. Esto es fundamental para fortalecer el vínculo entre sostenibilidad y desarrollo forestal”.

Bajo el lema “Desafíos para un Chile sostenible”, Expocorma 2024 tendrá actividades como seminarios, charlas técnicas y demostraciones en vivo. Además, habrá espacios dedicados a pymes, comunidades locales y actividades culturales, consolidando su rol como una plataforma clave para la bioeconomía y la sustentabilidad en Chile.

Una feria de impacto internacional

En el marco de Expocorma, ProChile organizó una rueda de negocios para promover y fortalecer las exportaciones de las empresas del sector. A la cita llegaron 18 importadores de países como Paraguay, Perú y Guatemala.

La delegación paraguaya estuvo encabezada por Rodrigo Maluff, Viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de ese país. La agenda incluyó visitas a terreno, reuniones protocolares con sus contrapartes y espacios de networking.

Según datos del Departamento de Inteligencia Comercial de ProChile, con Cifras del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y octubre de este año los envíos forestales registran US$5.105 millones, lo que representa un +12,3% que el mismo período del año 2023.