UICN | Organizaciones ambientales internacionales debaten la urgente necesidad de conservar los bosques primarios

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Secretaría de la Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) organizaron un evento paralelo con con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Wild Heritage y Universidad Griffith, en el que debatieron la importancia de acciones de conservación de los bosques primarios.

Fuente: con información de UICN

ESTADOS UNIDOS (14/5/2024).- Un importante evento paralelo al Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) realizado en New York, titulado «La necesidad de fortalecer la conservación de los bosques primarios mediante la mejora de las asociaciones y la coordinación del apoyo», tuvo lugar el pasado 7 de mayo de 2024.

Fue organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF), con el apoyo de diversos socios clave, incluyendo la FAO, FMAM, Wild Heritage y la Universidad Griffith.

El evento reunió a una amplia gama de partes interesadas, desde formuladores de políticas hasta conservacionistas, junto con representantes de varios países y organizaciones comprometidas con la conservación forestal.

Su objetivo principal fue resaltar la importancia crítica de los bosques primarios en el ámbito global y en los procesos de toma de decisiones, dada su función fundamental en la preservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la provisión de servicios ecosistémicos.

Los bosques primarios, que abarcan aproximadamente 1.11 mil millones de hectáreas en todo el mundo, son esenciales para mantener la biodiversidad terrestre, ya que al menos dos tercios de la biodiversidad mundial dependen de estos ecosistemas.

El evento subrayó la importancia de mejorar la comunicación estratégica y el desarrollo de capacidades para aumentar la visibilidad y la inclusión de los bosques primarios en las estrategias de conservación y financiamiento.

Además, se discutió la necesidad de redes sólidas y gestión del conocimiento para estimular el financiamiento destinado a la conservación de los bosques primarios, apoyando así a los países en el desarrollo de estrategias efectivas de financiamiento forestal.

Un tema crucial resaltado en el evento fue la falta de reconocimiento suficiente de los bosques, especialmente los primarios, en el escenario de las políticas internacionales. Minoru Takada, director adjunto de la UNFF, señaló que «el UNFF es la única plataforma de políticas intergubernamentales globales para los bosques, lo que lo convierte en una oportunidad clave para discutir las prioridades para estos ecosistemas críticos».

El evento también contó con representantes que destacaron los desafíos y éxitos regionales, especialmente en América Latina y Asia.

En América Latina, se han logrado avances en la protección de los bosques primarios de la Amazonia, como lo demuestra la reciente adopción de la Declaración de Belém, donde los países miembros de la OTCA reafirmaron la importancia de la conservación y el uso sostenible de los bosques amazónicos.

Sin embargo, a pesar de estos éxitos, aún persisten desafíos, como lo ilustra el caso de Surinam, que se ha comprometido a mantener intacto el 93% de su cubierta forestal, pero enfrenta presiones debido al rápido desarrollo y la necesidad de garantizar los medios de vida de las personas.

En resumen, el evento destacó la urgente necesidad de una mayor coherencia política y acciones coordinadas para proteger los bosques primarios, que son fundamentales para el bienestar de la comunidad global y el medio ambiente.

«Solo a través de alianzas fortalecidas, una financiación ampliada y una mayor visibilidad e inclusión en los procesos políticos internacionales, podemos abordar con éxito los desafíos y preservar estos bosques antiguos, de los cuales dependen tantas vidas», concluyeron desde la UICN.