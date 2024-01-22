En el marco de un encuentro institucional entre autoridades y miembros de la Confederación Económica de Misiones (CEM) con el diputado nacional Martín Arjol (UCR), los referentes madereros explicaron los perjuicios que representan las retenciones a las exportaciones y plantearon otras realidades que se enfrentan en el mercado. Pidieron consensuar los cambios legislativos para no castigar más al sector.

Fuente: APICOFOM y CEM

MISIONES (22/1/2024).- Continuando con los encuentros de trabajo con legisladores nacionales la Confederación Económica de Misiones (CEM), se reunió con el diputado nacional, Martín Arjol el pasado viernes. Se plantearon las preocupaciones y escenarios posibles y se priorizo en la agenda la preocupación por la suba de las retenciones a las exportaciones, la reforma laboral, la informalidad y el comercio fronterizo.

Se aseguró que se pierde competitividad frente a países vecinos y al mercado internacional en general, que lo que no se exporta se vuelca al mercado interno y eso genera desequilibrio entre la oferta de las Pymes y las grandes empresas, y que ante la falta de demanda se registrarán suspensiones y hasta despidos de personal.

Si bien la reunión se desarrolló casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional presentaba modificaciones para su “Ley Ómnibus”, y varios temas todavía quedan pendientes de definiciones; Guillermo Fachinello, presidente de la CEM y de APICOFOM, agregó que “también causa serios inconvenientes la posible derogación de normas de protección ambiental que para la Unión Europea son de cumplimiento obligatorio para poder acceder a sus mercados”.

Por su parte, los empresarios aportaron información del sector foresto industrial. Gregorio López Moreno, Guillermo Sato (de APICOFOM) y Cristian Gruber (de AMAYADAP), acercaron al legislador estudios puntuales sobre costos internos, logística, comercio exterior, cuestiones impositivas y fiscales, entre otros temas.

También se explicó desde el sector empresarial que algunas de las ideas en torno a la reforma laboral “beneficia a ciertas actividades, pero a otras las perjudica, no se puede implementar una medida igual para todos los sectores, sobre eso también hay que establecer consensos”.

«Sospecho que cuando se analizaron las retenciones hubo un trabajo de excell en Puerto Madero. Y eso es muy complicado… Esa es la explicación que le dimos a varios funcionarios”, señaló el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), haciendo directa referencia al tema de las retenciones a la foresto industria y al tabaco, ambas cuestiones que la CEM viene poniendo en agenda ya hace un tiempo, debido al impacto negativo que representaría en términos tanto económicos como sociales.

«Nuestro acuerdo con el DNU es casi del 80%. En la Ley Ómnibus tenemos varias cosas por discutir. Ayer -jueves 18- hubo una aceptación de la quita de retenciones y recibimos un borrador de un posible dictamen que podríamos acompañar. Estamos trabajando en eso», explicó el legislador.

Arjol afirmó que su bloque tiene cuatro temas sobre los cuales busca alternativas de consenso o plantea objeciones -retenciones, reforma laboral, delegación de facultades y fórmula para la actualización de haberes jubilatorios- y repasó algunas de las propuestas que elevaron; pero advirtió que para conocer en detalle el grado de avance de esas negociaciones debía leer primero, un documento que había recibido hacia pocas horas.

Puntualmente respecto de la reforma laboral, comentó que “hay intenciones” de que sea tratada en la Ley Ómnibus. “Eso me parece bien y es algo que necesitamos en este país. Es necesario un sistema que otorgue mayor velocidad a la generación de empleo. Hay un 40% de la población que hoy podría trabajar y no trabaja, por distintas razones».

«Celebro esta dinámica actual porque venimos de un congreso paralizado. Tenemos que acompañar el cambio de un proceso de gobierno que desde hace 80 años viene mal. Pero claro, el cambio profundo no puede permitir una cambiar una connotación por otra. Debemos analizar todos y cada uno de los puntos”, dijo martin arjol.

Los planteos de la CEM

Entre los distintos planteos y consultas realizadas desde la CEM, Luis Steffen expuso sus preocupaciones respecto de cómo podría afectar la reforma laboral en los distintos sectores productivos, comerciales e industriales.

Por su parte, Cristian Gruber resaltó a la informalidad como uno de los principales problemas que os empresarios enfrentan a diario, en “absolutamente en todos los sectores”, inclusive en los ámbitos rurales.

Y, Alejandro Haene reflexionó acerca de «la merma» del comercio en la frontera durante las últimas semanas, como un tema que preocupa -«y mucho»- a los misioneros y que requiere de estrategias de mitigación y abordaje en lo inmediato: «Esto nos va a afectar más a nosotros, porque no hay elementos que atraigan a los paraguayos o los brasileros. No tenemos herramientas para brindar».

Participaron de la jornada -además de los citados empresarios- Gustavo Cetrángolo (Consultor forestal), Margarita Valenti (AMAT), Graciela Flores (vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones COIFORM), Carlos Brambilla (del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones), Miguel Krawczuk (Centro de Industriales Panaderos), Gabriel Montiel (Sociedad Rural Argentina), Mercedes López (Mujeres CEM), Luis Steffen (Comisión Comercio CEM) y Alejandro Haene (Tesorero CEM).