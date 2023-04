Ley 25.080: No llegan fondos nacionales de la deuda de planes y preocupa la baja de plantaciones de pino en las cuencas forestales de Misiones

Cristina Ryndycz, gerente de la APICOFOM, se refirió al reclamo realizado por socios de la cámara sobre la demora en el pago de los aportes económicos no reintegrables de la ley nacional de promoción forestal. “Hay planes demorados desde 2014 en adelante, y en muchos casos es por la burocracia que sigue existiendo en el sistema”, dijo. Desde AMAYADAP indicaron que “no hay fondos para la ley, si bien hay diálogo con las autoridades forestales que se ocupan del tema, la realidad es que Economía no libera el dinero y es poco lo que pueden hacer. En Misiones los pequeños productores destinan sus tierras a otros usos, han dejado de plantar pinos”, asevera Abel Gauto Fechner .

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (16/4/2023).- La crisis de la actividad primaria en el sector forestal está identificada desde fines de 2022, tras los datos aportados en la última y única reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 desde que asumió en la gestión la actual directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Sabina Vetter, responsable de la ejecución del presupuesto de la ley de promoción forestal.

En lo que va de 2023, productores y empresarios aseveran que los fondos del subsidio “no llegan” y la aplicación de los beneficios están “paralizados” a la fecha, cuando se tratan de proyectos presentados y aprobados por la Provincia y a la espera de la resolución de pagos en la órbita nacional.

La situación del sistema de promoción forestal sigue siendo poco alentadora, ya que son cada vez menos las superficies solicitadas para forestar en los últimos años.

En la cuenca forestal de la zona sur de Misiones “falta madera”, insisten desde la APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes). “Hoy dependemos de Corrientes”, dijo Cristina Ryndycz, gerente de la cámara empresaria, ante la consulta de ArgentinaForestal.com

Esta semana la problemática volvió a la agenda de la industria forestal ante la preocupación planteada en reuniones realizadas por las cámaras empresarias, donde socios pidieron que se encuentren soluciones a la falta de pagos e incentivos concretos para la inversión forestal.

“La Ley 25.080 está desfinanciada, debería intentarse volver a instrumentar el Fondo del Seguro Verde para contar con un presupuesto extra y así cumplir con la deuda acumulada con los productores, y aplicar los beneficios de la normativa para volver a plantar porque en la cuenca forestal de la zona Sur ya no tenemos madera, y tampoco se esta reforestando, lo que agrega una preocupación por la provisión a futuro”, señaló.

Por otro lado, explicó que las persistentes trabas en la operatoria demoran los trámites de pagos de planes de campañas que datan del año 2014 al 2017 en algunos casos, según plantearon socios de la cámara. “No están llegando fondos de planes forestales, esa es la realidad”, dijo Ryndycz.

El tema fue abordado este jueves en la reunión organizada en conjunto por la AMAYADAP y APICOFOM con asociados de la Ruta Nac. 14, de la que participaron la diputada provincial Anazul Centeno y el diputado provincial Lucas Romero Spinelli, donde trataron el escenario de las cuencas forestales y la Ley 25.080, como también el aprovechamiento y ordenamiento de monte nativo y la necesidad de agregación de valor, sistemas de guías y multas, la apertura de actividades del Centro Tecnológico Salto Encantado, los recursos humanos necesarios en la zona, entre otros.

“Lo que más preocupa es la demora en los pagos de los planes forestales ya presentados en campañas anteriores, que se encuentran aprobados pero los fondos no llegan al productor. Estamos hablando de proyectos solicitados hace años atrás, que aún no se pagaron. Cuando se reclama a la Nación, informan que se debe a que no se encuentra actualizada la renovación de la documentación y cuenta bancaria del titular del proyecto, y pasa el año otra vez sin salir el pago igual, y vuelven a pedir este requisito al siguiente año. Son aspectos burocráticos de la operatoria, vencen los papeles por situaciones ajenas al productor, el pago no se concreta, y siempre hay un tema pendiente de resolver”, sostuvo la directiva.

Cristina Ryndycz y Abel Gauto Fechner.

Agregó que todo este escenario de impacto económico ha desmotivado al productor misionero a continuar en la actividad forestal.

“Hay una baja en el ritmo de plantación muy importante, que afectó la cuenca forestal. Los pequeños productores están realizando tala rasa y destinan a otros usos productivos el suelo, y los industriales que forestan, son cada vez menos o fuera de los alcances de los beneficios de esta ley porque se demoran hasta para otorgar las podas y raleos. Es todo una traba más que un incentivo”, sostuvo la directiva.

Seguido, se refirió a la preocupación que desde la cámara de madereros plantean desde hace un año atrás, respecto al debilitamiento de la cuenca forestal en la zona sur, donde “ya no hay provisión de materia prima porque se ha dejado de forestar bajo el sistema de promoción, hoy dependemos de Corrientes”, dijo.

“Necesitamos datos del estado de las cuencas forestales de Misiones, de cuanto se corta y cuanto se dispone de plantaciones o para otros usos, las edades, calidad. Estamos esperando información que nos pueda ser útil del Inventario Forestal que está en marcha, y que entendemos nos dará un panorama actual y futuro”, agregó.

La APICOFOM nuclea a unas 130 industrias asociadas a la cámara, y sus socios solicitan que se reclame por la demora de los pagos. “En marzo se estuvo recorriendo bastante, es un tema que vamos a tratar esta semana con la visita de las autoridades Agricultura de la Nación a la provincia”, adelantó Ryndycz.

“Está programada la visita del Subsecretario de Agricultura de Nación, Delfo Buchaillot, junto a la directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Sabina Vetter, para recorrer la fabrica de viviendas industrializadas de madera, algunas plantaciones e industrias en Posadas y Eldorado, con la idea de hablar sobre la actualidad del sector, mostrar su realidad, hacer propuestas, elevar planteos y buscar soluciones a los temas que afectan a nuestro sector”, añadió.

En la misma línea, se encuentran socios de la AMAYADAP, que recibirán en Eldorado a las autoridades nacionales para dialogar sobre temas que hacen al desarrollo del sector, vinculados a la construcción con madera y otros temas.

Respecto a la Ley 25.080, el presidente de la entidad dijo que “es una realidad la demora de los pagos de planes forestales, si bien hay diálogo y predisposición con las autoridades de las áreas forestales tanto de Nación como de la Provincia que están en conocimiento de la situación, no hay fondos, no tienen respuestas desde el Ministerio de Economía de la Nación. Frente a esto no pueden hacer nada. Sabina Vetter se está ocupando, incluso esta semana llega a la provincia para ver el tema de SIRA y las industrias que fabrican viviendas de madera, porque también son temas prioritarios en la agenda”, planteó Abel Gauto Fechner ante la consulta de este medio.

“Pero es una realidad en Misiones, que hace tiempo advertimos desde el sector, que cada vez son más los productores que se vuelcan a otras actividades y destinan el uso de suelo a una producción anual, solo forestan los que tiene industrias o están asociados en la cuenca a alguna de ellas. Hay carpetas presentadas en 2022 para forestar, pero por alguna razón en el circuito interno provincial, aun no fueron elevadas a la Nación”, concluyó el presidente de la AMAYADAP.

En tanto, desde la zona centro, Rubén Lis -productor y profesional asesor de planes forestales en Oberá- sostuvo que este año no piensa invertir ni contratar personal para forestación. “Estoy reduciendo incluso mis actividades en forestación, ya que la 25.080 es un sistema que no incentiva al sector primario. No hemos cobrado nada aún este año, y para colmo, en el momento que nos paguen será a valor pesos fijados hace 3 o 4 años atrás, un absurdo todo”, expresó.

Sobre la operatoria, también sostuvo que “siempre están demorando todo con nuevos requisitos, cada año agregan más o modifican. La verdad que este sistema solo le favorece a los grandes, que son los que quedarán con el monopolio de la materia prima con el subsidio. No está dirigido al pequeño productor este sistema”, consideró el profesional.

La forestación es considerada una inversión de riesgo y a largo plazo, por ello, es clave el aporte del Estado como apoyo para su desarrollo. “La Ley dice que pagan un porcentaje que llega al 80% del costo, pero con las demoras en pagar no se llega ni a cubrir la cuarta parte”, cerró el ingeniero, muy disconforme con la operatoria.

Ley 25.080. Cuadro de costos vigentes al 2022

Noticia en desarrollo…