En abril se registró una caída interanual en el interés de compra online de muebles, colchones, sillones y escritorios

Según el Informe IIMAO (Índice Interés del Mueble Argentino Online) del Observatorio del Instituto del Mueble de FAIMA, que tiene como objetivo principal proveer información valiosa, oportuna y exclusiva para la toma de decisiones temprana para el sector, refleja en abril de 2024 una ligera mejora del 3% con respecto a marzo, sin embargo, en comparación con abril de 2023, el interés online por el mueble argentino disminuyó un 17% interanual.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (16/5/2024).- El Índice Interés del Mueble Argentino Online se compone por las palabras Muebles (ponderado al 80%), Sillón(10%), Escritorio (5%) y Colchón (5%) y se presenta en el marco del Observatorio Estadístico de FAIMA e IMA, coordinado por el economista Fernando Couto.

Los datos de abril de 2024 muestran una ligera mejora del 3% con respecto a marzo de 2024, situándonos ligeramente por encima del mínimo histórico registrado en septiembre de 2021. Sin embargo, en comparación con abril de 2023, el interés online por el mueble argentino ha disminuido un 17% interanual.

La producción industrial de muebles y colchones, según el INDEC para marzo de 2024, ha experimentado una disminución interanual del 46.96%. No obstante, se ha observado una recuperación del 14.97% respecto a febrero de 2024.

Todos los rubros relevados por el IIMAO muestran una caída interanual, liderada por muebles con una caída del 21%, seguido por colchones (-6%), escritorios (-5.5%), y sillones (-1.6%).

La reducción de las cuotas en los planes de financiamiento y la disminución del salario real han afectado el interés por los muebles, siendo la palabra “muebles” cercana a sus mínimos históricos.

A pesar de la recuperación general en el interés por el mueble online en todas las provincias, CABA se mantiene estable mientras que Formosa ha experimentado una disminución del 8%.