Congreso Forestal Latinoamericano en Mendoza | Con cerca de mil inscriptos, cinco conferencias magistrales y nueve simposios, inicia este lunes el encuentro científico

Con la presencia de destacados académicos y especialistas internacionales (España, México, China, Colombia), en el encuentro técnico y productivo se abordarán los retos globales en bosques y plantaciones en el marco del VIII CONFLAT y el V Congreso Forestal Argentino a realizarse en simultáneo desde este lunes 27 al 29 de marzo en Mendoza. Abordarán avances de la ciencia y la producción en bioeconomía, deforestación, manejo forestal, ciencia de la madera y nanotecnologías, ciencias sociales y bosques tropicales, entre otros temas. Se presentaron más de 239 trabajos de investigación, habrá nueve simposios de jornada completa, 12 mesas temáticas, eventos especiales, y cierra con visitas técnicas.

Por Patricia Escobar

ARGENTINA (26/03/2023).- El mayor evento científico, técnico, ambiental, productivo y económico de 2023 se realizará esta semana en Mendoza, organizado por el gobierno de Mendoza, junto al INTA, CONICET, UNCUYO (Universidad Nacional de Cuyo) y la Asociación Forestal Argentina (AFoA), con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. Desde este lunes 27 al miércoles 29 de marzo, se llevará adelante el VIII CONFLAT (Congreso Forestal Latinoamericano) y el V Congreso Forestal Argentino de AFoA, que vuelve a sesionar después de 10 años (el último congreso se realizó en Puerto Iguazú, Misiones).

El encuentro técnico se realizará en esta oportunidad en el Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emilio Civit”, y concentrará a más de mil personas inscriptas, entre investigadores, estudiantes, productores, empresarios, profesionales, proveedores de la cadena foresto-industrial de la región y representantes políticos vinculados a la actividad, que participarán de mesas temáticas, simposios y eventos especiales programados.

Bajo el lema “El rol vital del bosque en tiempos complejos y cambiantes”, el Congreso se perfila como un espacio de actualización y desarrollo de un sector ambiental, económico e industrial vital basado en los bosques y las plantaciones, para avanzar hacia un futuro sostenible en la región y del mundo.

Se abordarán temas claves y de alta relevancia enfocada en la sostenibilidad ambiental, la innovación productiva, la educación y la competitividad económica de un sector importante para el desarrollo de amplias regiones del país y de la región.

El programa dispone de cinco conferencias magistrales de disertantes internacionales que abordará cada uno de los ejes del Congreso. Habrá mesas temáticas, más de 20 eventos paralelos y simposios con debates vinculados a los bosques, la cadena de valor, mercados de carbono, incendios forestales, políticas de bosques nativos, restauración forestal, entre otros temas.

El congreso latinoamericano abarcará ejes temáticos centrales: Cambio climático, Ecología, biodiversidad y genética forestal, sostenibilidad social y educación forestal, biometría, silvicultura e innovación productiva y competitividad económica.

Disertantes internacionales

De España, el ingeniero forestal Eduardo Rojas Briales abrirá el congreso el lunes 27 de marzo a las 9, con una conferencia enfocada en “La actividad forestal y la bioeconomía como elementos centrales para responder a los retos actuales a escala local, regional y global”.

En un resumen de su trayectoria profesional, Rojas Briales es Ingeniero de Montes por la Universidad de Freiburg (1985), Dr. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid (1996). Actualmente es Presidente del Board of Directors de PEFC-International; Decano del Colegio y Presidente de la Asociación d Ingenieros de Montes; Presidente de la Fundación Capital Natural y Coordinador de Juntos por los Bosques a escala española; Secretario de la UPCI; Patrono de la Fundació Pau Costa y Presidente del Comité Científico del proyecto de investigación INFORMA Horizon 2020 coordinado por la UPV y profesor de la Politècnica de València.

Profesor de las Universidades de Lleida (1994-2000) y Gerente del Consorci Forestal de Catalunya (1992-98). Representante de España en la Confederación Europea de Propietarios Forestales (CEPF, 1993-98). Responsable de l’Àrea de Política Forestal del CTFC (1996-99) y coordinador de 6 ediciones de los Forums de Política Forestal (1996-2008). Subdirector de Coordinación Académica de la ETSI Agrónomos (2004-10). Presidente de PROFOR-Comunitat Valenciana (2003-2007).

Decano del Colegio de Ingenieros de Montes en la Comunitat Valenciana (2004-10). Subdirector general y responsable del Departamento Forestal de la FAO (2010-15) y Presidente del Collaborative Partnership on Forests (2010-15). Co-presidente de ONU-REDD (2014), Comisario General de la ONU para la Exposición Universal de Milán 2015. Miembro del Consejo Científico Asesor de European Forest Institute (1998-2002). Vicepresidente de la Forest Value Chain de la Plataforma Forestal Europea (2005-2006).

Miembro del Board of Directors de PEFC-International (2016-21), 1 Sexenio de investigación, Dirección de 3 tesis doctorales. Premio Montero de Burgos en comunicación (2005), Importante (Levante, 2010), Soci d’Honor del Consorci Forestal de Catalunya (2010) y al mérito colegial del Colegio de Ingenieros de Montes (2011).

Seguido, se realizarán en forma paralela diversas actividades, entre mesas temáticas, eventos especiales y simposios. Este lunes, habrá un espacio para el debate sobre “Marco actual para la gestión futura de los incendios forestales” que despertó gran interés.

A las 17 horas, será el Dr. Louis Verchot quien disertará sobre “Las consecuencias invisibles de la deforestación: efectos biofísicos en el clima”.

Verchot es B.S. en Manejo Forestal por la Rutgers University (1980), M.S en Silvicultura por la State University of New York (1987) y Ph.D. en Ciencias Forestales por la North Carolina State University (1994). Es científico principal en Alliance of Bioversity – Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, Cali, Colombia), donde dirige el Grupo de Restauración del Paisaje y la Iniciativa de Investigación del CGIAR sobre Sistemas Alimentarios de Bajas Emisiones. Trabaja en temas de silvicultura y agricultura con un enfoque en el cambio climático.

En la actualidad dirige la iniciativa SERVIR-Amazonia, que lleva la tecnología satelital de la NASA a las aldeas amazónicas para ayudarlas a abordar la deforestación, la sequía, los incendios y el desarrollo económico.

El Dr. Verchot trabajó con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) desde 2003, y recientemente fue uno de los principales autores del Informe Especial sobre el Cambio Climático y la Tierra. El IPCC reconoció su contribución con el Premio Nobel de 2007.

También fue autor principal de las dos primeras versiones de las Normas sobre Clima, Comunidad y Biodiversidad. Anteriormente trabajó en el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) como Director de Bosques y Medio Ambiente, dirigiendo el esfuerzo de investigación de esa institución sobre REDD+.

Ha publicado más de 130 artículos en revistas especializadas, 30 capítulos de libros, 60 informes técnicos y actas, y ha editado tres libros. Ha formado a más de 50 estudiantes y posgraduados, muchos de ellos de países tropicales en temas relacionados con los paisajes forestales y agrícolas. También es profesor adjunto en el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia.

El Dr. Verchot es originario de Nueva York (EEUU) y ha vivido en Burkina Faso, Senegal, Brasil, Kenia, Indonesia y actualmente en Colombia.

Charlas magistrales del martes 28

El martes 28 de marzo, desde México llega el Doctor en Ecología Miguel Martínez Ramos, quien expondrá sobre “Ecología y Manejo de Bosques Tropicales” a las 9 horas.

Biólogo y Doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Bullard Fellow por la Universidad de Harvard. Investigador Títular “C” T.C. en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador del Programa Nacional Estratégico en Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México desde 2019.

Fue Presidente de la Association for Tropical Biology and Conservation en los años 2007 a 2008, Presidente de la Socidad Botánica de México de 2005 a 2007, Presidente de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología de 2014 a 2015, Vicepresidente de la SCME de 2020 a 2022.

Desarrolla investigación en ecología, conservación, restauración y uso sustentable de bosques tropicales, abarcando temas de demografía de plantas, dinámica de poblaciones y comunidades vegetales y animales, mecanismos de coexistencia de especies, evolución de historias de vida, sucesión ecológica, manejo sostenible de productores forestales, regeneración y restauración de bosques tropicales y dinámica de sistemas socio-ecológicos en paisajes modificados por actividades humans.

Su producción consta de 204 publicaciones, la mayoría en revistas científicas indizadas en los campos de la ecología, conservación y restauración. Ha sido invitado a impartir más de una centena de conferencias y pláticas por invitación en reuniones científicas en diferentes países. Ha organizado de congresos, simposios y talleres de talla nacional e internacional. Ha graduado a 73 estudiantes de niveles de licenciatura, maestría y doctorado y entrenado a 10 investigadores postdoctorantes de México, Holanda, Brasil, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Imparte cursos de ecología teórica y aplicada en programas de licenciatura y posgrado, en temas de ecología de poblaciones, ecología de comunidades, conservación y restauración y teoría ecológica.

En la misma jornada y a las 17 horas, el Congreso presenta al Dr. Siqun Wang quien, desde China, trae sus conocimientos sobre “Ciencias de la Madera y nanotecnología: ¿qué sabemos y qué no sabemos aún?”.

Obtuvo su título de grado, post-grado y doctorado sobre Ciencia y Tecnología de la Madera en la Universidad de Nanjing, China. Desde el año 2011 es profesor en Center for Renewable Carbon, University of Tennessee. Es, además, Presidente de la International Academy of Wood Science y miembro de la Society of Wood Science and Technology y del Forest Products Society. Con amplios antecedentes en investigación en tecnología de la madera, bioproductos y nanotecnología, ha recibido diversos reconocimientos a su trayectoria:

2019 – Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award, Marquis Who’s Who

2016 – The University of Tennessee Research Foundation Innovation Awards

2009 – Elected Fellow, International Academy of Wood Science

2003 – T. J. Whatley Distinguished Young Scientist Award, recognizing his outstanding contribution, UT Institute of Agriculture.

En la misma jornada, se desarrollará de 10.45 a 16 horas el evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura, sobre “Cadenas de valor forestal sostenibles para economías más resilientes, inclusivas y carbono-neutrales ante los desafíos ambientales” que iniciará con una charla magistral denominada “The bioeconomy and development opportunities through sustainable and inclusive forest value chains”, dictada por Vincent Gitz, director Program and Platforms, y director Latin America, CIFOR-ICRAF.

Seguido, la Comisión Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que Sustentan a la Población y al Medio Ambiente, expondrá Thaís Linhares-Juvenal, Team Leader Sustainable Forestry, Value Chain Innovation and Investment, UNFAO. Por Argentina, de la Comisión Nacional del Álamo a Comisión Nacional de Plantaciones Forestales, Esteban Borodowski, de la Dirección de Producción Forestal, Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

Una charla sobre aprovechar las redes de investigación para facilitar el intercambio de conocimientos y la adopción de innovaciones: lecciones aprendidas del apoyo del IPC al cultivo de Salicáceas en todo el mundo”, dictará Teresa Cerillo, Líder del Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos de la IPC.

Y sobre la importancia de las comisiones forestales para el avance de la ciencia y la política forestal, José Carlos Fonseca, director Ejecutivo Instituto Brasil Arvores, Brasil..

Finalmente, cierra el cuadro internacional de excelencia académica, la Dra. Sandra Rodríguez Piñeros, con su charla titulada “Conocer las ciencias sociales, una herramienta importante en el manejo sostenible de los bosques”, el miércoles 29 de marzo a las 9 horas.

Visitas técnicas

Por su parte, el jueves 30 de marzo, luego de la finalización del VIII CONFLAT y V CFA, se podrá participar de opciones de viajes técnicos especialmente organizados para participantes del Congreso. Se proyectaron 4 itinerarios:

1) VISITA A PLANTACIONES FORESTALES E INDUSTRIAS ASOCIADAS EN EL VALLE DE UCO (DEPARTAMENTOS DE SAN CARLOS, TUNUYÁN, TUPUNGATO) – A través de la visita a diferentes plantaciones forestales de salicáceas en el valle de Uco (ubicado a aproximadamente 85 km de la ciudad de Mendoza) se busca tener contacto con una muestra representativa de establecimientos de la actividad forestal en la provincia de Mendoza.

Se visualizarán los clones utilizados en la actualidad y las diferentes etapas del ciclo productivo de una plantación, el manejo del riego (tratamiento fundamental para el desarrollo de la actividad en la región) tanto de la forma tradicional (por surco) como a través nuevas tecnologías por goteo, el impacto de problemas fitosanitarias asociados a la cancrosis y el taladrillo que afectan a las plantaciones de salicáceas, entre otros aspectos.

Además, se podrá ver el primer eslabón de procesamiento de la madera a través de la visita a aserraderos de primera transformación que producen cajones para embalaje de fruta y una planta impregnadora. Aprovechando la relevancia del valle de Uco por la localización de numerosas bodegas de renombre mundial, se finalizará el viaje con una visita a uno de estos establecimientos y se realizará una degustación de vinos.

2) PLANTACIONES DE ALGARROBOS (PROSOPIS SPP) EN TERRENOS SALINIZADOS Y RECONOCIMIENTO DE BIODIVERSIDAD EN EL VALLE DE PEDERNAL (SAN JUAN) – En este viaje, se visitarán plantaciones de algarrobos (Prosopis spp.) en la localidad de Media Agua (San Juan), a unos 110 km de la ciudad de Mendoza. Estas forestaciones se realizaron en fincas afectadas por procesos de salinización secundaria. Analizaremos dicha problemática ambiental y las posibilidades de recuperación productiva. Después, viajaremos al Valle de Pedernal que se encuentra en la precordillera de los Andes. En este lugar, se apreciará la belleza paisajística de un área protegida que presenta especies vegetales de la Provincia del Monte, del Cardonal y también elementos Puneños y Altoandinos. El Valle de Pedernal cuenta con paisajes de montañas hermosos por su naturaleza. Para terminar, se invita a degustar vinos de una bodega de la zona.

3) ALGARROBALES (PROSOPIS SP) EN BOSQUES NATIVOS Y EN PLANTACIONES FORESTALES – La salida contempla como primer punto de visita la Reserva Telteca (departamento de Lavalle), a 100 km aproximadamente de la Ciudad de Mendoza, en donde se protegen bosques nativos de Prosopis flexuosa y especies de flora y fauna asociadas a estos bosques. Esta área ha sido históricamente el sitio de asentamiento de comunidades Huarpes, cuyas costumbres y tradiciones podrán conocerse a través de un recorrido por el sendero interpretativo en el puesto “El Pichón”.

La baja productividad maderera de estos bosques condiciona el uso forestal de estos algarrobales, que proveen a los pobladores productos de menor valor económico (postes, leña y forraje). La visita a la reserva finalizará en un punto de interés turístico de la provincia, los Altos Limpios (médanos desprovistos de vegetación).

Posteriormente se visitará la plantación de Prosopis sp ubicada en El Sauce, a 10 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, que fue instalada en el año 1991 en el marco de un programa de mejoramiento genético y conservación de los bosques nativos de P. flexuosa. La misma cuenta con 86 familias de polinización abierta que representan 14 procedencias de la ecorregión del Monte.

4) BOSQUES NATIVOS PROTEGIDOS Y ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMUNITARIO DEL BOSQUE – La salida contempla la visita a la Reserva de Biósfera Ñacuñán, ubicada aproximadamente a 180 km de la Ciudad de Mendoza, en el departamento de Santa Rosa. En esta área se protege el bosque nativo de algarrobo (Prosopis flexuosa) y la flora y la fauna asociadas a ambientes áridos, representativos de la ecorregión del Monte, que podrán apreciarse por medio del recorrido a senderos interpretativos.

Dentro de la reserva se asienta un pequeño poblado de alrededor de 20 familias, que hacen uso de los recursos del bosque. La baja productividad maderera de estos bosques condiciona el uso forestal de estos algarrobales, que proveen a los pobladores productos de menor valor económico (postes, leña, forraje y chauchas de algarrobo). Los pobladores, en conjunto con personal del INTA, transmitirán su experiencia en la producción de harina de algarroba, proyecto que viene desarrollándose de manera incipiente en la reserva.

Los bosques en la Argentina

Argentina tiene actualmente un patrimonio de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, un 55% de ellas certificadas con sellos por gestión sostenible reconocidos internacionalmente.

En la Argentina los bosques nativos abarcan una superficie aproximada de 55 millones de hectáreas, y representan el 19,2 % de la superficie del país.

Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, correspondiente al Parque chaqueño o Región chaqueña.

El uso sostenible del bosque nativo es una actividad generadora de empleo y riquezas en la mayoría de los territorios forestales del país. La foresto-industria de Argentina se provee en un 95% de madera proveniente de dichas plantaciones.

El agregado de valor incluye la producción de celulosa y papel, madera y tableros para viviendas y muebles, energía eléctrica y térmica, y diversos productos químicos. Con 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas, la foresto industria emplea en forma directa y formalmente a unas 100.000 personas y exporta alrededor de 700 millones de dólares anuales.

Por su parte, los bosques de América Latina juegan un papel importante en el desarrollo de sus pueblos, la conservación de la biodiversidad y en el mantenimiento del clima, ya que alrededor del 22% de los bosques del mundo se ubican en América Latina y el Caribe.

En América del Sur se encuentra el mayor bloque de bosque tropical, en la cuenca amazónica, la cual comprende una enorme diversidad de especies, hábitats y ecosistemas.