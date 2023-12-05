Reconocimiento | Distinguieron con el “Premio Félix de Azara” al ingeniero Luis Rey por su aporte a la Conservación del Patrimonio Natural

El ingeniero agrónomo fue ministro del Agro y ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, fue el creador de la vanguardista ley de Corredor Verde, entre otras leyes ambientales vigentes en la provincia. Fue también presidente de la Administración de Parques Nacionales.

BUENOS AIRES (5/12/2023).- El ingeniero agrónomo Luis Alberto Rey, quien, junto al gran naturalista Juan Carlos Chébez, impulsó numerosas leyes ambientales entre las cuales fue el creador de la Ley del Corredor Verde, fue también ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo en Misiones, y recibió el reconocimiento por su “Aporte a la Conservación del Patrimonio Natural”, con el Premio Félix de Azara para Sudamérica 2023, distinción anual que entrega la Fundación Azara.

El evento de premiación se realizó el 16 de noviembre en la Universidad Maimónides, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ingeniero LUIS Rey recibió la estatuilla Félix de Azara por su aporte a la Conservación del Patrimonio Natural, espacio donde también fue homenajeado Ince Apóstol.

Entre muchas otras acciones, Rey presentó y desarrolló la Ley Corredor Verde, el primer planeamiento biorregional de la Argentina. La norma, basada en ideas de Chébez, establece la conservación y el crecimiento y desarrollo socio económico en armonía con la naturaleza, en un millón de hectáreas de Selva Paranaense en Misiones, el último remanente continuo de este ecosistema en el mundo, para garantizar el agua y otros servicios esenciales para la población.

La Fundación Azara -creada el 13 de noviembre del año 2000- es una de las instituciones dedicadas al estudio y conservación de la naturaleza más importantes de Argentina y de América Latina.

La ceremonia de entrega también incorporó por primera vez el premio “María Isabel Hylton Scott” en honor a la incansable investigadora, docente y naturalista viajera quién fuera la primera mujer en obtener, durante 1917, el Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata.

Este premio el jurado otorgó a una joven investigadora destacada en el campo de las Ciencias Naturales, la malacóloga Dra. Marina Güller.

Luis Rey : «Los bienes comunes y recursos compartidos tienen que ser pensados como políticas de Estado, no partidarios”

“El mensaje que quiero transmitir es que hay que trabajar en equipo y formular políticas de Estado, más allá de lo partidario, pensando en los bienes comunes”, dijo Rey tras ser galardonado en la Universidad Maimónides.

A su vez, enfatizó en la necesidad de poner en valor y “darle vigencia a pensar en los recursos compartidos por los argentinos”.

Egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, el ingeniero Rey se desempeñó como ministro del Agro y la Producción en Misiones; ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables en la misma provincia, y fue presidente de la Administración de Parques Nacionales.

Colaboró en la edición del libro Petróleo Verde, del ingeniero agrónomo Jorge Molina, y en el Sistema Natural de Áreas Protegidas de Formosa.

Visiblemente emocionado, recordó a Chébez, al que describió como un “genio” destacando su “cabeza (pensamientos) brillante”, y ponderó a su esposa, Silvia, “el “alma máter”, imprescindible para formular, en escasos dos años, las acciones que emprendió como ministro de Ecología.

“Las ideas de Juan Carlos Chebez que pudimos llevar adelante, hoy uno las ve plasmadas en resultados increíbles, como el auge turístico de Misiones (con la naturaleza como eje central) que genera empleos en hoteles, gastronomía, que pone en valor la cultura local y la cultura guaraní; en la creación de reservas privadas, que llevan biólogos; en la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, que se creó para formar profesionales en el aprovechamiento de la madera nativa y hoy tiene un perfil ambientalista, dando cursos de posgrado”, enumeró.

También recordó “la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, en Chaco, que habíamos empezado con Luis Landricina….”, resumió Rey al repasar y evaluar los proyectos que impulsó.

“Entonces -continúo- la reflexión es que ecología, ambiente, parques, tienen que ser políticas de Estado, no partidarias; tenemos que formular políticas de Estado pensando en los bienes comunes de los argentinos”.

Una estatuilla con historia

En el año 2021, la fundación instituyó los Premios Félix de Azara, en ocasión de cumplirse los 200 años del fallecimiento del gran naturalista Félix de Azara (1742-1821), un destacado ilustrado del siglo XVIII dedicado a los estudios zoológicos, geográficos, cartográficos, etnográficos e históricos. Sus obras constituyen una referencia para conocer una buena parte del patrimonio natural y cultural de esta región en el mundo.

La estatuilla Félix de Azara es obra del notable escultor argentino Carlos Benavidez. Contiene una placa grabada y su entrega se completa con un diploma.

El jurado estuvo integrado por los expertos: Dr. Ricardo Bastida, Dra. Inés Camillioni, Dr. Jorge Crisci, Dra. Aga Faggi, Dr. Hugo López, Dra. Mercedes Podestá, Dr. Eduardo P. Tonni, Prof. Jorge Williams y la Dra. María Elena Zaccagnini.

