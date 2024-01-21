El gobierno de Javier Milei estableció el debate para el tratamiento en la Ley Ómnibus del RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Una política de promoción para atraer nuevas o actualizar inversiones extranjeras y nacionales de gran escala y de largo plazo, que deberán estar enmarcadas dentro de siete sectores: forestal, agroindustria, minería, infraestructura, hidrocarburo, energías renovables y tecnologías.

Por Patricia Escobar

Fuentes: con información de ArgentinaForestal.com, BAE Negocios, Ámbito, Infobae, UIA

BUENOS AIRES (21/1/2024).- La propuesta está incluida entre el paquete de leyes que de tratan en el Congreso Nacional y es una de las principales innovaciones del gobierno de Javier Milei, junto a la modificación de la Ley de Tierras y la Reforma Laboral, aspectos de interés del sector privado foresto-industrial que tiene en carpeta un borrador de proyecto de ley para garantizar la sustentabilidad de las industria de gran escala que se requieren expandir en el país.

Misiones es la provincia foresto-industrial más importante de la Argentina en el desarrollo de la cadena de valor. Actualmente presenta más de 380.000 hectáreas de plantaciones de rápido crecimiento (81% de coníferas, 6% de eucalipto), pero está limitada en su territorio, en la disponibilidad para plantaciones adicionales. Corrientes se presenta como la provincia de mayor potencial para concretar nuevos proyectos de base forestal, con un patrimonio de más de 500 mil hectáreas forestadas y disponibilidad de tierras.

“El RIGI apunta a otorgar a los titulares y/u operadores de grandes inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de existentes que adhieran a dicho régimen, los incentivos, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo”, según indica el texto de la normativa.

Se trata de una herramienta jurídica, financiera y tributaria que podrá ser utilizada para los titulares de los proyectos como una forma de entregar “certidumbre, seguridad jurídica y protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo”, según se establece en el artículo 641 que instaura la creación de ese régimen que se aplicará en todo el país.

La normativa indica que se declarará de “interés nacional” a las grandes inversiones que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades y serán de largo plazo.

Nueva planta industrial de ACON Timber, en Gobernador Virasoro, Corrientes.

Objetivos del RIGI

Los objetivos prioritarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones son :

1. Incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras a fin de garantizar la prosperidad del país;

2. Promover el desarrollo económico;

3. Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos;

4. Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en los sectores incluidos en el RIGI;

5. Favorecer la creación de empleo;

6. Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse;

7. Crear para las Grandes Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI;

8. El desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales.

Reducción en el pago de impuestos

El atractivo para los inversores está en los incentivos que introduce el régimen, en el que se destacan:

· la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%,

· la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos si se retienen utilidades en los primeros tres años,

· la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal,

· el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias,

· la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal,

· arancel del 0% para importaciones,

· retenciones del 0% desde el tercer año,

· libre disponibilidad de divisas

· y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años para garantizar el retorno de la inversión

El proyecto de Ley de Milei también impulsa la modificación de la Ley de Concesión de la Obra Pública de modo tal que se refuerce la seguridad jurídica de los concesionarios con la afectación directa de tributos u otros flujos de ingresos fiscales, o bien mediante fideicomisos.

Y habilita a “cualquier persona” a acercar al Ministerio de Infraestructura “iniciativas privadas para la ejecución de obras o infraestructuras públicas mediante el sistema de concesión”.

Cabe aclarar que para ingresar al RIGI, a las empresas se les exige no tener deudas previsionales, sentencias penales y cumplir con requisitos contables con cuentas por separado de las demás inversiones que hagan las empresas que constituyeron el VPU.

Además, “el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU”.

Asimismo, no todas las obras de infraestructura podrán suscribirse al RIGI ya que existe una exigencia de que las inversiones tengan “un carácter de largo plazo”, esto es que a lo largo de los primeros cinco años desde el primer desembolso del capital esté proyectada la generación de no más del 30% de los ingresos (descontados a valor presente) con los que cubrir los desembolsos de la inversión.

Impuesto a las Ganancias

-Alícuota del 25% en lugar de la escala establecida por Ley (máximo 35%).

-Amortización acelerada: (i) bienes muebles en 2 cuotas anuales, iguales y consecutivas y (ii) obras de infraestructura como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar la vida útil reducida al 60% de la estimada.

-Quebrantos impositivos: podrán ser deducidos en años siguientes sin límite de tiempo. Transcurridos 5 años sin ser absorbidos podrán ser transferidos a terceros.

Los quebrantos se actualizarán por inflación considerando el índice de precios al consumidor general (IPC).

-No se aplican las limitaciones en la deducción de intereses financieros (thin capitalization) por el plazo de 5 años.

-Dividendos: Si se retienen las utilidades por 3 años, no se aplica el impuesto del 7% establecido por Ley sobre los dividendos distribuidos a partir de esas utilidades. Esto aplica para utilidades correspondientes a ejercicios fiscales cerrados luego de transcurridos 4 años desde la fecha de adhesión al RIGI.

-Las transacciones entre el VPU y sociedades vinculadas deberán cumplir con los requisitos existentes para Precios de Transferencia.

Impuesto al Valor Agregado

– El IVA que los VPU deban pagar a sus proveedores o a la AFIP en el caso de importaciones, podrá ser cancelado con la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. El proyecto menciona específicamente a las transacciones por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso e infraestructura. También incluye el IVA de los servicios necesarios para su desarrollo y construcción.

Los proveedores podrán utilizar estos Certificados para pagar el saldo de su propia Declaración Jurada de IVA. También podrán ser transferidos a terceros en el caso que tengan saldo a favor en el Impuesto.

Críticas de la UIA al RIGI

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron que es crítico incluir en el régimen a toda la industria manufacturera nacional. “De lo contrario es un régimen sectorial y no un régimen de promoción de inversiones en general”, alertaron a través de un comunicado de prensa.

“Una medida de esta magnitud tendrá un impacto real significativo si alcanza y promueve la actividad económica de todo el sector industrial y propicia la diversificación de la estructura de exportaciones argentinas. Los países desarrollados con los que compite Argentina redoblan sus políticas activas para incentivar la inversión de la industria. Asimismo, es necesario incorporar en el RIGI criterios de cumplimiento de Reglamentos Técnicos y Régimen de Origen”, solicitaron.

La entidad también recordó que en su Libro Blanco propusieron una serie de incentivos a inversiones para generar nuevos proyectos y ampliar y diversificar los existentes.

