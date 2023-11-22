FAIMA realizará el 1 de diciembre el 144° Congreso Maderero Argentino en Buenos Aires

Próxima a celebrar sus 90 años de trayectoria liderando la industria de la madera, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) organiza el 144° Congreso Maderero el 1 de diciembre de 2023, en Buenos Aires. Se reunirán las más importantes voces y protagonistas vinculados a la madera argentina, la economía y el mercado. Un día completo para debatir, analizar el contexto político actual y conocer más sobre una industria que tiene el potencial de motorizar la economía nacional.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (22/11/2023).- En una segunda etapa anual, y tras realizarse en mayo este clásico encuentro en la provincia de Santiago del Estero, nuevamente la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) organiza el 144° Congreso Maderero. En esta oportunidad será el 1 de diciembre de 2023, de 8:30 a 18 horas en el Hotel Ker San Telmo, en Avenida Paseo Colón 455, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se reunirán las más importantes voces y protagonistas vinculados a la madera argentina. Un día completo para debatir, analizar y conocer más sobre una industria que tiene el potencial de motorizar la economía nacional. Se abordarán temas de gestión empresaria, sustentabilidad, mercados, inteligencia artificial y tecnologías en la industria de la madera, construcción con madera, entre otros temas de actualidad económica.

«Desde FAIMA se convoca a toda la industria vinculada a sumarse a su 144º Congreso Maderero», remarcaron en un comunicado de prensa desde la entidad que representa a 28 cámaras de todo el país de la que forman parte toda la cadena productiva compuesta por fabricantes y negocios de venta de muebles, productores de envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos, carpintería en general, fabricantes de aberturas, maderas y piezas para la construcción, láminas, chapas, maderas compensadas, tableros de partículas y de fibras, pellets de madera, viviendas industrializadas y muchas más manufacturas de madera.

A continuación, el cronograma completo propuesto para el Congreso:

“Será sin dudas un día de mucha actividad, con un cronograma de actividades, charlas y espacios pensados para enriquecer a toda la industria, con temáticas inherentes al desarrollo del negocio desde múltiples aspectos y enfoques. Cada año nos esforzamos muchísimo para darle a nuestros miembros todas las herramientas que necesitan para crecer en un sector que puede realmente motorizar la economía nacional”, afirma Román Queiroz, presidente de FAIMA.

Se trata de un Congreso que es muy esperado para todos los que forman parte del sector forestal y foresto-industrial del país. «Hoy el mundo ha reaccionado y está consciente de que son los árboles y la madera las soluciones basadas en la naturaleza más óptimas y recomendadas para la mitigación del cambio climático, la descarbonización de las cadenas de suministro y para la promoción de una economía más sostenible. Toda la cadena de valor desde la forestación hasta el mueble tiene un enorme potencial con una capilaridad que llega a todos los rincones del país», agregó Queiroz.

La actividad es un eje central que permite reactivar economías regionales, expandir el consumo mientras se piensa en el mercado externo, sostuvo el directivo.

«Nuestro trabajo como empresarios industriales no se limita a nuestro saber hacer del día a día dentro de la fábrica. Somos creadores de empleo, somos creadores de marca país, somos nuestras horas en las asociaciones y federaciones, donde buscamos destapar el potencial para un país cada vez más grande e inclusivo”, concluyó Queiroz.