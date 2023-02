Hugo Escalada, presidente del InFoPro Misiones: “El sector forestal tiene una nueva oportunidad de competir por proyectos de energías renovables para vender a la red nacional”

El presidente del Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones), Hugo Escalada, se refirió en una entrevista con MisionesOnline TV sobre la nueva convocatoria de la Secretaría de Energía de la Nación de presentación de pliegos de bases y condiciones de “RenMDI”, la licitación nacional e internacional de energías renovables y almacenamiento. Es por un total de 620 MW de capacidad adjudicable tanto para reemplazar generación forzada como también para diversificar la matriz energética del país.

MISIONES (8/2/2023).- El plazo de presentaciones de propuestas para la nueva convocatoria de la Secretaría de Energía de la Nación a participar de una licitación nacional e internacional de energías renovables y almacenamiento cierra el 24 y 25 de marzo próximo, y en la región NEA (entre Chaco, Corrientes y Misiones) habría una factibilidad de inversión para el sector privado que podrían concretarse ante las nuevas condiciones del llamado.

“Hay 7 emprendimientos que se podrían asignar a la zona, de los cuales en Misiones se está en condiciones para dos o tres proyectos de generación de energía por biomasa para suministrar a la red nacional a través de CAMMESA. Pero dependerá del sector privado analizar si será negocio, deben hacer los números de viabilidad técnica y económica, nadie invierte para perder dinero”, dijo Escalada.

La presentación que debe realizarse ante la Secretaria de Energía de la Nación es considerada como una oportunidad para el aprovechamiento de la biomasa forestal excedente y sin destino en Misiones.

“Hace casi 4 años que la Nación no convocaba a licitación para energías renovables en la Argentina, y la principal traba era el precio competitivo de compra, entre otras condiciones. Ahora, mejoraron el precio y consideraron otros aspectos que permiten pensar es una buena oportunidad”, consideró el funcionario. Para biomasa forestal se propone como precio máximo U$S 146 por MW/hora.

La generación de energía a partir de biomasa forestal es una gran salida de inversión para el sector, potenciando la economía circular y el desarrollo local basado en la sustentabilidad ambiental y social, además de solucionar la demanda energética existente.

MOL: En la provincia tenemos la Central Térmica de MM Bioenergía en Cerro Azul de fuente de biomasa forestal que llevó una inversión importante, y suministra la energía que genera a la red nacional de CAMMESA. ¿Hay posibilidades para otro proyecto similar?

Si. MM Bioenergía tiene una capacidad 3,3 MW de generación de energía de fuente de biomasa forestal, con un contrato a 20 años para abastecer a la red del sistema nacional interconectado de CAMMESA, en el marco del Programa RenovAR (Ronda 2).

Este emprendimiento lo fuimos a visitar cuando estaba en obras, y cuando se inauguró realizamos con los integrantes del directorio una reunión en la sede de la planta con sus directivos y técnicos, para interiorizarnos de la experiencia de su puesta en marcha, los números de la inversión, la ingeniería y el funcionamiento.

Lo interesante es que claramente se puede llevar adelante este tipo de emprendimiento en Misiones. Hay materia prima, contamos con la ingeniería, y la industria metalmecánica que puede terminar realizando los servicios que se requiere. Por lo tanto, el escenario es auspicioso.

Ahora…¿Dónde está el problema por el cual no se han realizado más inversiones similares en Misiones?. Este es un tema que hay que mirarlo desde la rentabilidad de quien va a generar el emprendimiento, ya que necesita un comprador a precio competitivo de la energía renovable que genera. Un precio que le cierre la ecuación de la inversión realizada.

El emprendimiento de Cerro Azul se concretó en el marco del Plan Renovar del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, que daba muchas facilidades y pagaban un precio muy alto en dólares a esta energía, ya que se pretendía que se avance en la transición energética de fuentes renovables con este tipo de emprendimientos en distintos puntos del país.

Pero al finalizar el gobierno de Macri fue suspendido el Plan Renovar, quedaron algunos emprendimientos sin concretar, en su mayoría pensados para instalarse e Buenos Aires, que finalmente no se concretaron.

Nosotros, desde el Instituto salimos a la “caza” de estos proyectos de inversión para ver si podíamos relocalizarlos en la provincia. Desde el InFoPro hicimos fuertes gestiones, primero ante la Secretaria de Energía de Misiones, con Paolo Quintana; después fuimos a Buenos Aires para reunirnos con funcionarios que están en el tema de energía alternativas.

Finalmente, no se pudo avanzar, pero dejamos el mensaje que Misiones necesita energía y donde CAMMESA sabían lo que necesitamos y que tenemos esta alternativa a partir de biomasa forestal.

Esta convocatoria que salió publicad recientemente es muy buena, es una oportunidad para el sector privado.

Los ingenieros y los técnicos son los que deberán determinar hasta dónde es realmente conveniente o no en cuanto a lo que CAMMESA va a pagar por la energía generada, dónde se va a localizar el proyecto, de qué tipo de materia prima se dispone y qué costo se tendría.

Todos estos datos escapan a mi conocimiento porque no estoy en el tema del negocio energético sino forestal, pero materia prima excedente hay disponible. Es sin dudas una nueva oportunidad de pensar en el aprovechamiento de la materia prima forestal.

Esta licitación sale con un tope de 190 dólares, y para emergía de fuente de biomasa se habla de 146 dólares. Es una mejor oferta de precio, y entendemos que es viable y que es una ecuación que hay que estudiar para pensar en un proyecto de inversión.

Debate por el precio mínimo a la biomasa

MOL: Ese es el costo que CAMMESA propone pagar al fabricante. ¿Pero desde el InFoPro se establecerá el precio mínimo para el productor, por la materia prima que venderá para generación de energía?

Ese es un tema que estamos analizando, ya que es una realidad que la biomasa se está utilizando cada vez para el aprovechamiento de los desechos de la industria transformando en energía para autoabastecimiento propio de los secaderos de los aserraderos, pero se extiende a otras actividades como secaderos de yerba mate

Hace unos cinco meses atrás, tanto la cámara maderera AMAYADAP como APICOFOM solicitaron al InFoPro que se fijara un precio mínimo por este subproducto que se genera en la industria, y es un tema que estamos estudiando con el directorio y el equipo del Consejo Asesor del organismo desde diciembre.

Este martes por la mañana, se reunieron justamente para discutir este tema de establecer ese precio.

Pero nos encontramos ahora, con una nota oficial presentada hace un semana aproximadamente, donde las mismas cámaras no piden que por el momento no fijemos precios sobre la biomasa porque, según ellos, no están pasando por un buen momento. Ahora, no quieren.

Por ello, en la próxima reunión del directorio del Instituto debatiremos sobre este tipo de contradicciones.

MOL: ¿Entonces este producto quedaría al libre mercado?

No. Ya no existe el libre mercado forestal en Misiones, resultado de un largo debate que permitió corregir esta distorsión que había a partir de la creación del Instituto Forestal.

La provincia tiene empresas grandes con un poder de compra que terminan fijando el precio en el mercado, se rompe el equilibrio entre oferta y demanda. Compran altos volúmenes en cualquier segmento de la cadena, y todo eso sufre una distorsión muy fuerte en el mercado. Esto fue lo que hizo que el gobierno de Misiones ponga en marcha el InFoPro y desde este espacio se empiece a fijar precio.

Cuando hoy hablan de que los pequeños productores se han alejado de la actividad forestal, que han dejado de plantar, es así. El chico ha dejado de plantar porque son muy bajos los precios que se paga la industria en el mercado por la materia prima, y se pasa al cultivo de la yerba mate o la ganadería donde tiene mejor rentabilidad. Deja de apostar a la foresto-industria.

Por ello, uno de los ejes que nos propusimos para que el productor misionero siga apostando a la actividad, era asegurarle un precio a un costo justo a su inversión.

Logramos un margen del 3% de rentabilidad, es muy pequeño, pero por lo menos sabe que hoy planta y dentro de 7 o 9 años no lo va a vender por debajo de lo que costó plantar.

Esa es la tarea fundamental del Instituto, ir viendo cómo lograr un equilibrio de valores, cosa que el industrial pueda trabajar y el productor seguir plantando.

De lo contrario, sucede que cada vez que aparece un periodo como en la actualidad – donde la industria vende menos- se presiona sobre el eslabón más débil de la cadena para pagar menos precios, y son los productores terminan siendo la caja de resonancia del sector forestal.

Cuando le va muy bien al industrial, como fueron los años de pandemia, se le paga lo mismo al productor que cuando les va muy mal. Termina siendo el factor de ajuste el productor.

Esto fue lo que hizo que una gran cantidad de productores se retiren de la actividad.

MOL: Entonces, el InFoPro hasta ahora regula el precio del rollo aserrable y laminable, chip y raleo, y aun no regula el precio de la biomasa forestal. ¿Pero Ud. considera que deberían hacerlo?

Si. Llegó una nota oficial de las cámaras que nos solicitaron este items, y nos pusimos manos a la obra. El consejo asesor técnico lleva meses estudiando el tema (UNaM, Coiform). Ahora en febrero entró un pedido oficial solicitando que no se fije precio mínimo por la biomasa por las dificultades de mercado que están atravesando. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento, para definir.

En virtud de ley, al igual que el INYM, el InFoPro tiene entre sus cuestiones fundamentales cumplir es la fijación de precios de la materia prima, justo, sostenible y sustentable.

Pedirle al instituto que no fije precio, es pedir que se disuelva.

Consenso y diálogo

MOL: En el inicio de la puesta en marcha del Instituto costaba mucho el acuerdo entre los diferentes actores. ¿Eso mejoro en este tiempo?

Si. Nosotros fijamos precios mínimos cada cinco meses, y las últimas cinco actualizaciones salieron por unanimidad.

Considerando, además, que a diferencia del INYM, nosotros no necesitamos la unanimidad para establecer el precio, por mayoría podríamos hacerlo también. Sin embargo, estamos logrando la actualización de precios de la materia prima forestal por unanimidad.

Hay mucho diálogo, no solo entre los que conforman el directorio, sino también con las instituciones y organismos provinciales (Industria y Comercio) que conforman el Consejo Técnico Asesor (UNaM, Coiform), con los que analizamos y, finalmente, consensuamos en el directorio. Así llega el precio fijado por la materia prima forestal al boletín oficial.