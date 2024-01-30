Chubut | Mapuches rechazan las acusaciones del gobernador Torres que los vinculó con los incendios intencionales en Los Alerces

La referente mapuche Moira Millán Pichún anunció en conferencia de prensa que iniciarán una querella al gobernador del Chubut, Ignacio Torres, por haber vinculado a su comunidad con los incendios intencionales del Parque Nacional Los Alerces, que ya consumieron cerca de 2.500 hectáreas de bosques nativos de la provincia.

Fuente: Con información de Patagonia Ambiental

CHUBUT (31/1/2024).- Moira Millán Pichún, acompañada por otros dirigentes de la comunidad Mapuche, convocó a una conferencia de prensa el martes para responder a la acusación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres de «hacer declaraciones irresponsables contra nuestro pueblo, lo que llevó a medios de comunicación a acusarnos de que fuimos los autores intelectuales de los incendios».

«Eso es un disparate», agregó la referente mapuche, quien abundó sobre «el peligro que representan esos dichos, que tienen una clara connotación racista, sin preguntarse siquiera quiénes son los que se benefician con los incendios, porque claramente nuestro pueblo no».

Además, agregó que «nuestra comunidad se asienta en el sostenimiento del equilibrio (con la naturaleza) y restaurar la armonía, lo que ha sido siempre una posición categórica de nuestro pueblo», sostuvo.

También cuestionó que «se quiere hacer una caracterización caricaturesca nuestra, hablan de la RAM y plantean la idea de que existen mapuches buenos y malos, como si (el gobernador) Torres tuviera el mapuchómetro».

La conferencia de prensa brindada en un salón comunitario, fue convocada para responder al gobernador del Chubut, quien responsabilizó a activistas mapuches por los incendios y los calificó de «delincuentes con un negocio inmobiliario».

Frente a las acusaciones, Millán aseguró: «Vamos a tomar medidas legales porque esto es racismo valiéndose del poder de difusión que tiene una figura como el gobernador ante los medios de comunicación para injuriarnos y calumniarnos».

«El gobernador nos subestima y quiere instalar la violencia contra nosotros», se defendió.

Finalmente, hizo referencia al aporte que se anunció por parte de empresas privadas para combatir las llamas y pidió que «se informe con claridad quiénes son y por qué lo hacen así todos sabemos quiénes están detrás de esto».