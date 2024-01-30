El fuego continuo activo, durante la mañana operaron medios aéreos y hay unas 230 personas trabajando en terreno en combate. La extensión afectada de bosque nativo, donde especies como el ciprés de la cordillera, ñires, coihues, y lengas, que demoran entre 80 y 150 años en alcanzar su porte máximo, están siendo devoradas por las llamas en Chubut.

Fuente: La Nación y PN Los Alerces

CHUBUT (30/1/2024) .- El incendio en el Parque Nacional Los Alerces lleva consumidas más de 1893 hectáreas de bosque nativo en el sexto día de combate en el área natural protegida.

La jornada del martes se caracterizó por un aumento de la temperatura ambiente, con máximas de 25°C, y una humedad relativa cercana al 20%. Durante esta tarde hubo más viento del sector oeste, con ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Esas condiciones dificultan la tarea de los agentes que buscan contener las llamas.

A su vez, tal como indicaron desde el parque nacional, “el comportamiento del fuego no es uniforme debido a la topografía del lugar”, lo que complica aún más las acciones. En el terreno trabajan actualmente para contener el fuego 230 agentes, de los cuales 131 son brigadistas de incendios forestales. Por la extensión del área afectada, el foco ígneo fue dividido en siete sectores: uno de ellos es la “cabeza” o “frente” del fuego.

Otro frente en Neuquén

En tanto, en medio de la ola de calor extremo que afecta por estos días la Patagonia norte, desde el Parque Nacional Lanín informaron hoy de un incendio en el Puesto Antilef, en el margen sur del lago Rucachoroi, a unos 140 kilometros de Junín de los Andes. El parte emitido a las 17 indica que la superficie afectada hasta esa hora era 10 hectáreas de bosque nativo, compuesto especialmente por ñires y araucarias.

Tal como indicaron desde ese área protegida, situada en la provincia de Neuquén, en el lugar trabaja una cuadrilla con 40 brigadistas, así como guardaparques y 11 integrantes de Recorredores del Pewén (miembros de comunidades mapuches de la zona capacitados para atacar en primera instancia eventuales focos de incendio), con el apoyo de drones. También se solicitó la presencia en la zona de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

A fines de la semana pasada se había logrado contener otro foco de incendio en el parque Lanín, en la zona de Lago Hermoso, a unos 35 kilómetros de San Martín de los Andes. Allí se quemó una superficie de dos hectáreas.

Medios aéreos

En Los Alerces, el comando unificado entre la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut dispone para el ataque de las llamas –además de los mencionados 230 agentes– de cinco medios aéreos: tres helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes y un avión de observación, así como maquinaria vial y drones de observación de puntos calientes.

Los distintos sectores de incendio presentan focos simultáneos, por lo que los organismos y jurisdicciones que intervienen integran el comando unificado para coordinar en ese espacio las estrategias en cada uno de los frentes, priorizando las tareas de prevención en las áreas con pobladores rurales”, sumaron desde la intendencia del parque.

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el jueves pasado a la noche y se salió de control el viernes luego del mediodía. Tal como informó el intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño, el incendio se inició en dos focos muy cercanos que luego se unieron, en el faldeo del cerro La Torta, en cercanías de la Bahía Rosales sobre el lago Futalaufquen, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Esquel.

Por el desarrollo que tuvo, Hernández Otaño no dudó en calificar el incendio con intencional. “Claramente fue intencional. Son dos focos prendidos a una distancia relativamente próxima, que se terminan juntando en un solo frente”, sostuvo.

Tras estas declaraciones, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, apuntó contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “La RAM son unos chantas, tienen de mapuche lo que yo puedo tener de sirio libanés. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas. El problema no son los pueblos originarios, el problema son estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras”, denunció. Y continuó: “Si bien la investigación [por el incendio] la tiene que hacer Fiscalía, hay un delito que se está cometiendo. Vamos a ir a fondo con las herramientas que tenemos en la Justicia primero para desalojar a los delincuentes que están ocupando nuestro Parque Nacional Los Alerces y después para dar con quienes iniciaron este incendio”.

Un parque nacional de bosques patagónicos declarado sitio Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO

Lindero al país vecino de Chile, el PN Los Alerces protege bosques de lahuán o alerce en la Patagonia Argentina. Tiene una superficie de 259.822 ha, y contiene el sector de selva valdiviana de mayores proporciones en suelo argentino. En sus frondosos y añosos bosques se encuentran los representantes más australes de caña coligüe, arrayán, coihue y alerces.

Entre prístinas cascadas y lagos verde esmeralda, rodeado de ejemplares más jóvenes que conforman un alerzal milenario, surge el imponente “Abuelo”: con unos 2.620 años y 60 metros de altura, guarda un sabio consejo en cada anillo de su tronco.

EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES FUE CREADO EN 1937 Y DECLARADO SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL POR LA UNESCO EN 2017.

Entre los animales vertebrados se destacan especies de mamíferos como el pudú, el gato huiña, algunas de las principales poblaciones de huemul; aves como el pato de los torrentes y la paloma araucana; y anfibios como la rana de los alerces, especie que solamente vive en una isla del lago Menéndez.

Noticia relacionada